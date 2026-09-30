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Tutunul încălzit și țigările – diferențe de risc și de abordare în reglementare

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.  Actualizat 30.09.2026, 16:07
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Produsele cu tutun încălzit au apărut la scară largă la mijlocul deceniului trecut și au devenit rapid populare în Japonia, apoi în Europa. Producătorii le prezintă ca pe o alternativă modernă la țigări, în timp ce organizațiile de sănătate publică privesc aceste afirmații cu rezervă. Statele clasifică și impozitează aceste produse în moduri foarte diferite, ceea ce arată cât de dificil este să împaci dovezile disponibile cu principiul precauției. Mai jos, prezentăm cele mai importante diferențe de risc și o trecere în revistă a soluțiilor de reglementare.

În ce constă încălzirea în locul arderii?

Într-o țigară clasică, tutunul arde mocnit, iar temperatura din zona de combustie ajunge chiar la 900°C. Dispozitivul de încălzire a tutunului funcționează diferit:

  • o rezervă special concepută, cu tutun procesat, se introduce în dispozitiv,
  • elementul de încălzire (lamă, rezistență periferică sau sistem cu inducție) încălzește tutunul la câteva sute de grade, sub pragul de aprindere,
  • se formează un aerosol care conține nicotină și compuși eliberați din tutun, pe care utilizatorul îl inhalează similar fumului.

Lipsa flăcării și a scrumului este schimbarea cea mai vizibilă. Diferența esențială apare însă la nivel chimic: fără ardere nu se formează o parte dintre substanțele responsabile de cele mai grave boli ale fumătorilor.

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Ce se știe despre riscul pentru sănătate?

Evaluarea riscului se bazează, în prezent, în principal pe studii de laborator și pe studii clinice de scurtă durată. O analiză mai amplă a întrebării dacă tutunul încălzit este o alegere mai bună decât fumatul se regăsește în articolul Sunt produsele din tutun încălzit mai bune decât fumatul?.

Biomarkerii de expunere

În studiile în care fumătorii au trecut la tutun încălzit, a fost măsurat nivelul anumitor toxine și al metaboliților acestora în sânge și urină. Rezultatele arată că:

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  • concentrația markerilor multor substanțe toxice scade vizibil după trecerea completă la tutun încălzit,
  • nivelul monoxidului de carbon din sânge coboară la valori apropiate de cele ale nefumătorilor,
  • concentrația nicotinei rămâne comparabilă, ceea ce înseamnă menținerea dependenței.

Biomarkerii efectelor potențial nocive

Scăderea expunerii nu înseamnă automat un număr mai mic de îmbolnăviri. Indicatori precum parametrii inflamatori, funcția endotelială sau capacitatea pulmonară oferă rezultate mai puțin clare. Pentru mulți dintre aceștia, diferențele dintre grupuri sunt mici sau greu de evaluat într-o perioadă scurtă de observație.

Comparație pe scurt

CriteriuȚigaraTutunul încălzit
Temperatura de funcționarePână la aproximativ 900°CCâteva sute de grade, fără aprindere
Monoxid de carbonConcentrație ridicatăCantități infime
Markeri ai toxinelor în organismRidicațiSemnificativ mai scăzuți după trecerea completă
Aportul de nicotinăRidicatComparabil
Date despre morbiditateAmpleLipsesc datele pe mai mulți ani
Emisii în aerul din interiorRidicateMai scăzute, conțin nicotină și particule

De ce cer oamenii de știință prudență?

În ciuda rezultatelor promițătoare, o parte din comunitatea medicală formulează rezerve importante:

  • sursele de finanțare: o mare parte a studiilor provine de la producători, iar analizele independente nu confirmă întotdeauna amploarea reducerilor declarate,
  • orizontul de timp scurt: cancerele și bolile pulmonare cronice se dezvoltă de-a lungul deceniilor, astfel încât datele epidemiologice solide vor apărea abia mai târziu,
  • riscul relativ versus riscul absolut: un produs mai puțin toxic decât țigara poate totuși dăuna unei persoane care nu a fumat niciodată.

Cum clasifică statele tutunul încălzit?

Nu există o definiție internațională unică pentru aceste produse. O prezentare a modului în care diferite țări clasifică și reglementează produsele din tutun și nicotină este oferită în textul despre reglementarea pieței de tutun cu scopul de a limita pierderile și a proteja tinerii.?. Cele mai frecvente modele sunt:

Produs din tutun supus tuturor restricțiilor

Majoritatea țărilor europene tratează tutunul încălzit ca pe un produs nou din tutun. Aceasta înseamnă obligația de notificare înainte de introducerea pe piață, avertismente de sănătate pe ambalaje și interzicerea publicității. În UE, din 2023 se aplică și interdicția aromelor caracteristice pentru această categorie.

Categorie fiscală separată

Unele state au creat o categorie distinctă pentru tutunul încălzit în sistemul accizelor. Nivelurile de impozitare sunt uneori mai mici decât în cazul țigărilor, ceea ce susținătorii justifică prin toxicitatea mai redusă, iar criticii consideră o încurajare ascunsă a consumului. Comisia Europeană propune armonizarea nivelurilor minime în întreaga Uniune.

Interzicerea vânzării

Unele țări au interzis complet comercializarea. Brazilia menține de ani de zile interdicția dispozitivelor electronice de fumat, care include și tutunul încălzit, iar India a interzis în 2019 țigările electronice împreună cu produsele de tip „heat-not-burn”.

Evaluarea individuală a produsului

În Statele Unite, fiecare produs nou trebuie să obțină aprobarea FDA. În 2020, agenția a autorizat unul dintre sistemele de încălzire a tutunului pentru vânzare cu mențiunea privind expunerea redusă la substanțe nocive. În același timp, a refuzat aprobarea unui mesaj potrivit căruia produsul reduce riscul de boală. Această distincție ilustrează bine granița dintre expunere și efectul nociv dovedit.

Japonia, un experiment natural

Japonia a fost una dintre primele piețe mari pe care tutunul încălzit a câștigat o cotă semnificativă. Analizele vânzărilor arată că, după introducerea acestuia, scăderea vânzărilor de țigări s-a accelerat vizibil. Cercetătorii subliniază însă că:

  • nu se știe încă modul în care această schimbare se va reflecta în morbiditate în deceniile următoare,
  • o parte dintre consumatori combină cele două produse,
  • tendințele au fost influențate simultan de creșterea taxelor și de alte reglementări.

Dilemele autorităților de reglementare

Tutunul încălzit pune factorii de decizie în fața unor întrebări la care nu există răspunsuri simple:

  • dacă ar trebui permise mesajele privind expunerea redusă, din moment ce pot fi percepute ca informații despre siguranță,
  • dacă aceste produse ar trebui incluse în interdicțiile de utilizare în spațiile publice, la fel ca țigările,
  • cum pot fi protejați eficient minorii în cazul unui produs cu o imagine modernă, tehnologică,
  • cum pot fi finanțate cercetări independente pe termen lung.

Soluțiile orientate spre limitarea riscului pentru sănătate în cazul fumătorilor adulți trebuie să țină cont totodată de protecția persoanelor care nu au consumat niciodată tutun.

Rezumat

Tutunul încălzit se deosebește de țigară în primul rând prin absența arderii, ceea ce se traduce printr-o expunere mai redusă la multe toxine. Aceasta nu înseamnă însă lipsa riscului: nicotina și dependența rămân, iar datele privind impactul asupra morbidității sunt încă incomplete. Diversitatea abordărilor de reglementare, de la restricții complete la interdicții de vânzare și evaluarea individuală a produselor, reflectă incertitudinea privind efectele pe termen lung.

Întrebări frecvente

Tutunul încălzit produce fum?

Nu în sensul clasic, deoarece tutunul nu arde. Dispozitivul generează un aerosol care conține nicotină și alți compuși eliberați din tutunul încălzit.

Aprobarea FDA înseamnă că produsul este sigur?

Nu. Agenția americană a confirmat doar expunerea redusă la anumite substanțe, fără a afirma că produsul reduce riscul de boală.

În Uniunea Europeană, tutunul încălzit este supus acelorași reguli ca țigările?

În mare parte, da: se aplică avertismentele de sănătate, interzicerea publicității și interzicerea aromelor. Diferențele privesc în principal nivelul accizelor, stabilit de fiecare stat în limita pragurilor minime ale UE.

Foto: sanatateclara.ro

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