Back to Office cu un look nou: ramele care definesc sezonul

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Toamna aceasta, lookul de birou se construiește în jurul detaliilor care se văd imediat. Iar ochelarii sunt printre ele. O ramă nouă poate da personalitate unei cămăși albe, poate actualiza un costum clasic și poate pune trăsăturile în valoare. Este accesoriul pe care îl porți ore întregi, așa că modelul ales trebuie să arate bine și să se simtă confortabil.

Rame care dau tonul unei ținute

Sezonul lasă loc mai multor direcții de stil, de la rame discrete până la modele cu o prezență mai vizibilă. Variantele metalice subțiri se integrează ușor în ținutele simple, iar acetatul permite forme și culori mai expresive. Ramele geometrice pot contura trăsăturile, în timp ce liniile rotunjite oferă un efect mai delicat.

Forma chipului poate fi un punct de pornire, dar nu trebuie să limiteze opțiunile. Proporțiile, expresia și stilul personal contează la fel de mult. O ramă fină lasă bijuteriile sau imprimeul unei bluze în prim-plan, iar un contur mai pronunțat poate completa o ținută construită din elemente simple.

În selecția magazinelor OPTIblu se regăsesc modele populare și apreciate precum Ray-Ban, Emporio Armani și Vogue Eyewear, darși opțiuni Ralph, Ralph Lauren și Polo. Brandul poate orienta căutarea, însă proba spune cel mai clar dacă rama te avantajează. Aceeași pereche poate arăta diferit în fotografie și pe chip, iar detalii precum lățimea, forma punții și lungimea brațelor influențează confortul.

Stilul trebuie să rămână confortabil

O ramă bine aleasă trebuie să stea stabil, fără să apese pe tâmple și în spatele urechilor. Puntea trebuie să se așeze confortabil, mai ales dacă porți ochelarii pe parcursul întregului program. La probă, privește modelul din față și din profil, apoi întoarce capul și privește în jos pentru a vedea dacă rămâne în poziție.

Contează și lentilele de care ai nevoie. În cazul dioptriilor mari, dimensiunea și conturul ramei pot influența aspectul final. O ramă mai mică, cu contur complet, poate reprezenta o opțiune mai bună în anumite situații, iar acetatul poate masca grosimea lentilelor la margini. De aceea, rama și lentilele trebuie analizate împreună.

În magazinele OPTIblu sunt disponibile consultații gratuite, realizate de specialiști cu aparatură de ultimă generație. Aceștia pot verifica vederea și pot oferi îndrumare în alegerea combinației dintre ramă și lentile, în funcție de prescripție, stil și modul în care porți ochelarii.

Un look nou pentru începutul sezonului

În perioada 1 septembrie – 30 octombrie, poți beneficia de 50% reducere la rame sau lentile, la alegere. Reducerea se aplică unei singure categorii și nu se cumulează pentru rame și lentile. După consultație, poți compara variantele și poți decide unde reducerea îți oferă avantajul mai mare.

Până la 30 septembrie este disponibilă și o ofertă pentru ochelarii de soare. Peste 6.000 de modele selectate beneficiază de reduceri de până la 70%. Ai, astfel, mai multe opțiuni pentru a găsi rama care se potrivește stilului tău din această toamnă.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați și un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online optiblu.ro și optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Foto: Optiblu

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