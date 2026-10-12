HUAWEI WATCH 6, ceasul smart care ține pasul cu programul Adelei Popescu: „L-am luat inițial pentru funcțiile lui, apoi mi-am dat seama că îmi completează bine ținutele”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Adela Popescu are o toamnă plină. Un nou film, un nou serial, proiecte în online, pe lângă responsabilitățile vieții de familie. Vedeta are însă și un nou accesoriu smart: ceasul HUAWEI WATCH 6 42 mm, care vine cu funcții avansate de monitorizare a sănătății și a activității fizice. În plus, este și un dispozitiv ușor de integrat în ținutele de zi cu zi. Ceasul face parte din noua serie HUAWEI WATCH 6, care mai include modelul standard de 46 mm și modelul Pro, în variantele de 46 mm și 43 mm. Toate sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store.

„Cel mai tare mă interesează cum am dormit și funcțiile pentru sănătatea inimii”

Adela Popescu a testat noul HUAWEI WATCH 6 42 mm în varianta Gold, un ceas pe care l-a ales în primul rând pentru funcțiile lui de urmărire a parametrilor de sănătate.

„Recunosc că cel mai tare mă interesează cum am dormit și funcțiile pentru sănătatea inimii. Sunt cele pe care le urmăresc cel mai mult. Și, la finalul zilei, vreau să văd și câți pași am făcut”, spune actrița, care joacă în filmul „3 zile în septembrie”, lansat recent în cinematografe, și în noul serial „Fără urmă”, de la Pro Tv.

Cu un astfel de program, ea admite că, „în perioadele aglomerate, când e haos mult în jur, ai nevoie de ceva care să îți organizeze puțin lucrurile importante, cum ar fi somnul sau mișcarea, să înțelegi un pic ce anume te-a consumat, de ce te-ai emoționat, de ce nu ai dormit bine, dacă ai reușit să te miști suficient”.

HUAWEI WATCH 6 poate face cu ușurință toate aceste lucruri. Ceasul este dotat cu tehnologia Multi-Sensing X-TAP îmbunătățită, care asigură o înregistrare foarte precisă a datelor despre sănătate, printr-o simplă atingere a senzorului tactil. Acesta funcționează împreună cu funcții precum Health Glance, care în aproximativ un minut, poate face o verificare a riscurilor asociate sănătății, vizând zone precum sănătatea cardiovasculară, respiratorie sau endocrină și monitorizând, în total, 11 indicatori.

„Această funcție este bună pentru că îți elimină motivele serioase de preocupare. Și atunci tu poți să zici, «ok, deci este anxietate, nu am dormit bine. Inima bate bine, atunci înseamnă că sunt doar îngrijorată, nu e altceva». De asta cred că este foarte utilă această funcție”, spune Adela Popescu.

Smartwatch-ul este dotat și cu funcția Health Insights care oferă acces la opțiunile Morning Briefing și Readiness, capabile să facă o analiză inteligentă a stării generale din fiecare dimineață, atât pe baza activității din ziua precedentă, cât și a unui set de parametri, furnizând apoi un raport util la început de zi.

Dincolo de simpla monitorizare a unor indicatori, HUAWEI WATCH 6 pune accent pe cultivarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung. Adela Popescu crede că obiceiurile bune se formează încă din copilărie și spune că cei trei băieți ai ei știu deja multe despre ce înseamnă un stil de viață echilibrat.

„Cred că educația bună începe devreme și ei deja sunt la curent cu multe noțiuni legate de stilul de viață și îmi și butonează ceasul. Vor să știe câți pași am făcut într-o zi și le place să intre pe meniu. Contează să le spunem de mici că alimentația e importantă, că tot timpul trebuie să ne prioritizăm odihna și mișcarea”, subliniază Adela.

Ce indicatori urmărește Adela Popescu atunci când face sport

În privința propriei sale rutine de antrenament, actrița se bazează pe noul HUAWEI WATCH 6 pentru urmărirea unor indicatori clari.

„Pulsul mă interesează cel mai tare. Și, la final, vreau să văd și câte calorii am consumat și cum se simte inima”, precizează ea.

Smartwatch-ul îi susține atât pe cei care fac mișcare pentru propria stare de bine, cât și pe sportivii profesioniști, cu peste 100 de moduri dedicate sporturilor – de la programe zilnice de fitness, până la provocări extrem de solicitante.

WATCH 6 „pare că a fost făcut ca să îți ușureze viața”

HUAWEI WATCH 6 vine și cu funcții precum smart gestures, care permite controlul ceasului printr-o serie gesturi ce nu implică atingerea ecranului și pot fi folosite inclusiv atunci când utilizatorul are ambele mâini ocupate.

„La început mi s-a părut distractiv să dau din mână și să se activeze (funcțiile ceasului – n.r.). Acum îmi e util, mi-a intrat în reflex și e chiar foarte simplu. Adică pare că a fost făcut ca să îți ușureze toată viața”, explică Adela interacțiunea ei cu WATCH 6 prin gesturile smart.

Ceasul permite și plățile contactless prin serviciul Curve Pay și este dotat și cu tehnologia eSIM, prin care apelurile pot fi inițiate și preluate direct de pe smartwatch.

„În perioada asta în care, pur și simplu, pare că avem telefonul lipit de mână și nu-l mai folosim doar pentru apeluri, ci tot timpul ne fură privirea rețelele sociale, WhatsApp-ul, această funcție mi se pare salvatoare. Pentru că, într-adevăr, poți fi în contact cu oamenii care au nevoie de tine sau, când este un apel urgent, cineva te poate contacta și poți vedea pe ceas. Altfel, ai toată atenția pe cei dragi ție, atenție de care ei au atâta nevoie”, precizează Adela Popescu.

Actrița consideră că este extrem de utilă și funcția Safety Check, prin care utilizatorii pot să își partajeze locația și starea fizică, în timp real, cu persoanele apropiate pentru ca acestea să știe mereu dacă sunt bine.

„Eu și Radu (soțul ei – n.r.) share-uim în general toate lucrurile acestea. Îmi place să știu că se simte bine, vreau să știu unde este. Și el la fel când e vorba despre mine”, explică Adela.

„Nici nu îl simți pe mână”

HUAWEI WATCH 6 42 mm, ceasul Adelei Popescu, este disponibil în variantele Gold și White, și este cel mai ușor model din istoria seriei WATCH, cântărind doar 38 g și având o grosime de 10,2 mm. Versiunea Gold este însoțită de o curea Pink din fluoroelastomer, foarte prietenoasă cu pielea.

„Recunosc că l-am luat inițial pentru funcțiile sale, după care mi-am dat seama, uitându-mă în oglindă, că se potrivește foarte bine și că parcă îmi completează ținutele”, spune Adela Popescu, adăugând că, în materie de design, cel mai mult apreciază versatilitatea smartwatch-ului.

În plus, „nici nu îl simți pe mână și parcă e făcut astfel încât ca atunci când îl atingi să te mângâie”, adaugă ea.

De asemenea, Adela apreciază proporțiile ecranului, precizând că „poți să vezi bine, dar nu este nici foarte mare, ca să se impună foarte mult într-o ținută. Și îmi place, pur și simplu, cum se simte la atingere. Noi, femeile, suntem ființe senzitive, și lucrul ăsta este important”.

În ceea ce privește alimentarea bateriei, seria HUAWEI WATCH 6 include un mod de încărcare standard și unul de economisire a bateriei, între care utilizatorii pot comuta în doar trei secunde. În cazul modelelor de 42 mm și 43 mm, autonomia bateriei este de două-șapte zile, iar pentru modelul de 46 mm – de trei, până la 11 zile.

„Este extraordinar”, spune Adela Popescu, care se declară încântată că nu are un dispozitiv pe care trebuie să îl încarce la fel de des precum telefonul.

Toate ceasurile seriei WATCH 6, în HUAWEI Store

Seria HUAWEI WATCH 6 este disponibilă în România începând din 1 octombrie, la prețul de 3399 lei pentru modelul WATCH 6 Pro, de 2399 lei pentru WATCH 6 46 mm și de 2299 lei pentru varianta de 42 mm. Ceasurile pot fi achiziționate din magazinul online HUAWEI Store și din rețeaua partenerilor autorizați. În perioada promoțională care se desfășoară până pe 4 noiembrie, achiziția unui WATCH 6 aduce un voucher cadou în valoare de 300 de lei, 10 ori puncte HUAWEI, precum și acces la serviciile din pachetul HUAWEI Care Plan, care pot fi consultate în detaliu pe pagina de produs.

Urmărește-ne pe Google News