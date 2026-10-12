  MENIU  
Home > Advertorial > HUAWEI WATCH 6, ceasul smart care ține pasul cu programul Adelei Popescu: „L-am luat inițial pentru funcțiile lui, apoi mi-am dat seama că îmi completează bine ținutele”

HUAWEI WATCH 6, ceasul smart care ține pasul cu programul Adelei Popescu: „L-am luat inițial pentru funcțiile lui, apoi mi-am dat seama că îmi completează bine ținutele”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Adela Popescu are o toamnă plină. Un nou film, un nou serial, proiecte în online, pe lângă responsabilitățile vieții de familie. Vedeta are însă și un nou accesoriu smart: ceasul HUAWEI WATCH 6 42 mm, care vine cu funcții avansate de monitorizare a sănătății și a activității fizice. În plus, este și un dispozitiv ușor de integrat în ținutele de zi cu zi. Ceasul face parte din noua serie HUAWEI WATCH 6, care mai include modelul standard de 46 mm și modelul Pro, în variantele de 46 mm și 43 mm. Toate sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store

„Cel mai tare mă interesează cum am dormit și funcțiile pentru sănătatea inimii”

Adela Popescu a testat noul HUAWEI WATCH 6 42 mm în varianta Gold, un ceas pe care l-a ales în primul rând pentru funcțiile lui de urmărire a parametrilor de sănătate. 

„Recunosc că cel mai tare mă interesează cum am dormit și funcțiile pentru sănătatea inimii. Sunt cele pe care le urmăresc cel mai mult. Și, la finalul zilei, vreau să văd și câți pași am făcut”, spune actrița, care joacă în filmul „3 zile în septembrie”, lansat recent în cinematografe, și în noul serial „Fără urmă”, de la Pro Tv. 

„Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră” Minciuni, atacuri la adresa producătorilor de la Antena 1 și gelozie extremă! Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii a ieșit la iveală!
„Am văzut-o cum a băgat mâna în cameră” Minciuni, atacuri la adresa producătorilor de la Antena 1 și gelozie extremă! Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii a ieșit la iveală!
Recomandarea zilei

Cu un astfel de program, ea admite că, „în perioadele aglomerate, când e haos mult în jur, ai nevoie de ceva care să îți organizeze puțin lucrurile importante, cum ar fi somnul sau mișcarea, să înțelegi un pic ce anume te-a consumat, de ce te-ai emoționat, de ce nu ai dormit bine, dacă ai reușit să te miști suficient”. 

HUAWEI WATCH 6 poate face cu ușurință toate aceste lucruri. Ceasul este dotat cu tehnologia Multi-Sensing X-TAP îmbunătățită, care asigură o înregistrare foarte precisă a datelor despre sănătate, printr-o simplă atingere a senzorului tactil. Acesta funcționează împreună cu funcții precum Health Glance, care în aproximativ un minut, poate face o verificare a riscurilor asociate sănătății, vizând zone precum sănătatea cardiovasculară, respiratorie sau endocrină și monitorizând, în total, 11 indicatori. 

Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie
Recomandarea zilei

„Această funcție este bună pentru că îți elimină motivele serioase de preocupare. Și atunci tu poți să zici, «ok, deci este anxietate, nu am dormit bine. Inima bate bine, atunci înseamnă că sunt doar îngrijorată, nu e altceva». De asta cred că este foarte utilă această funcție”, spune Adela Popescu. 

Smartwatch-ul este dotat și cu funcția Health Insights care oferă acces la opțiunile Morning Briefing și Readiness, capabile să facă o analiză inteligentă a stării generale din fiecare dimineață, atât pe baza activității din ziua precedentă, cât și a unui set de parametri, furnizând apoi un raport util la început de zi. 

Dincolo de simpla monitorizare a unor indicatori, HUAWEI WATCH 6 pune accent pe cultivarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung. Adela Popescu crede că obiceiurile bune se formează încă din copilărie și spune că cei trei băieți ai ei știu deja multe despre ce înseamnă un stil de viață echilibrat. 

„Cred că educația bună începe devreme și ei deja sunt la curent cu multe noțiuni legate de stilul de viață și îmi și butonează ceasul. Vor să știe câți pași am făcut într-o zi și le place să intre pe meniu. Contează să le spunem de mici că alimentația e importantă, că tot timpul trebuie să ne prioritizăm odihna și mișcarea”, subliniază Adela.

HUAWEI WATCH 6, ceasul smart care ține pasul cu programul Adelei Popescu: „L-am luat inițial pentru funcțiile lui, apoi mi-am dat seama că îmi completează bine ținutele”

Ce indicatori urmărește Adela Popescu atunci când face sport 

În privința propriei sale rutine de antrenament, actrița se bazează pe noul HUAWEI WATCH 6 pentru urmărirea unor indicatori clari. 

„Pulsul mă interesează cel mai tare. Și, la final, vreau să văd și câte calorii am consumat și cum se simte inima”, precizează ea. 

Smartwatch-ul îi susține atât pe cei care fac mișcare pentru propria stare de bine, cât și pe sportivii profesioniști, cu peste 100 de moduri dedicate sporturilor – de la programe zilnice de fitness, până la provocări extrem de solicitante. 

WATCH 6 „pare că a fost făcut ca să îți ușureze viața”

HUAWEI WATCH 6 vine și cu funcții precum smart gestures, care permite controlul ceasului printr-o serie gesturi ce nu implică atingerea ecranului și pot fi folosite inclusiv atunci când utilizatorul are ambele mâini ocupate. 

„La început mi s-a părut distractiv să dau din mână și să se activeze (funcțiile ceasului – n.r.). Acum îmi e util, mi-a intrat în reflex și e chiar foarte simplu. Adică pare că a fost făcut ca să îți ușureze toată viața”, explică Adela interacțiunea ei cu WATCH 6 prin gesturile smart.

Ceasul permite și plățile contactless prin serviciul Curve Pay și este dotat și cu tehnologia eSIM, prin care apelurile pot fi inițiate și preluate direct de pe smartwatch. 

„În perioada asta în care, pur și simplu, pare că avem telefonul lipit de mână și nu-l mai folosim doar pentru apeluri, ci tot timpul ne fură privirea rețelele sociale, WhatsApp-ul, această funcție mi se pare salvatoare. Pentru că, într-adevăr, poți fi în contact cu oamenii care au nevoie de tine sau, când este un apel urgent, cineva te poate contacta și poți vedea pe ceas. Altfel, ai toată atenția pe cei dragi ție, atenție de care ei au atâta nevoie”, precizează Adela Popescu. 

Actrița consideră că este extrem de utilă și funcția Safety Check, prin care utilizatorii pot să își partajeze locația și starea fizică, în timp real, cu persoanele apropiate pentru ca acestea să știe mereu dacă sunt bine. 

„Eu și Radu (soțul ei – n.r.) share-uim în general toate lucrurile acestea. Îmi place să știu că se simte bine, vreau să știu unde este. Și el la fel când e vorba despre mine”, explică Adela. 

HUAWEI WATCH 6, ceasul smart care ține pasul cu programul Adelei Popescu: „L-am luat inițial pentru funcțiile lui, apoi mi-am dat seama că îmi completează bine ținutele”

„Nici nu îl simți pe mână” 

HUAWEI WATCH 6 42 mm, ceasul Adelei Popescu, este disponibil în variantele Gold și White, și este cel mai ușor model din istoria seriei WATCH, cântărind doar 38 g și având o grosime de 10,2 mm. Versiunea Gold este însoțită de o curea Pink din fluoroelastomer, foarte prietenoasă cu pielea. 

„Recunosc că l-am luat inițial pentru funcțiile sale, după care mi-am dat seama, uitându-mă în oglindă, că se potrivește foarte bine și că parcă îmi completează ținutele”, spune Adela Popescu, adăugând că, în materie de design, cel mai mult apreciază versatilitatea smartwatch-ului. 

În plus, „nici nu îl simți pe mână și parcă e făcut astfel încât ca atunci când îl atingi să te mângâie”, adaugă ea. 

De asemenea, Adela apreciază proporțiile ecranului, precizând că „poți să vezi bine, dar nu este nici foarte mare, ca să se impună foarte mult într-o ținută. Și îmi place, pur și simplu, cum se simte la atingere. Noi, femeile, suntem ființe senzitive, și lucrul ăsta este important”. 

În ceea ce privește alimentarea bateriei, seria HUAWEI WATCH 6 include un mod de încărcare standard și unul de economisire a bateriei, între care utilizatorii pot comuta în doar trei secunde. În cazul modelelor de 42 mm și 43 mm, autonomia bateriei este de două-șapte zile, iar pentru modelul de 46 mm – de trei, până la 11 zile. 

„Este extraordinar”, spune Adela Popescu, care se declară încântată că nu are un dispozitiv pe care trebuie să îl încarce la fel de des precum telefonul. 

HUAWEI WATCH 6, ceasul smart care ține pasul cu programul Adelei Popescu: „L-am luat inițial pentru funcțiile lui, apoi mi-am dat seama că îmi completează bine ținutele”

Toate ceasurile seriei WATCH 6, în HUAWEI Store 

Seria HUAWEI WATCH 6 este disponibilă în România începând din 1 octombrie, la prețul de 3399 lei pentru modelul WATCH 6 Pro, de 2399 lei pentru WATCH 6 46 mm și de 2299 lei pentru varianta de 42 mm. Ceasurile pot fi achiziționate din magazinul online HUAWEI Store și din rețeaua partenerilor autorizați. În perioada promoțională care se desfășoară până pe 4 noiembrie, achiziția unui WATCH 6 aduce un voucher cadou în valoare de 300 de lei, 10 ori puncte HUAWEI, precum și acces la serviciile din pachetul HUAWEI Care Plan, care pot fi consultate în detaliu pe pagina de produs. 

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Imagini din penthouse-ul în care Mihaela Rădulescu locuiește la Monaco
Imagini din penthouse-ul în care Mihaela Rădulescu locuiește la Monaco
Botez de poveste în familia lui Nicolae Bănicioiu. Fostul ministru și-a creștinat tripleții într-un local de lux din Capitală. "O iubire infinită, trei lumânări, patru băieți!"
Botez de poveste în familia lui Nicolae Bănicioiu. Fostul ministru și-a creștinat tripleții într-un local de lux din Capitală. "O iubire infinită, trei lumânări, patru băieți!"
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Avantaje
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Dieta regelui, la 77 de ani! Regele Charles se luptă cu un cancer complicat, iar ceea ce mănâncă e foarte important! Iată meniul de la prima masă, până la ultima. Ce nu mănâncă niciodată
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Asia Express! Anunțul care i-a dat peste cap pe concurenți: „Ne-a dat daună totală”
Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Asia Express! Anunțul care i-a dat peste cap pe concurenți: „Ne-a dat daună totală”
Valentin Sanfira, despre dificultățile după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
Valentin Sanfira, despre dificultățile după divorțul de Codruța Filip: „Au fost săptămâni în care nu am dormit”
Valentin Sanfira, dezvăluiri rare despre viața personală, după divorțul de Codruța Filip. "Femeia de lângă mine să aibă tot ce-i trebuie!" Ce spune despre fostele iubite
Valentin Sanfira, dezvăluiri rare despre viața personală, după divorțul de Codruța Filip. "Femeia de lângă mine să aibă tot ce-i trebuie!" Ce spune despre fostele iubite
Adrian Mutu își plătește fiul pentru treburile din casă. "Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el!" Cât îi dă să-și facă patul în fiecare dimineață
Adrian Mutu își plătește fiul pentru treburile din casă. "Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el!" Cât îi dă să-și facă patul în fiecare dimineață
Minciuni, gelozie dusă la extrem și atacuri dure la adresa Antena 1. Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii
Minciuni, gelozie dusă la extrem și atacuri dure la adresa Antena 1. Adevărul din spatele plecării Arminei și a lui Marcel de la Insula Iubirii
Observator News
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici
Cea mai căutată facultate din România de către străini. Cât îi costă taxa şi de ce aleg să studieze aici
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
A apărut medicamentul care poate topi grăsimea abdominală. Rezultatele s-au menținut și după oprirea tratamentului
A apărut medicamentul care poate topi grăsimea abdominală. Rezultatele s-au menținut și după oprirea tratamentului
Până la 900 de lei lunar pe lângă salariu. Cine poate încasa banii și care sunt condițiile
Până la 900 de lei lunar pe lângă salariu. Cine poate încasa banii și care sunt condițiile
Universul le deschide robinetul abundenței. Trei zodii atrag bani și oportunități până la final de octombrie
Universul le deschide robinetul abundenței. Trei zodii atrag bani și oportunități până la final de octombrie
Regula pe care milioane de oameni o respectă înainte de analize ar putea fi greșită
Regula pe care milioane de oameni o respectă înainte de analize ar putea fi greșită
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
CSID.ro
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Cum a descoperit, de fapt, Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”
Cum a descoperit, de fapt, Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
Libertatea
Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc la Turnul de control Aeroportul Tuzla: „Dacă toate instituțiile ar proceda așa, aș plăti mai cu drag impozitele”
Nimic nu mișcă fără acordul pisicesc la Turnul de control Aeroportul Tuzla: „Dacă toate instituțiile ar proceda așa, aș plăti mai cu drag impozitele”
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
Ce mâncare și băutură vinde Andreea Esca în casa de la Porumbacu: „Oamenii apreciază”. Câte locuri de care are vedeta pentru turiști
„Mi-au căzut dinții în avion”. Ce a pățit o coafeză cunoscută din Polonia după ce s-a dus la dentist în Turcia
„Mi-au căzut dinții în avion”. Ce a pățit o coafeză cunoscută din Polonia după ce s-a dus la dentist în Turcia
Pensie anticipată fără penalizări: reducerile speciale de care beneficiază femeile cu copii
Pensie anticipată fără penalizări: reducerile speciale de care beneficiază femeile cu copii
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton