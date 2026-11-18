Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Când se schimbă ritmul zilelor și petreceți mai mult timp în casă, poate apărea dorința de a rearanja livingul. Nu trebuie să începeți cu înlocuirea canapelei sau cu o listă lungă de accesorii. Priviți mai întâi peretele lângă care sunt așezate piesele principale de mobilier. Un fototapet poate deveni punctul de pornire al unei amenajări, alături de lucrurile pe care deja le folosiți cu plăcere. Important este să alegeți imaginea pentru camera dumneavoastră, nu să încercați să reproduceți întocmai o fotografie de inspirație.

Porniți de la felul în care folosiți camera

Gândiți-vă unde stați când citiți, când vorbiți cu cineva sau când urmăriți un film. Apoi uitați-vă la living din acele locuri. Peretele care se vede cel mai bine de la intrare poate să nu fie cel pe care doriți să îl accentuați. Alegeți perspectiva care contează pentru dumneavoastră și construiți planul în jurul ei, fără să mutați automat toate piesele de mobilier.

Faceți o fotografie în care să apară și obiectele obișnuite: lampa, măsuța, coșul cu reviste și plantele. Ele fac parte din cameră la fel de mult ca mobilierul mare. Dacă un decor pare potrivit doar atunci când totul este gol, merită să căutați o compoziție diferită. O amenajare potrivită pentru viața de zi cu zi trebuie să țină cont și de aceste detalii.

Stabiliți ce rămâne pe loc și ce poate fi mutat. Poate fi suficient să mutați un grup de obiecte pe comodă sau să eliberați o porțiune de perete. Încercați astfel de ajustări înainte de a decide că aveți nevoie de o canapea nouă. Lucrurile păstrate vă vor oferi repere pentru culori și forme.

Alegeți imaginea în funcție de mobilier

Un motiv vegetal, un peisaj sau o compoziție abstractă pot sugera direcții diferite. Priviți unde se află elementele importante ale desenului. Dacă fototapetul va sta în spatele canapelei, verificați ce parte ar acoperi spătarul. Nu are rost să alegeți imaginea pentru un detaliu care ar dispărea tocmai în spatele piesei principale.

Pentru a compara idei de fototapet, puteți porni de la Muralas, ținând alături o fotografie a livingului dumneavoastră. Urmăriți distribuția zonelor luminoase, a formelor și a accentelor de culoare. Imaginați-vă fiecare variantă cu lampa și masa deja așezate. În acest fel, selecția devine o comparație între posibile amenajări, nu doar între imagini care vă plac separat.

Nu trebuie să alegeți un desen încărcat pentru ca peretele să aibă personalitate. Dacă în cameră există deja rafturi deschise și multe obiecte, încercați o imagine cu porțiuni mai aerisite. Dacă restul decorului este simplu, puteți da motivului un rol mai vizibil. Sunt direcții de explorat, nu reguli care se potrivesc oricărui living.

Schimbați accentele, nu întreaga colecție de obiecte

Alăturați fotografii ale perdelelor, canapelei și covorului pentru a compara culorile. Căutați un ton care poate face legătura cu imaginea aleasă. Un verde stins poate apărea într-o pernă pe care o aveți deja, iar un fundal cald se poate lega de lemnul unei comode. Nu este necesar să repetați fiecare nuanță a desenului în câte un accesoriu nou.

Pentru o atmosferă de sezon, încercați mai întâi textilele păstrate în casă. O pătură mutată pe brațul canapelei sau o față de pernă simplă poate schimba relația dintre obiecte. Priviți ansamblul înainte de a adăuga decorațiuni. Dacă doriți ca peretele să fie punctul principal, lăsați în jurul lui și spații mai puțin ocupate.

Grupați obiectele mici în loc să le împrăștiați pe toate suprafețele. Alegeți locurile în funcție de felul în care folosiți camera: lângă fotoliu pentru lectură, pe comodă pentru lucrurile privite de la distanță. Nu transformați fiecare colț într-o scenă separată. Păstrați și obiectele personale lângă noul decor, fără să fie toate perfect asortate.

Verificați planul în lumina serii

Aprindeți lămpile folosite în mod obișnuit și priviți din nou peretele ales. Luați în calcul poziția abajururilor și a mobilierului în raport cu desenul. O previzualizare pe ecran poate ajuta la studierea compoziției, dar nu confirmă singură culoarea finală. Pentru informații despre material, consultați descrierea produsului, iar pentru pregătirea peretelui și montaj urmați instrucțiunile aferente.

Înainte de comandă, verificați suprafața disponibilă, întrerupătoarele și partea din imagine care trebuie să rămână vizibilă. După amenajare, puneți la loc lucrurile folosite zilnic și așezați-vă în locul ales la început. Ajustați întâi accesoriile care pot fi mutate. Un living primitor nu trebuie să arate ca o cameră nefolosită; propuneți-vă un decor în care vă recunoașteți obiectele și obiceiurile.

Foto: https://muralas.ro/

Urmărește-ne pe Google News