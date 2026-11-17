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Mirosul apare aproape întotdeauna din același motiv: bariera de apă care ar trebui să despartă încăperea de canalizare nu mai există. Se numește gardă hidraulică și e o cantitate mică de apă care rămâne blocată într-o curbă, sub punctul de scurgere. Cât timp apa aceea stă acolo, gazele din rețea nu au pe unde urca. Când dispare, urcă în câteva ore.

Cât de repede se evaporă apa din gardă

Într-o cameră încălzită și uscată, o gardă hidraulică obișnuită se poate goli în două sau trei săptămâni de neutilizare. De asta miroase în casele de vacanță la prima vizită, în băile de serviciu folosite rar și în spălătoriile în care mașina e mutată. Soluția de moment e simplă, se toarnă apă în scurgere. Soluția permanentă e alt tip de sifon.

Ce face un sistem antimiros față de o gardă simplă

O clapetă mecanică sau o membrană se închide singură când nu curge apă prin ea și se deschide la trecerea apei. Bariera nu mai depinde de evaporare. La sifoane pardoseală diferența se vede direct în descrierea produsului, iar modelele cu clapetă sau cu membrană din cauciuc costă puțin peste variantele clasice. Mivalinstal listează sifoanele cu ieșire verticală, orizontală și laterală, deci alegerea se poate face și după spațiul disponibil sub pardoseală.

De ce miroase deși sifonul e nou

Racordul mașinii de spălat e introdus prea adânc în scurgere și împinge apa afară din gardă la fiecare golire.

Coloana de canalizare nu are aerisire, iar la golirea unui obiect sanitar mare depresiunea trage apa din celelalte sifoane.

Panta țevii e prea mare, apa fuge rapid și nu mai rămâne suficientă în curbă.

Sifonul a fost montat înclinat, iar nivelul de apă util e mai mic decât cel din fișa tehnică.

Rostul dintre sifon și hidroizolație e neetanș, iar mirosul vine pe lângă piesă, nu prin ea.

Se poate rezolva fără să spargem gresia

În multe cazuri, da. Există piese care se montează în interiorul scurgerii existente și adaugă o clapetă, precum și grătare cu sistem de închidere integrat, care se schimbă în locul celui vechi. Ambele au sens când problema e evaporarea. Când problema e panta țevii sau lipsa aerisirii, nicio piesă montată la suprafață nu ajută, fiindcă defectul e în amonte.

Ce legătură are curtea cu mirosul din casă

Una directă, la locuințele unde apa de ploaie și apa menajeră ajung în aceeași conductă. La ploi mari, conducta se umple, presiunea crește și împinge aer prin obiectele sanitare cu garda cea mai slabă. Separarea celor două circuite rezolvă problema la sursă. Apa de pe alei se colectează în rigole și merge spre puț absorbant, spre bazin de retenție sau spre șanț, iar canalizarea menajeră rămâne separată.

Când mirosul vine din cămin, nu din casă

Cât de des se curăță scurgerea din duș

La o baie folosită zilnic de două persoane, o dată pe lună. Părul și resturile de săpun formează un depozit care nu blochează complet scurgerea, dar reduce debitul și rețin miros propriu, diferit de cel de canalizare. Grătarele care se ridică fără scule fac operațiunea de câteva minute. Cele înșurubate rămân, în practică, necurățate.

Ce miros nu vine din canalizare

Un miros stătut, dulceag, care apare doar în apropierea scurgerii și dispare după curățarea grătarului, vine din depunerile din sifon, nu din rețea. Se recunoaște după faptul că se accentuează la apă caldă, nu la vreme caldă, și că lipsește dimineața, după o noapte fără utilizare.

Un cămin cu capac neetanș lasă gazele să iasă în curte, iar de acolo ajung prin ferestre. Se recunoaște ușor: mirosul apare afară înainte să apară înăuntru și se accentuează pe vreme caldă. La capace cămine există variante cu garnitură de etanșare, gândite exact pentru situația asta, iar înlocuirea presupune doar schimbarea capacului, fără intervenție la cămin.

Ce verificați în ordinea asta

Turnați un litru de apă în fiecare scurgere din casă și așteptați o zi. Dacă mirosul dispare, cauza e evaporarea. Verificați dacă furtunul mașinii de spălat intră prea adânc în scurgere. Ascultați un gâlgâit la golirea căzii sau a chiuvetei. Sunetul arată lipsa aerisirii pe coloană. Mirosiți în jurul rostului dintre gresie și piesa de scurgere. Dacă vine de acolo, etanșarea e problema. Dacă mirosul e mai puternic afară, verificați capacul căminului.

Ce nu rezolvă problema

Soluțiile chimice de desfundare, odorizantele și capacele decorative montate peste scurgere maschează simptomul câteva zile. Bariera lipsă rămâne lipsă. Din același motiv, mirosul revine mereu în același loc, la același interval, iar intervalul e de fapt informația care spune ce s-a stricat.

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