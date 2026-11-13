Cum alegi între parfum apă de parfum și apă de toaletă

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Ai găsit parfumul pe care îl cauți, dar într-un magazin apare ca Eau de Toilette, în altul ca Eau de Parfum, iar flacoanele au volume diferite. Înainte să compari prețurile, verifică denumirea completă. Versiunea și cantitatea contează la fel de mult ca numele de pe sticlă.

Ce îți spun EDT și EDP

Eau de Toilette se prescurtează EDT, iar Eau de Parfum se prescurtează EDP. Mai poți întâlni denumirile Parfum sau Extrait de Parfum. Acestea indică tipul de formulă, cu diferențe de concentrație și de intensitate, dar nu oferă singure o promisiune exactă despre câte ore vei simți mirosul.

Nici EDT și EDP din aceeași gamă nu trebuie tratate automat ca un lichid identic, doar diluat în proporții diferite. Compoziția poate varia, iar anumite note pot ieși mai mult în evidență într-o versiune. Dacă ai testat un EDT și ți-a plăcut, verifică dacă oferta găsită online este pentru aceeași versiune.

De ce merită să testezi înainte

O descriere cu flori, citrice sau lemn te ajută să restrângi căutarea, dar nu poate spune exact cum vei percepe parfumul. Folosește o mostră sau testează produsul într-un magazin înainte să alegi un flacon mare.

Pentru o comparație practică, notează numele complet și versiunea fiecărei mostre. Revino asupra mirosului după un timp, în loc să decizi doar imediat după pulverizare. Dacă testezi mai multe variante în zile diferite, îți va fi mai ușor să reții pe care ai preferat-o.

Nu cumpăra o versiune „Intense”, „Elixir” sau „Absolu” doar pentru că denumirea sugerează mai multă intensitate. Citește descrierea acelei versiuni și, dacă poți, testeaz-o separat. Într-un coș online, un singur cuvânt omis poate însemna un alt produs decât cel dorit.

Prețul flaconului și prețul pe mililitru

Un flacon mai ieftin la raft poate fi mai scump raportat la cantitate. Să presupunem că aceeași versiune costă 250 lei pentru 50 ml și 380 lei pentru 100 ml. Primul costă 5 lei/ml, iar al doilea 3,80 lei/ml. Sunt valori ilustrative, nu oferte ale unui magazin.

Flaconul de 100 ml oferă în acest exemplu un preț mai bun pe mililitru, dar cere cu 130 lei mai mult la cumpărare. Dacă abia descoperi parfumul, volumul mic poate fi alegerea mai potrivită. Dacă îl folosești deja și îl vei consuma, merită să compari și volumele mai mari.

Adaugă transportul înainte să alegi magazinul. Două oferte apropiate se pot inversa după ce aplici taxa de livrare sau pragul pentru transport gratuit.

Ambalajul și păstrarea

Citește dacă oferta este pentru flaconul individual, un set sau un produs descris ca tester ori fără cutie. Pentru un cadou, prezentarea poate conta; pentru uz propriu, decizia poate fi diferită. Nu presupune că fotografia generică descrie toate accesoriile incluse: verifică textul ofertei.

După cumpărare, păstrează flaconul bine închis, ferit de lumină puternică și surse de căldură. Un loc cu temperatură stabilă este mai potrivit decât expunerea lângă fereastră.

Compară aceeași versiune în magazine diferite

Începe cu numele complet, apoi verifică EDT sau EDP, volumul și ambalajul. În secțiunea de parfumuri și cosmetice de pe Comparal.ro, poți consulta ofertele magazinelor. Înainte de plată, confirmă pe site-ul comerciantului produsul exact și suma totală. Astfel, comparația pornește de la parfumul pe care vrei să îl cumperi și ajunge la costul lui real.

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