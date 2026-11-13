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Ce înseamnă „bani pe care ți-i permiți să îi pierzi” și cum îi definești corect

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.  Actualizat 13.11.2026, 11:48
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„Joacă doar cu bani pe care ți-i permiți să îi pierzi.” Ai citit fraza asta de zeci de ori, pe fiecare platformă licențiată și în fiecare material despre joc responsabil. Problema nu este că e greșită, ci că aproape nimeni nu-ți spune ce înseamnă concret. Fiecare jucător o interpretează după cum îi convine în seara respectivă, iar o regulă pe care o poți redefini oricând nu mai este o regulă. Merită, deci, să o traducem în ceva ce se poate măsura.

Nu sunt banii pe care îi ai, ci banii care nu lipsesc nimănui

Prima confuzie este între „am” și „îmi permit”. Faptul că ai 800 de lei în cont nu înseamnă că îți permiți să pierzi 800 de lei, pentru că o parte din ei sunt deja promiși: ratei, facturilor, mâncării pentru restul lunii, economiilor pe care ți le-ai propus. Banii pe care ți-i permiți să îi pierzi sunt doar cei care, dispăruți complet, nu obligă pe nimeni să renunțe la nimic. Nici pe tine, nici pe cei care depind de tine. Dacă pierderea lor ar însemna o plată amânată, un împrumut mărunt de la un prieten sau o cheltuială tăiată de la copii, nu îi aveai, oricât de mulți erau în cont.

A doua confuzie este între pierderea probabilă și cea maximă. Când depui 200 de lei pe pariuri sportive online, nu te gândi la scenariul în care pierzi două bilete și păstrezi restul, ci la cel în care întreaga sumă dispare într-o seară. Acela este testul. Pe VIPCazino, operator licențiat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, secțiunile de pariuri sportive și pariuri live au același regim ca jocurile de cazino: banii depuși trebuie considerați cheltuiți din momentul transferului, iar nicio cotă „sigură” nu schimbă această regulă.

Un calcul în trei pași pe care îl faci o singură dată pe lună

Pornește de la venitul net al lunii și scade tot ce este fix sau obligatoriu: locuința, utilitățile, transportul, alimentele, ratele, abonamentele pe care nu le poți opri. Scade apoi suma pe care vrei să o economisești și o rezervă pentru neprevăzut, chiar modestă. Ce rămâne este bugetul de divertisment, din care plătești ieșirile, un concediu, cadourile și, dacă alegi, jocul. Banii pe care ți-i permiți să îi pierzi sunt o parte din această ultimă categorie, nu toată, pentru că restul vieții tale sociale nu ar trebui să dispară din cauza unei seri proaste.

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Suma rezultată poate fi surprinzător de mică și acesta este un semn că ai calculat corect, nu că ai greșit. Dacă ai nevoie de un reper suplimentar, întreabă-te ce ai simți dacă ai găsi suma respectivă pe stradă și ai pierde-o imediat. O ușoară părere de rău înseamnă că este în zona potrivită. Un gol în stomac înseamnă că ai depășit-o.

Cum faci ca definiția să reziste și la ora unu noaptea

O sumă calculată dimineața, cu cafeaua în față, se renegociază ușor la miezul nopții, după o pierdere. De aceea definiția trebuie mutată din minte în cont: pe VIPCazino poți seta limite de depunere zilnice, săptămânale sau lunare din secțiunea Joc responsabil, iar reducerea lor se aplică imediat, în timp ce creșterea poate dura până la 48 de ore. Programul Joaca responsabil oferă, la rândul lui, informații și sprijin gratuit pentru cei care simt că granița dintre „îmi permit” și „nu îmi mai permit” a devenit neclară.

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Revizuiește definiția ori de câte ori ți se schimbă veniturile sau cheltuielile și acceptă că direcția firească este, de cele mai multe ori, în jos. Dacă observi că ridici limita după pierderi, că depui din bani pe care îi destinaseși altcuiva sau că ascunzi sumele de cei apropiați, nu mai vorbim despre bani pe care ți-i permiți să îi pierzi, ci despre un semnal. Pauza și autoexcluderea din cont, împreună cu chestionarul de autoevaluare de pe pagina de joc responsabil, sunt răspunsul potrivit la acel semnal.

Jocurile de noroc sunt permise exclusiv persoanelor care au împlinit 18 ani și reprezintă o formă de divertisment plătită, nu o sursă de venit. Banii pe care ți-i permiți să îi pierzi nu sunt o formulă de pe un banner, ci o cifră pe care o calculezi tu, o dată pe lună, și pe care o aperi de tine însuți cu instrumentele din cont. Calculeaz-o azi, cât ești cu capul limpede.

Foto: pexels.com

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