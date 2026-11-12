Seri de iarnă cu prietenele acasă: 6 idei pentru o întâlnire cozy

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O seară de iarnă petrecută acasă cu prietenele poate fi exact pauza de care aveți nevoie după o săptămână plină. Nu trebuie să planifici un eveniment complicat și nici să pregătești un decor perfect. Câteva gustări, haine comode, muzică bună și o activitate care vă place pot schimba complet atmosfera din apartament.

Alege o temă simplă și anunță din timp detaliile în grup: ora, dress code-ul opțional și ce poate aduce fiecare. Astfel, tu nu rămâi cu toate pregătirile, iar invitatele intră mai ușor în atmosfera serii.

Înainte să vină prietenele: pregătește un spațiu confortabil

Nu ai nevoie de multe decorațiuni. Începe prin a face loc în sufragerie și pregătește câteva zone în care vă puteți așeza comod: canapeaua, covorul cu perne mari sau o măsuță joasă pentru gustări. Lasă la îndemână pături, șervețele, pahare și o pătură suplimentară pentru persoana care simte mereu frigul.

Lumina schimbă rapid starea unei camere. Stinge plafoniera puternică și folosește veioze, instalații luminoase sau lumânări LED. Lumina caldă ajută conversația și face spațiul mai plăcut în fotografii.

Pregătește și un playlist colaborativ. Trimite linkul cu o zi înainte și roagă fiecare prietenă să adauge două sau trei melodii. Veți avea piese care vă amintesc de liceu, cântece potrivite pentru dans și melodii mai liniștite pentru momentele de pauză.

1. Organizează o seară de film cu pijamale și gustări

Seara de film merge bine dacă vreți să stați relaxate, fără să umpleți programul cu multe activități. Votează filmul înainte să înceapă întâlnirea. Poți propune trei variante: o comedie ușoară, un film cu temă de iarnă și un mister. Pregătește și un plan B, fiindcă alegerea filmului poate dura mai mult decât filmul în sine.

Creează un mic colț de cinema cu perne, pături și o tavă mare cu gustări. Popcornul simplu, popcornul cu brânză, mandarinele, biscuiții și ciocolata caldă sunt opțiuni ușor de pregătit. Dacă una dintre prietene are alergii sau evită anumite ingrediente, întreab-o înainte și păstrează câteva variante separate.

Stabiliți o regulă simplă: telefoanele rămân pe silențios pe durata filmului. Nu trebuie să renunțați complet la poze sau mesaje, dar astfel evitați pauzele dese. La final, dați note personajelor, alegeți cea mai bună replică sau discutați ce ați fi făcut diferit în locul protagonistei.

2. Faceți un mini SPA acasă, cu măști și manichiură

O seară SPA nu cere produse multe sau tratamente complicate. Pregătește o tavă cu măști de față ambalate individual, creme de mâini, balsamuri de buze, pile de unghii, bentițe pentru păr și prosoape curate. Roagă fiecare invitată să își aducă produsele preferate pentru ten, mai ales dacă are pielea sensibilă.

Puteți încerca o manichiură în culori de sezon, precum vișiniu, maro ciocolatiu, bleu-gri sau roșu închis. Dacă vă place machiajul, testați un look simplu pentru ieșirile de iarnă: ten luminos, blush discret și un eyeliner maro. Nu împărțiți aplicatoarele de mascara, burețeii sau produsele din borcan. Folosiți spatule curate și păstrați igiena fiecăreia.

Ținuta contribuie mult la starea de relaxare. Alege pijamale din bumbac, un hanorac moale sau un set lejer în nuanțe pastelate. Dacă vreți fotografii de grup, propune o culoare comună, de exemplu roz pudrat, crem sau bleumarin. Pentru confort în casă, poți pregăti câteva perechi de papuci de casa dama, în funcție de stilul și mărimile invitatelor. Alege modele ușor de purtat și păstrează o pereche curată pentru musafire.

3. Alege jocuri care pornesc conversațiile

Jocurile ajută mult într-un grup în care unele persoane se văd pentru prima dată. Alege jocuri cu reguli ușor de explicat și începe cu ceva relaxat. „Două adevăruri și o minciună” funcționează bine, mai ales dacă fiecare spune întâmplări amuzante, dar confortabile de împărtășit.

Puteți pregăti și bilețele cu întrebări. Fiecare extrage una și răspunde doar dacă își dorește. Întrebări potrivite pentru o atmosferă prietenoasă:

Care este cea mai amuzantă amintire dintr-o vacanță?

Ce activitate ai vrea să încerci anul acesta?

Ce piesă ai asculta într-o dimineață de duminică?

Care este ținuta în care te simți cel mai bine?

Ce loc ai vrea să vizitezi într-un city break?

Ce mic obicei îți face ziua mai plăcută?

Adaugă și o rundă de mimă cu teme cunoscute: filme, melodii, seriale, obiecte din casă sau tendințe vestimentare. Spune de la început că oricine poate alege „pas”, fără explicații. O regulă simplă face jocurile mai relaxate pentru toate persoanele din grup.

4. Pune muzică și transformă sufrageria într-un colț de karaoke

Karaoke-ul aduce energie, dar nu trebuie să devină un concurs. Pregătește un playlist cu refrene pe care le știe toată lumea și alternează piese recente cu melodii nostalgice. Televizorul sau laptopul, o boxă și versurile afișate pe ecran sunt suficiente pentru o seară reușită.

Oferă mai multe moduri de participare. Unele prietene vor cânta solo, altele preferă duetul sau doar refrenul cântat împreună. Poți împărți grupul în două echipe și puteți vota interpretarea cea mai amuzantă, cea mai energică sau cea mai neașteptată.

Completează atmosfera cu accesorii pe care le ai deja: ochelari de soare, eșarfe colorate, agrafe mari, funde sau o jachetă cu paiete. Dacă vrei o temă ușor de urmat, alege anii 2000, ținute într-o singură culoare sau personaje din filme. Lasă spațiu pentru dans și începe cu o melodie pe care o știți toate.

5. Gătiți împreună un meniu simplu de iarnă

Gătitul împreună vă ține ocupate și scoate presiunea de pe gazdă. Alege rețete cu pași clari, care permit mai multor persoane să participe în același timp. Pizza personalizată, clătitele, brioșele sau biscuiții decorați sunt alegeri practice. Tu poți pregăti ingredientele de bază, iar prietenele pot combina toppingurile după propriul gust.

Amenajează un „bar” de ciocolată caldă cu lapte clasic sau alternativă vegetală, cacao, scorțișoară, bezele și biscuiți mărunțiți. Pentru o variantă sărată, pune pe masă cartofi copți, trei sosuri simple și legume tăiate. Întreabă din timp dacă cineva are alergii, preferințe vegetariene sau ingrediente pe care le evită.

Masa arată mai îngrijit dacă folosești boluri mici pentru toppinguri și etichete scrise de mână. Nu trebuie să cumperi veselă nouă. Farfuriile diferite pot arăta bine împreună, mai ales dacă le completezi cu șervețele în aceeași gamă de culori. Împarte sarcinile: una pregătește băuturile, alta decorează desertul, iar altă persoană alege muzica.

6. Organizați un atelier creativ cu proiecte ușor de terminat

Pentru o seară mai liniștită, alegeți un proiect creativ care se termină în două sau trei ore. Nu aveți nevoie de experiență artistică. Colajele cu imagini din reviste, felicitările de iarnă, brățările cu mărgele sau personalizarea unei rame foto sunt activități accesibile și potrivite pentru vârste diferite.

Acoperă masa cu o față de masă veche și pune materialele în recipiente mici: foarfeci, lipici, markere, hârtie colorată, panglici și autocolante. Pentru un colaj cu planuri personale, fiecare poate adăuga imagini care reprezintă locuri de vizitat, idei de stil, hobby-uri sau obiective pentru anul următor. Nu urmăriți perfecțiunea; proiectele ar trebui să spună ceva despre fiecare dintre voi.

Puteți păstra o „capsulă a amintirilor” într-o cutie decorată. Fiecare scrie pe un bilețel un moment preferat din seara respectivă, o idee de activitate pentru următoarea întâlnire sau un mesaj pentru grup.

Alege una dintre cele șase idei, trimite invitația și pregătește o seară care vă lasă timp pentru râsete, conversații și amintiri plăcute.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News