Partea comercială a culturii celebrității în România modernă

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Faima, în România, a fost mult timp legată de ecran: cine apărea la televizor sâmbătă seara devenea cunoscut, iar veniturile veneau din concerte, emisiuni și, din când în când, câte o reclamă la detergent. Astăzi, oamenii cunoscuți vând haine, produse cosmetice, cursuri sau podcasturi, iar unii își conduc propriile firme. Telefonul a devenit un canal de vânzare în toată regula, iar contractele de imagine se negociază și după numărul de urmăritori, nu doar după audiența unei emisiuni de weekend. Pentru branduri, piața s-a lărgit considerabil, iar pentru public au apărut reguli mai clare despre ce înseamnă publicitate.

Reguli separate pentru jocurile de noroc

Unele domenii funcționează după reguli speciale, concepute pentru a proteja mai bine publicul. Începând cu data de 6 octombrie 2025, art. 109 alin. (7) din Decizia CNA nr. 573/2025 interzice publicitatea audiovizuală pentru jocuri de noroc în care apar persoane publice sau indivizi a căror notorietate în mediul online ar putea încuraja participarea la astfel de jocuri.Toți operatorii licențiați de pe piață au obligația să se alinieze la aceste noi cerințe. Printre aceștia se numără și NetBet , platformă ce include servicii de pariuri sportive și jocuri de cazinou online, fiind nevoită să își reconfigureze campaniile de comunicare potrivit actualului cadru legal. Nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).

Regula urmărește să limiteze influența pe care notorietatea o poate avea asupra publicului tânăr, care urmărește persoanele cunoscute pe toate canalele. Prin separarea imaginii publice de serviciile cu restricție de vârstă, autoritatea de reglementare a ales o abordare orientată spre responsabilitate. Într-o campanie pentru cosmetice sau îmbrăcăminte, aceeași persoană poate rămâne fața brandului ani la rând, fără astfel de limite.

De la notorietate la afacere proprie

Mulți oameni cunoscuți nu se mai mulțumesc cu rolul de imagine pentru brandurile altora și își construiesc propriile afaceri. Foști fotbaliști au deschis academii pentru copii și juniori, unde numele lor atrage deopotrivă părinți și sponsori. Unele dintre cele mai faimoase vedete românești au devenit cunoscute peste noapte după o apariție în presa tabloidă, iar câteva au folosit ulterior această vizibilitate pentru proiecte comerciale proprii. Alți artiști au pus bazele unor case de producție, prin care au lansat cântăreți pop mai tineri. Avantajul e că venitul nu mai depinde de un singur contract, ci de o structură care poate funcționa ani la rând.

Instagram, noul birou de vânzări

Rețelele sociale au scurtat drumul dintre persoana cunoscută și cumpărător. O postare pe Instagram sau un clip pe TikTok ajunge direct la urmăritori, fără intermediarul unei televiziuni, iar linkurile personalizate arată repede cât de bine a mers o colaborare. Pentru branduri, câștigul e evident. Pentru public, granița dintre conținut și reclamă devine uneori greu de văzut, motiv pentru care regulile de protecție a consumatorilor cer ca publicitatea să fie identificabilă.

De aici apar etichetele de tip #ad sau „colaborare plătită”, pe care Instagram și TikTok le oferă direct în aplicație. Pe YouTube, opțiunea există sub forma mențiunii de promovare plătită. Unii creatori le folosesc consecvent, alții mai puțin, iar urmăritorii observă diferența.

Cât costă credibilitatea

O persoană publică ce promovează zece produse pe lună riscă să nu mai fie crezută la al unsprezecelea, mai ales când produsele nu au nicio legătură între ele. Recomandările care par făcute doar pentru bani se recunosc ușor, iar comentariile ironice de sub o postare sponsorizată pot afecta o imagine mai repede decât orice articol critic.

Colaborările credibile pornesc, de obicei, de la o legătură reală. Un sportiv care chiar folosește echipamentul pe care îl promovează sau o cântăreață care își poartă propria linie de haine pe scenă convinge altfel decât un text citit de pe prompter.

Ce urmează după un contract

Podcasturile au devenit un alt teren comercial. Prezentatori de radio și televiziune, dar și sportivi, au lansat pe YouTube formate proprii de interviu, care atrag parteneri comerciali datorită publicului fidel pe care îl adună. Episoadele lungi permit integrarea unui sponsor într-un mod mai firesc decât un spot de câteva secunde.

Merchandisingul e un pas firesc pentru mulți artiști. Tricourile, hanoracele și alte produse vândute la concerte sau online transformă publicul fidel într-o sursă de venit care nu depinde de niciun brand din afară, ci doar de relația cu fanii. Unii merg mai departe și lansează linii vestimentare sub numele propriu.

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