Sedentarismul și colesterolul: ce poți schimba dacă lucrezi toată ziua la birou

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Ajungi la finalul programului și îți dai seama că, între ședințe și e-mailuri, te-ai ridicat de la birou doar pentru cafea. Statul prelungit se asociază cu riscul cardiovascular, dar nu explică singur un nivel de LDL crescut. Alimentația, ereditatea, vârsta și unele afecțiuni influențează, la rândul lor, profilul lipidic. Pentru o imagine clară ai nevoie de analize și de o discuție cu un specialist, nu de presupuneri după cum te simți.

Parcurge pașii de mai jos și alege-i pe cei care încap cu adevărat între ședințe.

Ce înseamnă sedentarismul pentru valorile colesterolului

Valorile analizelor de laborator oferă o imagine clară asupra modului în care orele petrecute pe scaun îți influențează sănătatea. În organism, lipoproteinele cu densitate mică (LDL) au rolul de a transporta colesterolul către țesuturi, iar nivelurile crescute ale acestora sunt asociate cu un risc sporit de acumulare a depozitelor pe pereții arteriali. Pe de altă parte, lipoproteinele cu densitate mare (HDL) direcționează colesterolul înapoi către ficat. Prin urmare, o simplă valoare izolată nu este suficientă pentru a evalua întregul tablou al profilului lipidic.

Perioadele îndelungate de inactivitate fizică din timpul programului de lucru diminuează activitatea musculară și pot accentua riscul cardiovascular, în special dacă lipsa de mișcare persistă și după terminarea orelor de serviciu.

Efectele exercițiilor fizice asupra profilului lipidic au fost evaluate într-o meta-analiză din 2024, derulată pe un lot de 8.673 de participanți din 148 de studii randomizate. Cercetarea a indicat modificări medii moderate în ceea ce privește nivelurile de colesterol total, LDL, HDL și trigliceride, observându-se totodată variabilități de la un studiu la altul. Aceste date reflectă impactul antrenamentelor structurate, iar nu consecințele unei simple pauze de mers.

Atunci când sedentarismul de la birou se asociază cu o viață sedentară în timpul liber, o alimentație nesănătoasă sau precipitată și alți factori precum ereditatea ori înaintarea în vârstă, fluctuațiile valorilor pot avea cauze multiple. Astfel, un singur comportament sau obicei nu determină în mod direct nivelul exact al LDL-ului.

Împreună cu medicul curant, evaluarea profilului lipidic trebuie să analizeze:

– Nivelul LDL-colesterolului în corelație cu ceilalți factori de risc cardiovascular;

– Valorile HDL-colesterolului și ale trigliceridelor, pentru o imagine de ansamblu;

– Dinamica rezultatelor obținute la evaluările periodice recomandate.

Totuși, nivelul colesterolului nu se apreciază după energie sau după felul în care te simți într-o zi obișnuită. Discuția medicală și analizele repetate, la intervalul recomandat, îți dau informații mai utile decât presupunerile despre cauza unei valori.

Cum întrerupi statul pe scaun într-o zi aglomerată

Mișcarea devine un obicei sustenabil atunci când o integrezi în mod intenționat în rutina zilnică. Nu ai nevoie de echipament special; este suficient să începi cu pași mici.

Beneficiile scurtelor pauze active sunt susținute de cercetări. Un studiu randomizat încrucișat din 2014 a urmărit 19 adulți supraponderali sau obezi care au alternat perioadele de ședere prelungită cu sesiuni de mers ușor de două minute la fiecare 20 de minute. În timpul sesiunilor cu mișcare, participanții au înregistrat valori mai scăzute ale tensiunii sistolice de repaus. Deși studiul s-a concentrat pe tensiunea arterială și nu pe profilul lipidic, datele subliniază valoarea întreruperii sedentarismului.

Iată cum poți structura o zi obișnuită de lucru (de exemplu, între 9:00 și 17:00):

Ridicări orare: O scurtă deplasare până la imprimantă sau la dozatorul de apă la începutul fiecărei ore.

Pauza de prânz: 15 minute dedicate unei plimbări în ritm relaxat.

Scurte interacțiuni: Deplasarea directă la biroul unui coleg pentru o discuție rapidă, în locul unui mesaj.

Opțiuni de mișcare: Utilizarea scărilor când condițiile sunt sigure și alternarea poziției de lucru prin perioade de stat în picioare.

Este recomandat să adaptezi flexibil acest program în zilele aglomerate, cu ședințe succesive.

Experiențele împărtășite de membrii comunităților online arată diversitatea modurilor în care aceste pauze pot fi puse în practică. Într-un material despre activitatea la birou, programatorul cesartalves menționează că își menține mobilitatea prin exerciții scurte de întindere pentru gât și mâini în timpul lucrului, completate de o sesiune de mobilitate la prânz (cesartalves, YouTube, 2019). În cadrul aceleiași conversații, NeyjNeyj explică modul în care utilizarea unui birou reglabil pe înălțime l-a stimulat să facă drumuri mai frecvente pentru apă sau scurte deplasări prin birou (NeyjNeyj, YouTube, 2023). Deplasările scurte, cum ar fi un drum până la bucătărie, reprezintă pauze valoroase de întrerupere a poziției șezânde, chiar dacă nu echivalează cu un antrenament formal.

Cât de importante sunt alimentația și suplimentele

Beneficiile mișcării sunt amplificate atunci când sunt susținute de o alimentație echilibrată. Surse valoroase de fibre – precum ovăzul, leguminoasele, fructele și legumele – alături de grăsimi nesaturate din pește, nuci și uleiuri vegetale, pot înlocui treptat gustările ultraprocesate și mesele consumate pe fugă.

Ca sprijin complementar în rutina zilnică, gama de suplimente pentru colesterol de pe dozadesanatate.net oferă opțiuni ce conțin Omega 3-6-9, coenzima Q10, usturoi, anghinare, păducel sau extract din frunze de măslin. Deoarece concentrațiile și formulele variază de la un produs la altul, alegerea trebuie făcută cu atenție, analizând eticheta fiecărui supliment.

Totuși:

Verifică lista de ingrediente și doza recomandată per porție.

Urmărește cu atenție instrucțiunile specifice de utilizare.

Cere opinia medicului sau a farmacistului, îndeosebi dacă urmezi un tratament medicamentos ori ai anumite afecțiuni.

Alegerea oricărui supliment trebuie integrată în contextul general al stilului tău de viață, fără a te baza exclusiv pe denumirea unui ingredient. În situația în care înregistrezi valori crescute ale LDL-ului sau urmezi un tratament medical, consultă specialistul pentru o recomandare adaptată profilului tău biologic. Suplimentele alimentare pot susține planul de îngrijire, dar nu înlocuiesc o dietă echilibrată, activitatea fizică și monitorizarea medicală regulată.

Prin urmare, într-o zi încărcată, schimbarea se poate măsura printr-o pauză pe care reușești să o păstrezi, nu printr-un program perfect. Alege un moment al zilei în care să te ridici, adaugă o plimbare la prânz când programul permite și păstrează rezultatele analizelor pentru discuția cu medicul. Valorile colesterolului au mai multe cauze și se urmăresc în timp, la intervalul recomandat. Obiceiul potrivit este cel care încape și într-o săptămână aglomerată.

Informațiile din acest articol au scop educativ și informativ. Nu înlocuiesc consultul unui medic sau farmacist.

Experiențe din comunitate:

– YouTube, cesartalves, How to Stay Healthy With a Sedentary Job, https://www.youtube.com/watch?v=n_QVv2i22_s, 2019;

– YouTube, NeyjNeyj, How to Stay Healthy With a Sedentary Job, https://www.youtube.com/watch?v=n_QVv2i22_s, 2023.

Referințe:

– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39331324/;

– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24875670/.

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