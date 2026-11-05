Cum alegi mobilierul pentru o casă nouă: de la dormitor la living, cu haaus

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Te muți într-o casă nouă și ai în față camere goale, o listă lungă de lucruri de făcut și un buget pe care vrei să-l folosești cu cap? Mobilatul pare copleșitor la început, dar devine mult mai simplu dacă îl iei pe rând, cameră cu cameră, și începi cu piesele de care ai nevoie din prima seară. Iată cum poți alege bine pentru dormitor și living, fără să cheltui mai mult decât trebuie.

Începe cu un plan, nu cu un coș de cumpărături

Înainte să comanzi ceva, ia o ruletă și notează dimensiunile fiecărei camere: lungimea pereților, poziția ferestrelor, a ușilor și a prizelor. O schiță simplă pe hârtie te ajută să vezi unde încape fiecare piesă și cât loc rămâne pentru circulație. Apoi împarte lista în două: ce îți trebuie imediat și ce poate aștepta câteva luni. Patul, dulapul și o masă la care să mănânci sunt, de obicei, pe primul loc. Restul poate veni treptat, pe măsură ce descoperi cum folosești, de fapt, casa.

Dormitorul, primul colț care trebuie să fie gata

Primele nopți într-o casă nouă sunt mai liniștite dacă dormitorul e deja funcțional. Când alegi un pat, uită-te mai întâi la dimensiune: pentru o singură persoană sunt potrivite modelele de 90×200 cm, iar pentru două persoane, cele de 140, 160 sau 180 cm lățime, în funcție de cât spațiu ai. Un model cu sertare sau cu loc de depozitare dedesubt e un câștig real în camerele mai mici, unde fiecare colț liber contează.

După pat vin piesele care țin ordinea: un dulap încăpător, una sau două noptiere și, dacă îți permite spațiul, o comodă. Alege dulapul după felul în care îți păstrezi hainele: dacă ai multe lucruri de atârnat, caută un compartiment generos cu bară; dacă împăturești mai mult, rafturile și sertarele îți vor fi mai utile.

Seturile, o scurtătură spre un dormitor armonios

Dacă nu ai timp să potrivești fiecare piesă în parte, un set complet te scapă de multe întrebări. Când alegi o mobila dormitor în același decor, culorile, finisajele și mânerele se potrivesc de la sine, iar camera arată ordonată din prima zi. Decorurile deschise, precum albul sau nuanțele calde de bej, fac spațiul să pară mai aerisit, în timp ce combinațiile cu antracit sau gri aduc un aer mai modern.

Livingul, locul în care casa prinde viață

Livingul e camera în care te relaxezi seara, primești prieteni și, de multe ori, iei masa în familie. De aceea, stabilește de la început ce rol va avea: doar zonă de odihnă sau și loc de luat masa? Răspunsul îți spune câte piese încap și cum le așezi. Lasă în jur de 70-80 de centimetri liberi pentru trecere între mobile, ca spațiul să pară mai mare.

Pentru mobila sufragerie, gândește-te în primul rând la depozitare. O comodă TV cu sertare și uși ascunde cablurile, telecomenzile și jocurile copiilor, iar o bibliotecă îți oferă loc pentru cărți, fotografii și plante. Piesele gândite să funcționeze împreună îți dau un aspect unitar, chiar dacă le așezi pe pereți diferiți. Iar dacă ai și o zonă de dining, o masă potrivită ca mărime completează frumos camera.

De ce merită să te uiți la haaus

Când îți mobilezi casa de la zero, contează nu doar cum arată piesele, ci și cât de ușor ajung la tine. haaus produce mobilier din PAL melaminat încă din 1995, când a pornit ca afacere de familie, și pune accent pe piese cu design actual, la prețuri corecte. Livrarea se face prin curier oriunde în țară, iar termenul pentru fiecare produs e afișat pe pagina lui, ca să știi din start la ce să te aștepți. Mobilierul vine în cutii, cu schema de montaj și toate accesoriile necesare, iar echipa de suport te ajută până când ai asamblat totul.

Liniștea de după cumpărare contează la fel de mult: toate piesele au garanție de 24 de luni, iar dacă un produs nu te mulțumește, îl poți returna în 30 de zile calendaristice de la livrare, în aceeași stare în care l-ai primit. Sunt detalii care îți iau o grijă de pe umeri într-o perioadă aglomerată.

O casă nouă nu trebuie mobilată într-un singur weekend. Pornește cu dormitorul, ca să te odihnești bine din prima noapte, apoi construiește livingul în ritmul tău, cu piese practice care se potrivesc între ele. Cu un plan simplu și cu alegeri gândite, camerele goale devin, pas cu pas, un loc în care chiar îți place să te întorci.

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