Țuică, pălincă sau rachiu: care este diferența dintre ele?

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

La noi, nicio masă de sărbătoare nu începe fără un păhărel „de bun venit”. Gazda umple paharele mici, cineva ridică primul toastul cu un „Să fim sănătoși!”, iar musafirii întreabă, curioși, ce au în pahar. Unii îi spun țuică, alții pălincă, iar bunicii din alte zone îi zic, simplu, rachiu.

Toate aceste nume se învârt în jurul aceleiași tradiții: fructe coapte, lăsate la fermentat și trecute prin cazan. Totuși, ele nu înseamnă întotdeauna același lucru. Diferența ține de fructul folosit, de felul în care se face distilarea, de tărie și, mai ales, de locul din țară în care te afli. Hai să le luăm pe rând, ca să știi ce alegi data viitoare, fie că pregătești un aperitiv, un cadou sau o masă cu bucate tradiționale!

Pe scurt: cum le deosebești?

Dacă te grăbești, iată reperele principale:

Țuica se face, de regulă, din prune și este distilată, de obicei, o singură dată. Are o tărie moderată.

Pălinca poate fi făcută din prune, caise, pere, mere, gutui sau cireșe. Adesea trece de două ori prin cazan și este mai tare.

Rachiul este un nume mai cuprinzător, folosit pentru distilatele din fructe sau din tescovină de struguri.

Numele diferă însă de la o zonă la alta, așa că eticheta rămâne cel mai sigur ghid.

Țuica, licoarea prunelor românești

Puține lucruri sunt mai românești decât o livadă de pruni încărcată la sfârșit de vară. Din prunele bine coapte, care cad singure din pom, se face țuica, băutura pe care multe familii o păstrează cu mândrie pentru oaspeți.

Cum se face țuica?

Totul începe cu prunele zdrobite, lăsate la fermentat în butoaie. În câteva săptămâni, drojdiile transformă zahărul din fructe în alcool, iar rezultatul se numește borhot. Toamna târziu, când în sate „fierb cazanele”, borhotul este încălzit, iar vaporii de alcool se răcesc și se adună, picătură cu picătură, sub formă de țuică.

Calitatea prunelor, răbdarea la fermentare și grija celui care veghează cazanul fac diferența dintre o țuică obișnuită și una de ținut minte.

Cum arată și ce gust are?

Țuica poate fi:

limpede și incoloră, dacă se îmbuteliază la scurt timp după distilare;

aurie, dacă a stat la învechit în butoaie de lemn;

mai blândă sau mai tare, după rețeta fiecărui producător.

O țuică bună păstrează aroma curată de prună. Cele învechite capătă note de lemn, fructe uscate sau condimente, care le fac mai rotunde la gust.

Țuica fiartă, pentru serile de iarnă

Iarna, în multe case, țuica ajunge și pe plită. Se încălzește încet, cu puțin zahăr caramelizat, câteva boabe de piper și, uneori, o coajă de portocală. Se servește caldă, în căni mici, la colindat sau după o zi petrecută afară, în frig. Este un obicei vechi, care adună familia în jurul mesei.

Pălinca, mândria Ardealului

Dacă treci prin Transilvania, Crișana sau Maramureș, vei auzi mai des de pălincă. Aici, gazdele te întâmpină cu un păhărel înainte să apuci să-ți dai jos haina.

Din ce fructe se face pălinca?

Prunele rămân la mare căutare, dar pălinca se face din aproape orice fruct bun din livadă. Fiecare îi dă alt caracter:

pălinca de caise are un parfum dulceag și intens;

pălinca de pere este fină și delicată;

pălinca de gutui are note ferme, ușor astringente;

pălinca de cireșe păstrează o aromă proaspătă, fructată.

De obicei, pălinca este dublu distilată, motiv pentru care are, adesea, o tărie mai ridicată decât țuica. Numărul de distilări nu stabilește însă singur calitatea. La fel de importante sunt fructele și priceperea producătorului.

Pălinca de prune și țuica de prune sunt același lucru?

Nu neapărat. Ambele pornesc de la prune, dar tradiția locală, numărul de distilări, tăria și învechirea pot schimba mult băutura. Dacă ai de ales între două sticle din prune, compară:

procentul de alcool;

informațiile despre distilare și maturare;

zona din care provine;

aromele descrise de producător.

Rachiul, numele care le adună pe toate

Rachiul este cel mai larg dintre cei trei termeni. Bunicii îi spuneau rachiu aproape oricărei băuturi tari făcute în gospodărie, iar obiceiul s-a păstrat în multe sate. În Moldova și în sudul țării, cuvântul se aude și azi la nunți, la botezuri sau la pomeni.

Ce tipuri de rachiu întâlnești?

Pe rafturi și în cămările de la țară, vei găsi:

rachiu de mere sau de pere, cu gust ușor și fructat;

rachiu de cireșe sau de caise, mai parfumat;

rachiu de tescovină, obținut din ce rămâne după stoarcerea strugurilor pentru vin: coji, semințe și resturi de pulpă.

Se mai aude și de „rachiu de prune”, însă pentru distilatul din prune, românii folosesc mai des cuvântul țuică.

Horincă, turț și alte denumiri din bătrâni

Țara noastră are tot atâtea nume pentru băutura de cazan câte dealuri are. În Maramureș și în nordul Ardealului, se bea horincă, de obicei tare și dublu distilată. În Țara Oașului, oamenii vorbesc despre turț, un distilat puternic, cu tradiție veche.

Sensul acestor cuvinte diferă de la un sat la altul. Când primești un pahar, întreabă din ce fruct s-a făcut și cât de tare este. Vecinii noștri au și ei băuturi asemănătoare, cum ar fi rakija din Balcani sau slivovița, distilatul de prune din fostul spațiu iugoslav, dar rețetele lor diferă.

Cum alegi sticla potrivită?

Fie că vrei o sticlă pentru masa de duminică, fie una pentru un cadou, eticheta îți spune tot ce ai nevoie. Uită-te după:

denumirea exactă a băuturii;

fructul folosit;

concentrația alcoolică, exprimată în % vol.;

producătorul și zona de proveniență;

informații despre învechirea în lemn, dacă există.

Evită sticlele fără etichetă sau cu proveniență neclară. Dacă vrei să descoperi gustul autentic al livezilor de acasă, poți alege diverse băuturi tradiționale românești de la producători locali, cum ar fi țuica, pălinca și rachiul făcute din fructe autohtone.

Cum le servești în mod tradițional?

Băuturile de cazan se servesc în pahare mici, la temperatura camerei sau ușor răcite. Prea reci, își pierd din aroma fructelor. Ca să se simtă bine la masă, asociază-le cu bucate pe măsură:

țuica de prune merge cu brânză maturată, slănină, cârnați afumați și murături;

pălinca de caise se potrivește cu aperitive fine și brânzeturi delicate;

pălinca de gutui stă bine lângă friptura de pasăre, nuci și brânzeturi cu gust puternic;

rachiul de mere sau de pere însoțește gustările ușoare și preparatele cu fructe.

Obiceiuri care însoțesc paharul

Păhărelul de țuică sau de pălincă nu se bea oricum. La noi, el vine la pachet cu o mulțime de obiceiuri, păstrate din bătrâni. Primul pahar se ridică întotdeauna cu o urare, iar privirea se ține în ochii celui cu care ciocnești. În multe sate, înainte de prima înghițitură, se varsă câțiva stropi pe pământ, în amintirea celor dragi care nu mai sunt. Iar la nunți, la botezuri și la sărbătorile de iarnă, gazda nu-și lasă niciodată musafirii fără un păhărel de întâmpinare.

Un pahar de tradiție la masa ta

Fie că îi spui țuică, pălincă sau rachiu, în fiecare pahar se ascunde o poveste: livada încărcată de rod, focul de sub cazan și răbdarea celor care au păstrat rețetele din tată-n fiu. Fiecare zonă a țării are gustul ei, iar a le descoperi pe rând e una dintre cele mai frumoase călătorii pe care le poți face fără să pleci de acasă.

Așa că, la următoarea masă în familie, alege o sticlă făcută de producători locali, pune pe masă o brânză bună și câteva bucate tradiționale și ridică paharul pentru cei dragi. Noroc și poftă bună!

Urmărește-ne pe Google News