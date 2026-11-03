De la idee la ziua evenimentului: ce face un event planner, explicat de Maison Dadoo

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ai stabilit data, ai o idee despre cum va arăta seara și o listă de invitați care tot crește. Abia apoi apar întrebările: unde, cu ce furnizori, în ce ordine se petrec lucrurile și cine răspunde dacă ceva nu merge conform planului? Orice eveniment reușit, de la o nuntă intimă la lansarea unui produs, are în spate un proiect bine gestionat. Aici intervine event plannerul, iar echipa Maison Dadoo, pornită în 2008 ca atelier de design floral, explică pe înțeles cum arată această muncă.

Un proiect, nu doar o petrecere

Cel mai simplu mod de a înțelege această meserie este să te gândești la un manager de proiect. Echipa Maison Dadoo descrie munca de event planning în trei etape: briefingul, în care afli ce își dorește clientul, feedbackul, în care propunerile se ajustează până când toată lumea e mulțumită, și follow-up-ul, adică urmărirea fiecărui detaliu până în ziua evenimentului. Diferența față de o organizare făcută pe cont propriu ține de continuitate: o singură persoană ține toate firele și știe oricând ce s-a decis și ce mai e de făcut.

Locația, decizia care le influențează pe toate

Căutarea și vizitarea locațiilor vin printre primele sarcini. Spațiul stabilește atmosfera, numărul de invitați care se simt bine acolo, felul în care arată decorul și chiar ritmul serii. Înainte să semnezi, verifică dacă există o variantă pentru vreme rea și cât de mult poți personaliza locul.

Un exemplu bun este Casa Maison Dadoo, o vilă din zona istorică a Bucureștiului, pe Strada Viitorului, proiectată la începutul secolului XX. Aici, sala de evenimente nu este o încăpere anonimă, ci o casă cu o istorie de peste 100 de ani: vitralii, mozaicuri și tâmplărie sculptată în stil Art Nouveau, păstrate alături de o amenajare modernă, pe aproximativ 450 de metri pătrați. Vila are și o curte de peste 530 de metri pătrați, cu boltă de viță-de-vie, plus o orangerie din sticlă și metal, potrivită pentru cine restrânse sau workshopuri.

Multe detalii, împărțite pe liste

Odată aleasă locația, lista se lungește rapid. Echipa Maison Dadoo enumeră, printre altele:

tema și decorul, de la aranjamentele florale la papetărie;

meniul și degustările, împreună cu bucătăria;

bugetul, alegerea furnizorilor și negocierea cu ei;

programul serii, așezarea la mese și transportul invitaților.

Aceste decizii se leagă între ele: un decor floral amplu cere timp de montaj, deci acces mai devreme în locație; un meniu cu mai multe feluri schimbă ritmul serii și momentul în care intră artiștii. Când toate sunt urmărite de aceeași persoană, astfel de legături se văd din timp, nu în ziua evenimentului.

În ziua cea mare, planul trebuie să țină

Partea pe care invitații nu o văd este coordonarea de la fața locului. Echipa ajunge prima și pleacă ultima: potrivit Maison Dadoo, prezența la locație poate ajunge la 20 de ore într-o singură zi. În acest timp, oamenii ei coordonează bucătăria, ospătarii și artiștii, urmăresc respectarea programului și rezolvă neprevăzutele, de la un furnizor întârziat la o schimbare de program. Tu ai un singur rol: să te bucuri de eveniment.

Avantajul unei echipe care are și spațiul

Povestea Maison Dadoo a început la Sibiu, iar din 2015 activitatea a continuat în București, unde designului floral i s-au adăugat treptat servicii complementare. Astăzi, echipa se prezintă drept mai mult decât o agenție full-service. Serviciile sale de organizare evenimente acoperă atât petreceri private și nunți intime, cât și gale corporate, cu styling de locație, decoruri florale, producție, catering, scenotehnică, artiști și foto-video, unele realizate împreună cu parteneri.

O locație proprie simplifică mult lucrurile. În Casa Maison Dadoo, decorul, cateringul, logistica și personalul, de la hostese și ospătari la mixologi și valet, pot fi coordonate de aceeași echipă, iar spațiile se personalizează după brief. Pentru tine, asta înseamnă mai puțini intermediari și mai puține șanse ca o informație să se piardă pe drum.

Un eveniment frumos pare simplu tocmai pentru că cineva s-a ocupat din timp de fiecare detaliu. Dacă te pregătești pentru o nuntă, o aniversare sau o lansare și simți că lista de sarcini te depășește, începe cu un brief clar: ce atmosferă îți dorești, câți invitați vor fi și ce buget ai. Cu aceste răspunsuri, discuția cu un event planner devine mult mai ușoară. Iar dacă vrei ca locația, decorul și coordonarea să fie gândite de aceeași echipă, o vizită la Casa Maison Dadoo îți arată concret cum poate arăta ziua ta.

Foto: pexels.com

Urmărește-ne pe Google News