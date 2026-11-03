Specialiștii Northo prezintă: Îngrijirea dinților, de la prevenție la tratament: ce ar trebui să știi înainte să mergi la ortodont

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Când ai fost ultima dată la un control stomatologic de rutină? Pentru mulți dintre noi, drumul spre cabinet începe abia când apare o durere sau când se rupe un dinte. Ortodonția pare, în schimb, un subiect pur estetic, rezervat celor care își doresc un zâmbet de revistă. În realitate, sănătatea danturii se construiește pas cu pas, de la periajul de seară până la alinierea dinților. Specialiștii clinicii Northo din București pun accent tocmai pe acest drum, iar câteva lucruri merită știute înainte de prima vizită la ortodont.

Prevenția începe acasă și continuă la cabinet

Cele mai multe probleme pot fi evitate prin obiceiuri simple, repetate zilnic: periajul de dimineață și de seară, curățarea spațiilor dintre dinți și mai puține dulciuri în farfurie. La fel de importante sunt controalele regulate și igienizările profesionale, care îndepărtează depunerile la care periuța nu ajunge. Pentru Dr. Secară, soluția pe termen lung este informarea, făcută prin toate canalele disponibile, inclusiv prin rețelele sociale, astfel încât oamenii să afle cum își pot proteja dinții înainte să aibă nevoie de tratamente complicate.

Când e momentul să mergi la ortodont

Dinții înghesuiți, spațiile mari dintre ei sau o mușcătură în care arcadele nu se întâlnesc corect sunt semne că merită o evaluare ortodontică. Specialistul analizează poziția dinților și a maxilarelor, apoi propune soluția potrivită cazului tău. Pentru multe situații, un aparat dentar metalic rămâne o variantă bine cunoscută: bracketurile lipite pe dinți și arcul care le unește ghidează treptat dinții spre poziția corectă, iar medicul ajustează tratamentul la fiecare vizită de control.

Alternativa aproape invizibilă

Mulți adulți amână tratamentul pentru că nu vor să poarte un aparat vizibil la birou sau la întâlnirile importante. Pentru ei, alignerele transparente au schimbat complet perspectiva. Sistemul Invisalign folosește gutiere transparente, înlocuite periodic, pe care le poți scoate la masă sau la periaj. La Northo, metoda are o tradiție aparte: doamna Dr. Secară a fost primul medic din țară care a primit rolul de mentor Invisalign, iar astăzi îi îndrumă pe colegii care vor să lucreze cu această tehnologie.

Albirea, ultimul pas, nu primul

Mulți pacienți își doresc dinți mai albi încă de la prima vizită. Totuși, o albire dentara dă cele mai bune rezultate pe o dantură sănătoasă: cariile se tratează înainte, iar tratamentul ortodontic se încheie, de regulă, înaintea oricărei intervenții estetice. Albirea făcută sub supravegherea medicului ține cont de sensibilitatea dinților și de starea smalțului, lucru pe care produsele cumpărate la întâmplare nu îl pot face.

Acces mai simplu pentru pacienții asigurați

Northo face parte din rețeaua de clinici partenere Signal Iduna, așa că pacienții cu o poliță de sănătate la acest asigurător pot apela direct la serviciile clinicii, cu sprijin administrativ din partea echipei. Serviciile acoperite depind de condițiile poliței, de aceea e bine să iei legătura cu clinica înainte de programare, ca să lămurești pașii necesari. Inclusă de Revista Capital în Top Performeri din Sănătate în 2025, clinica are în spate dorința Dr. Secară de a avea impact asupra unui număr cât mai mare de pacienți.

Despre România se spune adesea că este „o țară știrbă”, iar cifrele confirmă eticheta: peste 80% dintre adulții trecuți de 35 de ani au cel puțin un dinte lipsă. Cea mai mare problemă rămâne caria, alături de complicațiile ei. La aceasta se adaugă o igienă dentară încă deficitară, mai ales în mediul rural. Cu alte cuvinte, multe dintre problemele care ajung în cabinetele stomatologice încep cu obiceiuri de zi cu zi care puteau fi corectate mult mai devreme.

Un zâmbet sănătos nu apare peste noapte și nici nu depinde de un singur tratament. Se sprijină pe obiceiuri bune, pe controale făcute la timp și, când e nevoie, pe un ortodont care îți explică opțiunile pe înțeles. Dacă ai tot amânat o vizită, notează-ți întrebările pe care vrei să le pui și fă-ți o programare: primul pas e mai simplu decât pare.

Foto: pexels.com

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