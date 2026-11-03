Bucătăria deschisă spre living: cum ții aerul curat și casa caldă, cu idei de la Leroy Merlin

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Pereții dărâmați între bucătărie și living au devenit una dintre cele mai iubite schimbări din apartamentele noi și din cele renovate. Câștigi lumină, spațiu și senzația că familia stă împreună chiar și când cineva gătește. Odată cu libertatea vin însă și câteva provocări: mirosul de prăjeală ajunge pe canapea, aerul se încarcă mai repede, iar o încăpere mare se încălzește mai greu decât două mici. La Leroy Merlin găsești soluții pentru fiecare dintre ele, plus idei ca spațiul tău deschis să rămână plăcut în orice anotimp.

Mirosurile rămân în bucătărie, nu pe canapea

Într-un spațiu deschis, hota nu mai este un accesoriu, ci primul tău aliat. Modelele cu evacuare elimină aburul și mirosurile printr-un tub racordat la exterior și sunt cele mai eficiente, iar cele cu recirculare filtrează aerul prin filtre de cărbune și îl trimit înapoi în cameră, o variantă bună acolo unde nu ai acces la un canal de ventilație. Alege o hotă cel puțin la fel de lată ca plita și uită-te la debit: o regulă des folosită spune că aerul din bucătărie ar trebui schimbat de aproximativ zece ori pe oră.

Contează și nivelul de zgomot, pentru că o hotă zgomotoasă ajunge să fie lăsată oprită tocmai când îți e mai necesară, mai ales dacă cineva se uită la televizor la câțiva metri. Pornește-o cu câteva minute înainte să începi să gătești, las-o să funcționeze și după, iar filtrele de grăsime spală-le regulat, ca să nu-și piardă eficiența.

Aer curat pentru toată familia

Chiar și cu o hotă bună, în aer rămân particule fine: praf, polen, păr de animale sau fum de la gătit. Dacă în casă sunt persoane alergice sau copii mici, un purificator aer cu filtru HEPA poate ajuta la reținerea lor. Atunci când alegi, verifică suprafața pentru care este recomandat aparatul și ține cont că, într-un spațiu deschis, contează suprafața totală a bucătăriei și a livingului, nu doar a uneia dintre ele. Așază-l într-o zonă în care aerul circulă liber și schimbă filtrele la intervalele indicate de producător.

Purificatorul nu înlocuiește însă aerisirea. Deschide larg ferestrele câteva minute după ce ai gătit și dimineața, ca să elimini umezeala și dioxidul de carbon acumulate peste noapte. Evită parfumurile de cameră puternice și lumânările aprinse ore în șir, care încarcă aerul, și șterge praful cu o lavetă umedă, nu cu una uscată, ca să nu-l ridici din nou în aer.

Căldură uniformă într-un spațiu mare

O încăpere deschisă are, de obicei, mai multe ferestre și un volum mai mare de aer, așa că un singur calorifer pus într-un colț nu mai ajunge. Pentru astfel de spații, mulți aleg calorifere aluminiu, care se încălzesc foarte repede și sunt ușoare. Fiind alcătuite din elemente, pot fi dimensionate după lungimea peretelui și după necesarul de căldură. Distribuie-le în zone diferite, de exemplu unul sub fereastra din living și unul în zona de luat masa, iar robinetele termostatice îți permit să reglezi separat temperatura din fiecare zonă. Racordarea la instalație las-o în grija unui instalator.

Spațiul gândit ca un întreg

Avantajul unei amenajări deschise este că poți planifica totul unitar: hota, sursele de căldură și aparatele pentru aer se completează unele pe altele. La Leroy Merlin găsești toate aceste categorii în același loc, așa că poți compara modelele și le poți alege astfel încât să se potrivească și ca stil. Dacă vrei să comanzi fără să te deplasezi, poți face asta online sau telefonic, la numărul scurt *2244, iar produsele ajung la adresa ta.

Un spațiu deschis bine gândit îți oferă tot ce ți-ai dorit când ai renunțat la pereți: lumină, aer și timp petrecut împreună. Cu mirosurile ținute sub control, aerul filtrat și căldura distribuită corect, bucătăria și livingul devin cu adevărat inima casei, în care te simți bine la orice oră.

Foto: pexels.com

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