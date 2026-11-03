Igienă, aliniere, estetică: cele trei etape ale unui zâmbet sănătos, explicate de Upgrade Dental

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Când te gândești la un zâmbet frumos, îți imaginezi probabil dinți albi și perfect aliniați. Mai rar te gândești la ce se află dedesubt: gingii sănătoase și dinți care se întâlnesc corect atunci când muști. Un rezultat care durează se construiește în etape, iar ordinea lor contează. Pe scurt, logica este simplă: întâi igiena, apoi alinierea și abia la final estetica. La Upgrade Dental, clinica din centrul Bucureștiului, toate trei se pot face sub același acoperiș.

Prima etapă: dinți și gingii curate

Tartrul este un depozit mineral dur, care se formează pe suprafața dinților și pe care periajul de acasă nu îl mai poate îndepărta. Lăsat acolo, întreține inflamația gingiilor și favorizează cariile și bolile parodontale. Un detartraj dentar făcut în cabinet, de medicul stomatolog sau de igienistul dentar, rezolvă exact această problemă. Este o procedură profilactică minim invazivă, care curăță atât dinții, cât și spațiile de sub gingie.

La Upgrade Dental, igienizarea începe cu o examinare a cavității bucale, continuă cu îndepărtarea tartrului, de regulă cu ultrasunete, și se încheie cu periajul profesional și airflow-ul. Acesta din urmă folosește un jet de aer, apă și particule fine pentru a scoate petele lăsate de cafea, ceai sau fumat. Procedura nu este, în general, dureroasă, deși poate fi inconfortabilă când gingiile sunt inflamate, caz în care se poate folosi anestezie locală. Durează în jur de 30 de minute, iar la o acumulare mare de tartru poate ajunge la o oră. Se recomandă la fiecare șase luni, iar fumătorilor și celor cu afecțiuni orale, la trei-patru luni.

A doua etapă: dinți care se întâlnesc corect

Ortodonția nu înseamnă doar dinți drepți în fotografii. Este ramura stomatologiei care se ocupă de diagnosticul, prevenția și corectarea mușcăturii și a neregulilor dentare, cum ar fi:

dinții înghesuiți sau spațiile prea mari dintre ei;

mușcătura încrucișată, deschisă, adâncă sau inversă;

dinții din față proeminenți ori caninii care erup anormal.

Dacă te regăsești în una dintre aceste situații, un medic ortodont este specialistul care îți evaluează alinierea dinților și a maxilarelor, face investigațiile necesare și îți propune un plan de tratament. Pe lângă aspect, o mușcătură greșită poate fi asociată cu probleme de masticație, dureri de cap sau tulburări ale articulației temporo-mandibulare.

Tratamentul este mai ușor în copilărie, când dinții se repoziționează mai simplu, dar ortodonția modernă funcționează la orice vârstă, cu condiția ca dinții să fie sănătoși. Poți alege între aparate metalice, ceramice sau din safir și alignere transparente, iar tratamentul durează de la câteva luni până la doi ani.

A treia etapă: estetica, pe o bază sănătoasă

Abia când dinții sunt curați și așezați corect, estetica devine o discuție cu adevărat utilă. Îți poți corecta zâmbetul cu fatete dentare atunci când problema ține de culoare, formă sau mici defecte: decolorări persistente, spații între dinți, dinți ciobiți ori fisurați. Fațetele nu înlocuiesc însă ortodonția, iar la dinții foarte strâmbi nu sunt soluția recomandată.

Înainte de orice intervenție, tehnologia Smile Design îți arată cum va arăta zâmbetul, iar scanarea intraorală 3Shape înlocuiește amprenta clasică. Lucrarea se finalizează, de regulă, în două-trei ședințe. Bine îngrijite, fațetele din ceramică Emax pot rezista între 10 și 15 ani, iar îngrijirea te readuce la prima etapă: o igienizare profesională la fiecare șase luni.

De ce ajută să fie toate în același loc

Fiecare etapă are specialistul ei, dar rezultatul depinde de felul în care ele se leagă. Upgrade Dental, pe Calea Victoriei, în Sectorul 1, numește acest mod de lucru „Servicii 360”: radiologie, chirurgie dentară, un cabinet pentru copii și medici specializați pe fiecare ramură. Planul de tratament pornește de la nevoile și stilul tău de viață, iar medicii îți explică fiecare pas înainte să începi.

Un zâmbet sănătos nu se obține dintr-o singură vizită, dar nici nu trebuie să pară complicat. Dacă nu știi de unde să începi, începe cu ce e mai simplu: un control și o igienizare. De acolo, medicul îți poate spune dacă următorul pas este alinierea, estetica sau, pur și simplu, revenirea peste șase luni.

Foto: pexels.com

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