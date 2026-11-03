Living și dining fără compromisuri: cum combini tapetul, masa și lumina, cu ajutorul Iconist

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Zona de zi e locul în care se întâmplă cele mai multe lucruri dintr-o casă: mesele în familie, serile cu prietenii, cartea citită pe canapea după o zi lungă. Tot aici se simte cel mai repede o alegere greșită. Un perete fad, o masă prea mare pentru încăpere sau o lumină rece pot face ca o cameră frumos mobilată să pară lipsită de suflet. Vestea bună este că atmosfera unui living se construiește din câteva decizii bine gândite, iar la Iconist le poți vedea pe toate împreună, înainte să le aduci acasă.

Peretele, fundalul pe care se sprijină totul

Pereții ocupă cea mai mare suprafață din cameră, așa că de ei depinde în bună măsură senzația pe care o ai când intri. Vopseaua albă e sigură, dar rareori memorabilă. Un tapet pereti bine ales conferă încăperii textură și personalitate fără să schimbi nimic altceva. Cel mai simplu este să începi cu un singur perete, cel din spatele canapelei sau cel de lângă masa de dining, ca să creezi un punct de interes fără să încarci spațiul.

Contează și materialul. Tapetul vinil rezistă bine la umezeală și se curăță ușor, cel textil aduce căldură, iar variantele din ipsos sau cu efect 3D se joacă frumos cu lumina. În colecția Iconist găsești toate aceste tipuri, de la modele discrete până la motive spectaculoase. Unele cer adezivi speciali sau aplicare profesională, așa că merită să întrebi înainte de a te decide.

Masa în jurul căreia se adună toată lumea

În apartamentele cu living deschis spre bucătărie, spațiul de dining e adesea un colț, nu o cameră separată. Aici, o masa patrata este una dintre cele mai inspirate alegeri: ocupă puțin loc, se așază ușor lângă un perete sau la fereastră și îi pune pe toți comesenii la aceeași distanță unul de altul, ceea ce face conversația mai firească.

Dimensiunea se alege după numărul de persoane. Un model de aproximativ 75×75 cm ajunge pentru unul sau doi oameni, în timp ce o masă de 120×120 cm găzduiește confortabil patru persoane. Lasă în jurul ei suficient loc cât să tragi scaunul fără să atingi peretele. Lemnul masiv aduce căldură, sticla face spațiul să pară mai aerisit, iar culoarea blatului poate prelua o nuanță din tapet, pentru un ansamblu unitar.

Lumina care schimbă atmosfera de la o oră la alta

Lumina este elementul pe care îl observi cel mai puțin, deși influențează cel mai mult starea unei camere. O singură plafonieră puternică aplatizează totul: culorile tapetului se pierd, iar colțurile rămân în umbră. Soluția este să lucrezi pe straturi, combinând lumina generală cu surse mai mici, așezate la înălțimi diferite.

Un lampadar living așezat lângă canapea sau lângă fotoliul de lectură rezolvă exact această problemă: luminează acolo unde ai nevoie și creează seara o atmosferă caldă. Alege un model cu abajur textil pentru o lumină difuză sau unul arcuit dacă vrei să ajungă deasupra măsuței de cafea. Un bec cu lumină caldă și un variator de intensitate te ajută să treci ușor de la cititul serii la o cină liniștită.

De ce ajută să vezi totul înainte să alegi

Cel mai greu nu este să alegi un tapet, o masă sau o lampă, ci să le potrivești între ele. Showroomul Iconist este amenajat într-o casă interbelică din Sectorul 1 al Bucureștiului, cu parchet, mozaic și sobe originale recondiționate, așa că piesele se văd într-un context real. În sala centrală, de pildă, un perete este îmbrăcat într-un tapet cu motive din mitologia greacă.

Echipa de designeri oferă consultanță gratuită în showroom. Dacă vrei să mergi mai departe, echipa poate face o vizită la domiciliu pentru măsurători și un plan de mobilare cu cote, urmat de imagini 3D fotorealiste. Așa vezi cum arată masa lângă peretele cu tapet și unde cade lumina, înainte de orice decizie. Selecția reunește branduri precum Calligaris, Bolia sau Luceplan, după principiul calității înaintea cantității.

O zonă de zi reușită nu se naște dintr-o listă de cumpărături, ci din câteva alegeri care se completează. Începe cu peretele, gândește masa după felul în care trăiești și lasă lumina să lege totul. Iar dacă ai nevoie de o a doua părere, o cafea în showroomul Iconist poate fi un început foarte bun.

Foto: pexels.com

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