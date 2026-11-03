Știu ce am de făcut, dar nu mă pot apuca? Despre reglarea emoțională și răspunsurile defensive ale corpului

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dificultatea de a iniția sarcini importante, în ciuda clarității cognitive asupra a ceea ce trebuie făcut, este adesea interpretată, atât de persoana în cauză, cât și de anturaj, ca deficit de voință sau de disciplină. O parte dintre aceste blocaje pot fi înțelese ca expresii ale unor stări de imobilizare defensivă sau de hipoactivare, apărute într-un sistem nervos autonom suprasolicitat.

Să considerăm următoarea situație clinică ipotetică, compusă din elemente întâlnite frecvent în practică. Ana are de predat un proiect important până la finalul săptămânii. Luni dimineață se așază la birou și deschide laptopul; știe cu exactitate pașii pe care îi are de parcurs. După două ore, documentul este încă gol, iar timpul a fost petrecut în alternanță între e-mailuri, rețele sociale și știri, fără ca acest interval să fi avut vreo valoare de odihnă. Seara relatează o stare de epuizare, deși „nu a făcut nimic”. Interpretarea pe care o dă propriei experiențe este una moralizatoare („sunt leneșă”, „nu am disciplină”), urmată de promisiunea că a doua zi va fi altfel. A doua zi, scenariul se repetă.

Literatura de specialitate a reconceptualizat deja amânarea (procrastinarea) ca fiind, în mare măsură, o problemă de reglare emoțională și nu una de gestionare a timpului: sarcina amânată este evitată pentru că activează stări afective aversive, iar evitarea oferă o ameliorare imediată, pe termen scurt, a acestor stări (Sirois & Pychyl).

Dacă te regăsești în povestea Anei, vestea bună este că nu ai un defect de caracter. Corpul tău ar putea face exact ce a fost programat să facă atunci când se simte copleșit: să apese frâna.

Nu e lene. E un mecanism de protecție

Corpul nostru are câteva răspunsuri defensive automate, pe care le folosește când percepe un pericol. Nu le alegem conștient: ele pornesc înainte ca mintea să apuce să analizeze situația.

Lupta: corpul se încarcă de energie ca să facă față amenințării. Apar tensiunea, iritarea, nevoia de a reacționa.

corpul se încarcă de energie ca să facă față amenințării. Apar tensiunea, iritarea, nevoia de a reacționa. Fuga: energia este folosită pentru a ne îndepărta de pericol. Apar neliniștea, agitația, dorința de a scăpa.

energia este folosită pentru a ne îndepărta de pericol. Apar neliniștea, agitația, dorința de a scăpa. Înghețul: când nici lupta, nici fuga nu par posibile, corpul „apasă frâna”. Reduce mișcarea, energia și uneori chiar simțirea.

când nici lupta, nici fuga nu par posibile, corpul „apasă frâna”. Reduce mișcarea, energia și uneori chiar simțirea. Imobilitatea tonică și colapsul (shutdown) reprezintă etapele cele mai avansate ale cascadei, în care predomină inhibiția, cu scăderea tonusului, a reactivității și, uneori, cu amorțire emoțională sau fenomene disociative (Schauer & Elbert).

Această distincție este relevantă clinic. Peter Levine, cel care a dezvoltat metoda Somatic Experiencing, descrie starea de îngheț prin metafora unui autovehicul în care apeși în același timp accelerația și frâna. Energia de a acționa este acolo, dar este ținută pe loc. De aceea poți să te simți epuizată fără să fi făcut nimic: corpul consumă enorm doar ca să țină frâna apăsată.

Pericolul nu trebuie să fie dramatic. Sistemul nervos nu reacționează doar la un accident sau la o amenințare evidentă. Poate reacționa la presiunea constantă de la job, la grijile financiare, la o relație tensionată, la prea multe responsabilități duse singură sau la experiențe dificile din trecut care n-au fost procesate. Chiar dacă mintea știe că „nu e nimic grav”, corpul poate simți altceva.

Ce înseamnă, de fapt, reglarea emoțională

Reglarea emoțională nu presupune absența emoțiilor intense sau o stare permanentă de calm. Ea desemnează ansamblul proceselor prin care individul influențează ce emoții are, când le are și cum le trăiește și le exprimă (Gross). Din perspectivă somatică și autonomă, reglarea poate fi descrisă drept capacitatea sistemului nervos de a tolera o activare intensă (stres, frică, furie) și de a reveni ulterior la o stare de echilibru dinamic, adică flexibilitatea autonomă.

Siegel a introdus conceptul de fereastră de toleranță pentru a desemna intervalul de activare în care persoana poate experimenta emoții intense rămânând prezentă, capabilă de gândire integrată și de acțiune adaptativă. Depășirea acestui interval se poate produce în două direcții (Ogden et al.):

în sus , spre hiperactivare: anxietate, panică, iritabilitate, insomnie;

, spre hiperactivare: anxietate, panică, iritabilitate, insomnie; în jos, spre hipoactivare: îngheț, amorțeală, oboseală, lipsă de motivație.

Multe femei trec prin ambele stări în aceeași zi. Sunt pe „turație maximă” la birou, iar seara se prăbușesc pe canapea fără energie nici măcar pentru lucrurile care le fac plăcere. Nu e o contradicție. Este același sistem nervos suprasolicitat, care încearcă să se protejeze.

Indicatori clinici ai stărilor de imobilizare defensivă

Următorii indicatori, desprinși din observația clinică, pot sugera că dificultatea de inițiere are o componentă de reglare autonomă. Ei nu au valoare diagnostică și nu constituie un instrument validat, dar pot orienta explorarea clinică:

disocierea dintre claritatea cognitivă asupra sarcinii și incapacitatea de a o iniția; timp îndelungat petrecut în activități pasive de ecran, fără efect restaurativ; oboseală disproporționată față de efortul depus; dificultăți de concentrare și de luare a deciziilor, descrise subiectiv drept „ceață mentală”; aplatizare afectivă, trăită ca un „gol”, mai degrabă decât ca tristețe; senzația de greutate corporală și dificultăți marcate de „pornire” dimineața;

funcționare adecvată, chiar performantă, în rolurile profesionale sau de îngrijire a altora, urmată de prăbușire în momentele de singurătate.Ultimul semn este foarte des întâlnit la femeile active. Se numește uneori „îngheț funcțional”: din afară pari în regulă, dar în interior funcționezi pe rezerve.

De ce „mobilizează-te” nu funcționează

Când ne blocăm, primul reflex este să ne forțăm: încă o listă de sarcini, încă o aplicație de productivitate, încă o promisiune că „de mâine mă apuc serios”. Și, de cele mai multe ori, încă o rundă de autocritică.

Din perspectiva prezentată aici, aceste strategii adaugă presiune unui sistem deja suprasolicitat. Autocritica poate funcționa ea însăși ca stresor intern, iar o creștere a amenințării percepute tinde să adâncească răspunsul de inhibiție defensivă. Se conturează astfel un cerc vicios: blocaj, autocritică, creșterea amenințării percepute și, în consecință, un blocaj mai accentuat.

În experiența clinică a autoarei- Florentina Niculescu, LCP, SEP, Integrative Psychotherapist, multe persoane solicită terapie convinse că suferă de un deficit de disciplină. Explorarea atentă arată adesea că organismul lor răspunde coerent cu propria evaluare a pericolului: atunci când volumul de solicitări depășește capacitatea de integrare, se activează inhibiția. Ieșirea din această stare nu se produce prin intensificarea constrângerii, ci prin restabilirea treptată a sentimentului de siguranță: dezvoltarea capacității de a observa senzațiile corporale, identificarea unor resurse somatice de stabilitate și permisiunea ca energia de mobilizare să revină în ritmul propriu. Un prim pas terapeutic este, adesea, reformularea experienței din termeni morali („ceva este în neregulă cu mine”) în termeni de reglare („sistemul meu nervos se protejează”).

De aici vine și mesajul central al acestui articol: nu ai nevoie de mai multă voință, ai nevoie de mai multă siguranță în corp.

Cum te poate ajuta Somatic Experiencing să ieși din îngheț

Somatic Experiencing (SE) este o abordare terapeutică centrată pe corp, dezvoltată de Peter Levine. Modelul pornește de la o observație simplă: animalele sălbatice trec zilnic prin situații de pericol, dar după ce pericolul a trecut își descarcă tensiunea, adesea prin tremur sau scuturare, și își reiau viața. Oamenii, în schimb, își suprimă de multe ori aceste reacții naturale. Energia mobilizată pentru apărare rămâne „blocată” în corp, iar sistemul nervos nu primește semnalul că pericolul s-a încheiat, iar răspunsurile defensive mobilizate rămân incomplete. Activarea asociată nu este rezolvată, iar sistemul nervos nu primește semnalul că pericolul a trecut. Formularea „energie blocată în corp”, utilizată frecvent în literatura de popularizare, trebuie înțeleasă ca metaforă clinică

SE nu urmărește convingerea cognitivă a clientului că se află în siguranță, ci facilitarea unei experiențe corporale de siguranță, prin lucrul cu interocepția (percepția stărilor interne ale corpului) și propriocepția (percepția poziției și a mișcării). Principalele principii de intervenție sunt următoarele:

1. Construirea resurselor. Înainte de orice, terapeutul te ajută să găsești în corp locuri și senzații de stabilitate: picioarele sprijinite pe podea, o respirație mai liberă, o amintire care îți aduce liniște. Acestea devin „ancorele” la care te poți întoarce oricând.

2. Lucrul în doze mici (titrare). Nu trebuie să retrăiești în detaliu experiențe dureroase și nici să povestești tot ce ți s-a întâmplat. Se lucrează cu doze mici, cât poate duce sistemul nervos fără să fie copleșit din nou.

3. Mișcarea între disconfort și calm (pendulare). Atenția este purtată blând între o senzație dificilă, de exemplu greutatea din piept, și o zonă de calm din corp. Așa, sistemul nervos învață că poate trece prin activare și se poate întoarce la echilibru. Aceasta este, de fapt, reglarea emoțională exersată în timp real.

4. Completarea răspunsurilor defensive incomplete. Pe parcursul ședinței pot apărea impulsuri motorii subtile, precum tendința de a împinge, de a se ridica sau de a se întoarce. Terapeutul facilitează observarea lor și exprimarea lor lentă, conștientă și sigură, astfel încât răspunsul defensiv inhibat anterior să poată fi dus la capăt. Conform modelului SE, această finalizare contribuie la restabilirea sentimentului de autoeficacitate (agency) și la reorganizarea răspunsului la stres.

5. Descărcarea. Pe măsură ce ‘frâna se relaxează”, pot apărea manifestări pe care SE le interpretează drept indicatori ai descărcării activării și ai revenirii la reglare: senzații de căldură, tremor fin, respirații spontane profunde, lacrimi sau o stare de relaxare. Ele sunt considerate semne ale restabilirii flexibilității autonome. Sunt semnale că sistemul nervos își recapătă flexibilitatea – nu reprezintă însă un scop în sine și nu sunt induse deliberat.

O ședință arată, din afară, ca o conversație liniștită. Diferența este că terapeutul te întreabă nu doar ce gândești, ci și ce simți în corp în acel moment.

Evoluția terapeutică

Schimbarea vine gradual. Mulți oameni observă că:

au mai multă energie și se odihnesc mai bine;

se pot apuca mai ușor de lucruri, fără lupta interioară de dinainte;

se simt mai prezenți în propriul corp și în propria viață;

revin mai repede la echilibru după o zi grea;

se critică mai puțin, pentru că înțeleg ce li se întâmplă.

„Din observațiile clinice, prima schimbare semnalată de cliente nu este, de regulă, creșterea productivității, ci diminuarea conflictului cu sine. Modificările inițiale sunt discrete: respirația care coboară mai jos în torace, un somn mai odihnitor, o zi în care pauzele nu mai sunt însoțite de vinovăție. Pe măsură ce sentimentul de siguranță se consolidează, capacitatea de mobilizare tinde să revină fără a mai fi nevoie de constrângere, iar sarcinile amânate timp îndelungat devin treptat abordabile.” – Florentina Niculescu, LCP, SEP, Integrative Psychotherapist

Două exerciții de autoreglare (cu rol psihoeducațional)

Exercițiile de mai jos nu înlocuiesc intervenția terapeutică, dar pot oferi o experiență directă a unei modificări, chiar minime, a stării autonome.

Orientarea (1–2 minute). Oprește-te din ce faci. Lasă-ți capul și privirea să se miște încet prin cameră, ca și cum ai vedea-o pentru prima dată. Lasă privirea să se oprească pe ceva care îți face plăcere: o culoare, o plantă, lumina de la fereastră. Rămâi câteva secunde acolo și observă dacă se schimbă ceva în respirație, în umeri sau în stomac. Orientarea îi transmite corpului un mesaj simplu: „aici și acum, sunt în siguranță”.

Împingerea (30 de secunde). Pune palmele pe un perete și împinge ușor, fără să forțezi, cam 5–10 secunde. Observă forța din brațe, din spate și din picioare. Apoi relaxează și observă ce simți. Repetă de 2–3 ori. Mișcarea blândă, cu efort controlat, îi arată corpului că acțiunea este din nou posibilă, fără pericol.

Dacă în timpul exercițiilor apare disconfort puternic, oprește-te și revino la ceva care te liniștește. Mai puțin înseamnă, aici, mai mult.

Când e bine să ceri ajutor

Dacă blocajul durează de mai multe săptămâni, îți afectează munca, relațiile sau grija față de tine, sau vine împreună cu tristețe persistentă, lipsă de speranță ori modificări mari de somn și apetit, este important să vorbești cu un medic sau cu un psiholog. Starea de îngheț și depresia pot semăna, iar diferența trebuie făcută de un specialist. Somatic Experiencing poate fi o completare valoroasă, dar nu înlocuiește evaluarea și tratamentul medical atunci când acestea sunt necesare.

Data viitoare când “te blochezi”

În loc să te întrebi „ce e în neregulă cu mine?”, încearcă o altă întrebare: „de ce are nevoie corpul meu acum ca să se simtă în siguranță?”

Poate de o pauză. Poate de o plimbare scurtă, de un pahar cu apă, de câteva respirații cu picioarele bine sprijinite pe podea. Sau poate de cineva care să te însoțească în procesul de a-ți recăpăta energia.

Din această perspectivă, blocajul nu indică lene, ci o suprasolicitare de lungă durată. Iar corpul care a învățat să se oprească poate învăța, la fel de bine, să pornească din nou.

Urmărește-ne pe Google News