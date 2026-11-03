Trei bijuterii din aur pe care le poți purta în fiecare zi: alegerile recomandate de Traser Gold

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Ai și tu o pereche de cercei pe care o porți aproape zilnic, fără să te mai gândești la ea? Bijuteriile de fiecare zi ne definesc stilul mai mult decât orice piesă de ocazie, tocmai pentru că sunt mereu acolo, de la ședința de dimineață până la cina cu prietenii. Ca să reziste acestui ritm, ele trebuie alese altfel: confortabile, rezistente și ușor de asortat. Trei piese acoperă aproape orice situație, cerceii, brățara și inelul, iar mai jos găsești ce merită să urmărești la fiecare, cu exemple din colecțiile Traser Gold.

De ce aurul se potrivește purtării zilnice

Aurul nu se oxidează și nu își pierde culoarea în timp, așa că o bijuterie bine lucrată arată la fel și după ani de purtare. Pentru piesele de zi cu zi, aurul de 14 karate este adesea varianta cea mai practică, fiind mai dur și mai rezistent la zgârieturi decât cel de 18 karate. Traser Gold lucrează ambele karataje, în aur alb, galben și roz, așa că poți păstra aceeași nuanță la toate cele trei piese.

Cerceii: mici, comozi și ușor de asortat

Cerceii sunt, de obicei, primele bijuterii pe care le pui dimineața și ultimele la care te gândești seara. Pentru purtarea zilnică, modelele de cercei de aur mici, cu prindere sigură, sunt cea mai bună alegere: nu se agață în haine sau în păr, nu trag de lobul urechii și se potrivesc la fel de bine cu un sacou ca și cu un tricou. Cerceii lipiți de ureche și creolele de dimensiuni mici au devenit clasici tocmai din acest motiv.

Dacă vrei puțină culoare, modelele cu zirconiu colorat sau cu cristale Swarovski, materiale prezente în colecțiile Traser Gold, adaugă un accent discret fără să încarce ținuta.

Brățara: subțire, dar rezistentă

Brățara se lovește cel mai des de birou, de tastatură sau de mânerul genții, așa că rezistența contează aici mai mult decât oriunde. Când alegi o bratara din aur pentru fiecare zi, verifică închizătoarea, care trebuie să fie fermă, dar ușor de manevrat cu o singură mână. Lanțurile subțiri, cu zale bine prinse, și brățările rigide fine sunt mai practice decât modelele cu multe pandantive, care se agață ușor.

Brățara este și piesa cel mai ușor de adaptat. Atelierul Traser Gold poate ajusta lungimea și lățimea unui model, poate adăuga o literă, un simbol sau un nume și poate schimba culoarea aurului, astfel încât bijuteria să se potrivească exact încheieturii și gustului tău.

Inelul: piesa care spune cel mai mult despre tine

Un inel purtat zilnic trebuie să fie, înainte de toate, comod. Dacă îți dorești un inel cu diamante, caută o montură joasă, în care piatra nu se ridică mult deasupra degetului, pentru că se agață mai rar și este mai bine protejată la lovituri. Diamantul este cea mai dură piatră naturală și face față purtării de zi cu zi, însă montura este cea care îl ține la locul lui ani la rând.

Ce verifici înainte să cumperi

Indiferent de piesă, câteva întrebări simple te scutesc de dezamăgiri mai târziu:

este bijuteria comodă și după câteva ore de purtare;

se potrivește culoarea aurului cu celelalte piese pe care le porți deja;

vine cu un certificat care menționează tipul de aur, gramajul și karatajul.

La Traser Gold, fiecare bijuterie primește un certificat de calitate și conformitate, cu modelul, tipul de aur, gramajul și karatajul. Aurul și montura pietrelor sunt garantate pe viață, iar lustruirea și curățarea sunt gratuite în primele 24 de luni, un detaliu util mai ales pentru piesele purtate zilnic.

Bijuteriile de zi cu zi nu trebuie să fie multe, ci bine alese. O pereche de cercei discreți, o brățară care ține pasul cu ritmul tău și un inel cu care te simți bine sunt suficiente ca orice ținută să pară gândită până la capăt. Alege-le cu răbdare, în aceeași nuanță de aur, scoate-le doar la sport sau la curățenie și lasă-le, în rest, să devină parte din felul în care te porți în fiecare zi.

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