După adolescență: cum își schimbă femeia rutina de igienă intimă, explicat de ENROUSH

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Obiceiurile de igienă intimă formate în copilărie nu dispar odată cu adolescența, ci se transformă. Corpul trece prin schimbări hormonale, ciclul devine o prezență constantă, iar viața intimă aduce întrebări noi. Rutina blândă învățată de mică rămâne fundația, dar la vârsta adultă are nevoie de câteva ajustări și de mai multă atenție la semnalele corpului. ENROUSH, brand dedicat îngrijirii menstruale și intime, pornește tocmai de la ideea că fiecare etapă a vieții vine cu nevoile ei.

Ce rămâne neschimbat din copilărie

Principiile de bază sunt aceleași pe care le învață și o fetiță de câțiva ani. Zona intimă externă se spală cu blândețe, cu apă călduță sau cu un produs cu pH echilibrat, fără săpunuri dure și fără parfumuri puternice. Vaginul are propriul mecanism de autocurățare, așa că spălăturile intravaginale nu își au locul în rutina zilnică, oricât de des ar fi recomandate pe forumuri. Lenjeria din bumbac, schimbată zilnic, și renunțarea la hainele foarte strâmte rămân gesturi simple care previn iritațiile.

Diferența ține de ritm. Secrețiile vaginale fiziologice, transpirația și variațiile hormonale de pe parcursul ciclului fac ca zona intimă să aibă nevoie, în anumite zile, de protecție suplimentară, fără ca asta să însemne că ceva nu este în regulă.

Protecția de zi cu zi, aleasă cu atenție

Pentru zilele cu secreții mai abundente, pentru începutul sau sfârșitul menstruației ori pur și simplu pentru o senzație de prospețime, multe femei folosesc tampoane zilnice. Contează însă ce material stă ore întregi în contact cu pielea. Straturile sintetice, parfumurile și coloranții pot întreține umezeala și pot irita o zonă deja sensibilă, mai ales vara sau în zilele cu mult efort.

Absorbantele zilnice ENROUSH au stratul care atinge pielea realizat din bumbac organic certificat, nu conțin parfumuri sau coloranți adăugați și sunt testate dermatologic. Sunt fabricate în Europa, în unități certificate ISO 9001 și BRC, și vin ambalate individual, așa că încap ușor în geantă. Indiferent de produsul ales, regula de bază rămâne aceeași: le schimbi la 4–6 ore sau mai devreme, dacă se umezesc.

Când durerea menstruală nu mai pare normală

Una dintre ideile de la care a pornit ENROUSH este că disconfortul la menstruație nu ar trebui acceptat ca pe ceva firesc. Crampele ușoare sunt obișnuite, dar durerea care te ține în pat, sângerările foarte abundente sau senzația de presiune în bazin, lună de lună, merită discutate cu medicul ginecolog. În spatele lor se pot afla afecțiuni precum endometrioza sau adenomioza uterina, în care țesutul endometrial pătrunde în peretele uterului și îl face mai voluminos și mai sensibil.

Un jurnal simplu al ciclului, în care notezi durata, intensitatea sângerării și zilele cu durere, îi oferă medicului informații prețioase. Diagnosticul se pune prin examen clinic și ecografie, iar tratamentul se stabilește individual, în funcție de simptome și de planurile tale.

Prevenția contează și în viața intimă

La vârsta adultă, sănătatea intimă nu se rezumă la produsele de îngrijire. Infecțiile cu transmitere sexuală fac parte din aceeași discuție, iar una dintre cele mai răspândite este infecția cu virusul papiloma uman (HPV). Anumite tulpini ale virusului provoacă negi genitali, mici excrescențe în zona genitală sau anală, adesea nedureroase, care pot trece neobservate o vreme. Prezervativul reduce riscul de transmitere, iar vaccinarea anti-HPV oferă o protecție în plus. Orice leziune nouă, mâncărime sau sângerare neobișnuită se arată medicului și nu se tratează acasă.

Consultul ginecologic, parte din rutină

Așa cum o fetiță învață să vorbească deschis despre corpul ei, o femeie adultă câștigă mult dacă privește vizita la ginecolog ca pe un obicei, nu ca pe o urgență. Controlul periodic, testul Babeș-Papanicolau la intervalele recomandate de medic și discuțiile sincere despre simptome ajută la depistarea din timp a problemelor. Niciun produs de igienă, oricât de blând, nu înlocuiește un diagnostic.

Rutina intimă a unei femei adulte se sprijină pe aceleași valori ca cea din copilărie: blândețe, echilibru și informații corecte. Primul pas este să privești cu atenție ce atinge pielea ta în fiecare zi și să asculți semnalele corpului. ENROUSH, ales deja de peste 150.000 de femei, își propune exact asta: îngrijire de încredere în fiecare etapă a vieții, de la primele obiceiuri până la maturitate.

Foto: enroush.ro

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