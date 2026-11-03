Livingul, refugiul tău de liniște după o zi aglomerată – cum să creezi un decor hygge

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Cu siguranță vrei să te simți bine când ajungi acasă după o zi aglomerată. Vrei să te bucuri de liniște și de un decor prietenos, care te invită să te relaxezi. În ultimii ani a devenit popular conceptul hygge, caracterizat de confort, simplitate și luminozitate. Este genul de amenajare care încurajează micile ritualuri cotidiene ce aduc buna dispoziție. Cum se poate crea un decor care respectă principiile daneze hygge? Să descoperim.

Alege culori liniștitoare și piese de mobilier care inspiră confort

Decorul hygge are la bază naturalețea, deci o încăpere cu pereți vopsiți în culori pal, pastel, alb, bej, crem, poate fi punctul de plecare pentru o amenajare coerentă. În plus, vopsirea pereților aduce în încăpere un aer proaspăt, curat ce invită la relaxare. Un alt pas este alegerea mobilierului.

Sunt potrivite elementele cu funcționalitate ridicată, cu design simplu și culori apropiate de ale lemnului natural. Poți înlocui fotoliile clasice cu fotolii balansoar, care se încadrează mai bine în conceptul hygge. Acestea pot fi montate în apropierea măsuței de cafea, unde pot crea un loc destinat destinderii și odihnei. Într-un decor nordic nu e nevoie de complicații sau opulență. Canapeaua de două locuri, comoda pentru TV și două rafturi suspendate pe perete pot completa o amenajare hygge.

Alege texturi care transformă livingul într-un spațiu dedicat relaxării

Texturile sunt importante când vine vorba de obținerea unui decor ce inspiră confort. Lemnul natural bine șlefuit oferă căldură aparte, de aceea multe persoane preferă mobilierul din lemn masiv. Pentru fotolii scandinave pentru living și pentru canapea poți alege textile care se simt moi la atingere.

Când acestea sunt plăcute la atingere, în încăpere se accentuează starea de bine, care respectă conceptul hygge. Poți opta pentru modele tip GERON, disponibile în oferta Kondela.ro, care vin cu un design modern și o paletă cromatică prietenoasă. La acestea culorile pastel se combină frumos cu nuanțe puternice, ceea ce oferă un contrast vizual plăcut.

Amenajarea poate fi definită de perdele transparente ce permit luminii să treacă prin ele și de un covor pufos care stimulează senzorial. Pentru a aduce un plus de personalitate decorului te poți folosi de accesorii și corpuri de iluminat. O lumânare parfumată, amplasată pe măsuța de cafea și un lampadar cu picior poziționat în apropierea fotoliilor balansoare pot fi elementele care pot defini atmosfera hygge.

Foto: Bliss – stock.adobe.com

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