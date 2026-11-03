  MENIU  
Home > Advertorial > 7 lucruri de știut înainte de a opta pentru rejuvenare vaginala

7 lucruri de știut înainte de a opta pentru rejuvenare vaginala

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sănătatea intimă poate influența confortul de zi cu zi, relația cu propriul corp și viața de cuplu. Cu toate acestea, multe femei amână să discute despre uscăciune vaginală, disconfort la contactul sexual sau schimbările observate după naștere ori la menopauză. Uneori, căutarea unor răspunsuri le conduce către procedurile sub denumirea de „rejuvenare vaginala”.

Înainte de a alege o astfel de procedură, merită să înțelegi ce presupune, care sunt limitele sale și ce alte opțiuni există. O decizie informată începe cu identificarea problemei și cu o conversație deschisă cu medicul ginecolog. Iată șapte lucruri pe care este bine să le cunoști.

1. Rejuvenarea vaginală este un termen general

Expresia „rejuvenare vaginala” nu desemnează un singur tratament și nici un diagnostic medical. Este utilizată pentru a descrie proceduri diferite, promovate pentru modificarea aspectului, a senzațiilor sau a confortului zonei intime. Acestea pot include intervenții chirurgicale și proceduri care folosesc tehnologii precum laserul sau radiofrecvența.

Diferențele dintre ele contează: au mecanisme de acțiune, riscuri și cerințe de recuperare distincte. De aceea, denumirea generală nu este suficientă pentru a înțelege ce ți se propune.

Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
Recomandarea zilei

La consultație, solicită numele exact al procedurii, zona asupra căreia se intervine și explicația medicală a recomandării. Pentru o prezentare a subiectului, poți consulta și pagina despre rejuvenare vaginala, urmând să discuți cu medicul relevanța opțiunilor pentru situația ta.

2. Disconfortul intim trebuie evaluat înainte de alegerea procedurii

Simptome aparent asemănătoare pot avea cauze diferite. Uscăciunea vaginală, senzația de arsură sau durerea în timpul contactului sexual nu indică automat nevoia unei proceduri de rejuvenare. Pot exista modificări hormonale, iritații, infecții, afecțiuni ale pielii sau probleme ale musculaturii planșeului pelvin.

La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Fostul ministru al Sănătății a fost și el fotografiat, alături de parteneră, la botezul copilului lui Alfred Simonis. Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția invitaților / FOTO
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Fostul ministru al Sănătății a fost și el fotografiat, alături de parteneră, la botezul copilului lui Alfred Simonis. Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția invitaților / FOTO
Recomandarea zilei

Consultația urmărește să clarifice ce anume provoacă disconfortul. Medicul poate întreba când au apărut simptomele, cât de frecvente sunt și dacă există o legătură cu nașterea, alăptarea, menopauza sau anumite tratamente.

Descrie cât mai concret ceea ce simți și felul în care te afectează. Sângerările neobișnuite, secrețiile modificate sau durerea persistentă trebuie menționate, deoarece pot necesita investigații înainte de discutarea unei proceduri elective.

3. Schimbările după naștere și cele de la menopauză necesită abordări diferite

Corpul trece prin transformări în etape diferite ale vieții. După naștere, evaluarea poate viza vindecarea țesuturilor, eventualele cicatrici și funcția planșeului pelvin. În perioada alăptării, modificările hormonale pot contribui la uscăciune și disconfort.

La menopauză, scăderea nivelului de estrogen poate produce schimbări ale țesuturilor vulvare și vaginale, uneori însoțite de simptome urinare. Aceste manifestări pot face parte din sindromul genitourinar al menopauzei.

Prin urmare, aceeași recomandare nu se potrivește tuturor. Momentul apariției simptomelor, istoricul medical și obiectivele personale trebuie luate în considerare împreună.

4. Există și alte opțiuni de tratament

O consultație completă ar trebui să includă discutarea alternativelor potrivite diagnosticului. În funcție de cauză, medicul poate recomanda lubrifianți, produse hidratante vaginale, tratamente locale prescrise sau fizioterapie pentru planșeul pelvin.

Aceste opțiuni au roluri diferite. Un lubrifiant poate reduce frecarea în timpul contactului sexual, însă nu tratează toate cauzele durerii. Recuperarea planșeului pelvin presupune o evaluare a funcției musculare și un program adaptat, nu doar efectuarea unor exerciții alese la întâmplare.

Pentru simptomele asociate menopauzei, există tratamente hormonale și nonhormonale care pot fi discutate în funcție de istoricul medical și preferințele pacientei. Alegerea are sens atunci când pornește de la problema identificată și de la dovezile disponibile pentru fiecare intervenție.

5. Dovezile pentru laser și radiofrecvență au limite

Prezența unei tehnologii într-o clinică sau popularitatea ei nu demonstrează, singure, eficacitatea pentru orice simptom intim. Contează calitatea studiilor, comparația cu alte tratamente și durata monitorizării pacientelor.

Întreabă ce rezultate sunt susținute de cercetări pentru problema ta, ce incertitudini există și cum se compară procedura cu alternativele. O explicație clară trebuie să includă atât beneficiile posibile, cât și limitele cunoștințelor actuale.

6. „Fără operație” nu înseamnă fără riscuri

Procedurile care nu implică incizii pot avea totuși reacții adverse. Riscurile depind de dispozitiv, parametrii utilizați, țesuturile tratate și particularitățile pacientei.

Înainte de a-ți exprima acordul, cere explicații despre contraindicații, pregătire, îngrijirea ulterioară și simptomele pentru care trebuie să contactezi clinica. Este util să știi și cine efectuează procedura, ce pregătire are și cum sunt gestionate eventualele complicații. Aceste detalii fac parte din consimțământul informat.

7. Obiectivele și așteptările trebuie stabilite înainte de tratament

„Îmi doresc mai mult confort” este un punct de plecare, dar o discuție utilă merge mai departe: ce simptom dorești să ameliorezi, în ce situații apare și cum veți evalua o eventuală schimbare?

Cere informații despre numărul propus de ședințe, costul total, controalele ulterioare și conduita recomandată dacă simptomele persistă. Evită să iei decizia doar pe baza fotografiilor, testimonialelor sau promisiunilor de rezultate rapide. Experiența unei alte persoane nu poate anticipa rezultatul tău.

La Ladies Excellence Clinic, poți solicita o consultație pentru a discuta simptomele și întrebările tale despre rejuvenarea vaginală. Scopul evaluării este să înțelegi ce se întâmplă în corpul tău și ce opțiuni merită luate în considerare. Alegerea unei proceduri trebuie să vină după această clarificare, cu timp pentru întrebări și cu așteptări realiste.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dana Săvuică, din nou fericită pe plan personal. „Există cineva, da. Este o relație sănătoasă!" Ce a dezvăluit despre partenerul său
Dana Săvuică, din nou fericită pe plan personal. „Există cineva, da. Este o relație sănătoasă!" Ce a dezvăluit despre partenerul său
Mirabela Grădinaru, mesaj înduioșător la lansarea primei clinici pentru copiii cu diabet: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură prin așa ceva”
Mirabela Grădinaru, mesaj înduioșător la lansarea primei clinici pentru copiii cu diabet: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură prin așa ceva”
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Avantaje
E oficial! Începe "Dansez pentru tine!". Cum s-au filmat Andreea Esca, Alexia Eram și Iulia Vântur în India. Clipul cu aproape 800.000 de vizualizări a făcut senzație
E oficial! Începe "Dansez pentru tine!". Cum s-au filmat Andreea Esca, Alexia Eram și Iulia Vântur în India. Clipul cu aproape 800.000 de vizualizări a făcut senzație
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini de la accidentul în care au fost implicați Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. A fost solicitat elicopterul
Imagini de la accidentul în care au fost implicați Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. A fost solicitat elicopterul
Gabi Bădălău, noi acuzații la adresa Claudiei Pătrășcanu, după întâlnirea de la tribunal. „Nu l-am văzut pe băiatul cel mare de peste două luni și jumătate
Gabi Bădălău, noi acuzații la adresa Claudiei Pătrășcanu, după întâlnirea de la tribunal. „Nu l-am văzut pe băiatul cel mare de peste două luni și jumătate
Ce spun designerii despre hainele și bijuteriile de la petrecerea PSD. "Se vede că e luată de la un brand de blănuri cu prețuri deloc de speriat!"
Ce spun designerii despre hainele și bijuteriile de la petrecerea PSD. "Se vede că e luată de la un brand de blănuri cu prețuri deloc de speriat!"
Nicoleta Luciu alimentează zvonurile despre divorț cu un nou mesaj criptic: „Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam”
Nicoleta Luciu alimentează zvonurile despre divorț cu un nou mesaj criptic: „Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam”
Emisiunea cu care Pro TV vrea să dea lovitura. Formatul, preluat din Olanda
Emisiunea cu care Pro TV vrea să dea lovitura. Formatul, preluat din Olanda
Observator News
Trucul cu un cui care face pomii fructiferi să rodească mai repede. Ce spun specialiştii
Trucul cu un cui care face pomii fructiferi să rodească mai repede. Ce spun specialiştii
Libertatea pentru Femei
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. Tocmai au anulat nunta. De la Miss Buzău, la relații cu nume mari din politică
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. Tocmai au anulat nunta. De la Miss Buzău, la relații cu nume mari din politică
Cine e și cu ce se ocupă Elena Simonis, soția lui Alfred Simonis. Numele ei, pe buzele tuturor după botezul grandios de la Timișoara
Cine e și cu ce se ocupă Elena Simonis, soția lui Alfred Simonis. Numele ei, pe buzele tuturor după botezul grandios de la Timișoara
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Cine este soția lui Sorin Grindeanu și cu ce se ocupă. Cât a costat ținuta Mihaelei Grindeanu la botez, față de a celorlalte invitate
Cine este soția lui Sorin Grindeanu și cu ce se ocupă. Cât a costat ținuta Mihaelei Grindeanu la botez, față de a celorlalte invitate
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Peste 5.000 de lei pentru reduceri. Câți români sunt gata să cheltuiască de Black Friday
Peste 5.000 de lei pentru reduceri. Câți români sunt gata să cheltuiască de Black Friday
Ce se întâmplă cu salariile în 2027! Veste importantă pentru mii de angajați din spitale
Ce se întâmplă cu salariile în 2027! Veste importantă pentru mii de angajați din spitale
Veste uriașă pentru milioane de oameni! A apărut varianta ieftină a injecției care previne infectarea cu HIV
Veste uriașă pentru milioane de oameni! A apărut varianta ieftină a injecției care previne infectarea cu HIV
Sărbătoare mare pe 3 noiembrie! Trei Sfinți Mucenici sunt prăznuiți astăzi. Rugăciunea pe care credincioșii o rostesc
Sărbătoare mare pe 3 noiembrie! Trei Sfinți Mucenici sunt prăznuiți astăzi. Rugăciunea pe care credincioșii o rostesc
TV Mania
O mai recunoști? Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, a atras toate privirile! Cum arată la 52 de ani
O mai recunoști? Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, a atras toate privirile! Cum arată la 52 de ani
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
CSID.ro
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Libertatea
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
România, promovată pe postul BBC World News: trei spoturi realizate cu britanicul Charlie Ottley sunt difuzate în noiembrie, pentru atragerea turiștilor străini
România, promovată pe postul BBC World News: trei spoturi realizate cu britanicul Charlie Ottley sunt difuzate în noiembrie, pentru atragerea turiștilor străini
Cod portocaliu emis de ANM, ploi de până la 90 l/mp, ninsori, strat de zăpadă și viscol la munte până miercuri. Noi avertizări de vreme severă în România
Cod portocaliu emis de ANM, ploi de până la 90 l/mp, ninsori, strat de zăpadă și viscol la munte până miercuri. Noi avertizări de vreme severă în România
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton