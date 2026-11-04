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ING Bank dă startul ofertelor de Black Friday: 32 de rate fără dobândă, reduceri la credite și bani înapoi pentru clienți și antreprenori

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ING Bank România demarează cea de-a opta ediție a campaniei ING Black Friday, programată să se desfășoare în perioada 3–12 noiembrie. Campania vizează atât persoanele fizice, cât și segmentul business, venind cu dobânzi promoționale la împrumuturi și depozite, scheme extinse de rate fără costuri suplimentare și prime de asigurare cu bani returnați direct în cont.

Pentru segmentul de retail, una dintre principalele atracții o reprezintă extinderea facilităților prin cardul de cumpărături. Posesorii de ING Credit Card pot achita cumpărăturile în până la 32 de rate fără dobândă la retaileri importanți din piață, printre care eMAG, Flip.ro, Dedeman și Carrefour. Pe lângă reducerile aplicate direct de magazine, utilizatorii pot accesa un cashback de 10% la partenerii selectați din platforma ING Bazar, cu condiția rezervării prealabile a ofertei.

În privința creditelor de consum, instituția financiară reduce dobânda cu până la 1 punct procentual la creditul de nevoi personale ING Personal. Măsura vizează atât împrumuturile noi, cât și dosarele de refinanțare. Clienții care își virează veniturile recurente de cel puțin 700 de lei lunar la ING Bank România, efectuează minimum o plată și contractează asigurarea opțională ING Credit Protect beneficiază de o dobândă fixă de 5,49% pentru sume de peste 150.000 de lei, respectiv 6,49% pentru sume cuprinse între 70.000 și 149.999 de lei. În paralel, reducerea de 1 punct procentual este aplicată și liniei de credit atașate contului curent, Extra’ROL.

Economiile sunt remunerate cu marje adaptate contextului actual. Depozitul la termen în euro pe o perioadă de un an beneficiază de o dobândă de 2,5% pe an, în timp ce pentru economiile în lei plasate în Depozit Bonus pe 4 luni randamentul urcă la 6,25% pe an, condiționat de încasarea veniturilor recurente în bancă. O noutate a acestei ediții este bonusul financiar dedicat celor aflați la primul pas pe piața de capital: primii 250 de utilizatori care își deschid un cont ING Invest și plasează minimum 2.500 de lei primesc 250 de lei înapoi pe card.

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Zona de protecție și asigurări include decontări directe în contul curent. La polița facultativă pentru locuință ING Home Protect, banca returnează 10% din primă și suportă integral costul asigurării obligatorii împotriva dezastrelor (PAD), în valoare de 130 de lei. Asigurarea ING Vita Protect aduce o returnare de 60 de lei, acoperind sume asigurate de până la 1.000.000 de lei în funcție de pachetul lunar selectat, iar la asigurarea de călătorie ING Travel Protect clienții primesc înapoi 30% din costul plătit.

Segmentul companiilor beneficiază de reduceri operaționale pe parcursul întregii luni. Antreprenorii care își deschid un cont de firmă între 3 și 12 noiembrie primesc pachetele de servicii ING FIX fără comision de administrare timp de un an. Totodată, programul de recomandare între oameni de afaceri aduce până la 4 luni gratuite pentru cel care recomandă și 6 luni gratuite pentru noul client. Campania dedicată firmelor este completată, în intervalul 6–30 noiembrie, de ofertele din platforma Business Deals, cu discounturi la servicii externe de facturare, securitate cibernetică, leasing sau birotică.

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