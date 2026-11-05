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Relaxing Friday, varianta mai bună a Black Friday

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Therme Bucuresti propune „O zi de vară pentru iarna asta, oricand in urmatoarele 3 luni, cu minus 30% “ exclusiv pe 6 noiembrie

Pe 6 noiembrie Therme București propune “o zi de vară pentru iarna asta”, cu cea mai avantajoasă ofertă a anului: minus 30% la voucherele One Day Holiday, valabile 3 luni, exclusiv pe therme.ro și în aplicația MyTherme. In plus, Cardurile Cadou Therme au până la 30% reducere, tot pe 6 noiembrie, exclusiv pe eMAG.

Românii trec printr-un an in care presiunea pe bugetul familiei, scumpirile, ajustările fiscale, stirile negative din toata lumea sunt resimtite mai mult ca oricand. În același timp, vremea rece, zilele mai scurte, stresul acumulat creeaza un context in care o zi de pauza bine meritata, timpul de calitate si grija pentru sine si pentru cei din jur reprezinta o aspiratie unanima. Cea mai sigura investiție din această toamnă nu este încă un obiect în coș, ci o zi de vară în mijlocul iernii. Vineri, 6 noiembrie 2026, între 00:00 și 23:59, Therme lansează Relaxing Friday, cu cea mai avantajoasă ofertă a anului, sub mesajul „Ia-ți o zi de vară pentru iarna asta!”. Oferta este disponibilă exclusiv online, pe www.therme.ro și în aplicația MyTherme

Cadoul cu care mergi mereu la sigur, care nu ocupa loc si nu se returnează. O zi de vara in mijlocul iernii. Cu minus 30%, doar pe 6 noiembrie

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„Voucherul catre o zi de vara in orice moment al iernii poate însemna fie o pauză pentru părinții care n-au mai avut timp doar pentru ei, o zi de joacă alături de copii, un dar pentru bunicii care “nu au nevoie de nimic” sau o mica vacanta în doi, fără bilete de avion. Poate fi intalnirea cu prietenii, un “multumesc” pentru cei care au grijă de noi sau de copii nostri, pentru colegii care au fost langa noi la bine si la greu, o zi caldă alături de cei care se întorc acasa dupa luni de dor sau un gest discret pentru cineva care trece printr-o perioada dificila. Și, de ce nu, poate fi ziua de rasfat pe care ti-o datorezi tie.”a declarat Andrada Seitan, Marketing & PR Director Therme Bucuresti

30% reducere la Voucherele One Day Holiday, doar pe 6 noiembrie

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Relaxing Friday oferă vouchere pentru adulți, valabile pentru vacante de 1 zi în una dintre cele trei zone distincte ale Therme: Galaxy, The Palm sau Elysium, precum și vouchere dedicate copiilor, valabile exclusiv pentru zona Galaxy. Fiecare voucher oferă acces complet la experiențele specifice fiecărei zone: piscine cu apă termală, saune tematice, ritualuri de wellness, tobogane acvatice și zeci de activități wellness incluse, care definesc universul Therme.

Detaliile ofertei: Patru tipuri de vouchere: pentru adulți, cu acces în Galaxy, The Palm sau Elysium, și pentru copii, cu acces în zona Galaxy, valabilie 3 luni, între 7 noiembrie 2026 și 6 februarie 2027, în orice zi a săptămânii, inclusiv în weekend și în sărbători.  Fără presiune pe buget: plata se poate face la 30 de zile sau în rate, prin Klarna sau PayPo.

Relaxing Friday este și pe eMAG, cu ofertă spectaculoasă la Cardurile Cadou Therme

În aceeași zi, 6 noiembrie 2026, începând cu ora 07:00 dimineața ,exclusiv pe eMAG, clienții pot beneficia de reduceri de până la 30% la Cardurile Cadou Therme cu valori de la 300 la 5000 de lei, valabile timp de 12 luni. Cardurile Cadou Therme sunt un cadou flexibil și elegant pentru sărbătorile de iarnă. Acestea pot fi folosite pentru achiziția biletelor de acces și/sau plata consumației în cadrul Therme București, reprezentând un cadou memorabil, pentru ca oricine are nevoie de o pauză de relaxare. O zi petrecută la Therme București înseamnă o experiență completă de relaxare și reconectare. O sesiune de zece minute în piscina exterioară cu apă termală de 35°C, chiar și în mijlocul iernii, un cocktail tropical savurat la apus și un ritual Aufguss în una dintre saunele tematice pot transforma complet starea de bine.

6 noiembrie 2026 este ziua în care Black Friday devine Relaxing Friday – o zi dedicată relaxării, cadourilor inspirate și bucuriei de a dărui timp pentru sine și pentru ceilalți.

Despre Therme București

Therme București este cel mai mare complex de wellbeing din Europa, construit greenfield pe un areal de 250.000 mp, cu o suprafață indoor de peste 34.000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 880.000 de plante vii, și cea mai amplă plantație de palmieri din Europa, cu peste 1.500 de exemplare.Therme București oferă servicii și ambianță de lux la prețuri accesibile, respectând cele mai înalte standarde de arhitectură, sănătate și relaxare, și reprezintă o destinație de referință pentru toți cei care caută echilibrul perfect între natură, tehnologie și wellbeing.

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