De Black Friday, cheamă Liftul SpringFarma cu reduceri de până la 70%

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Vii sau pleci? Urci sau cobori? Mergi pe scări? Nu, de data aceasta apeşi butonul şi aştepţi. Iar când uşile se deschid… surprizăăăă!
Acesta nu este un lift obişnuit, ci este chiar Liftul Reducerilor de la SpringFarma, singurul lift unde „reducerile urcă până la etajul -70%”, ceea ce înseamnă că prețurile coboară pentru toată lumea.
Eşti şi tu invitat în Liftul SpringFarma! Pe parcursul plimbării digitale poți opri la fiecare etaj pentru a te întâlni cu una dintre cele 10 tombole zilnice sau cu unul dintre cele 10 mega premii. Trebuie doar să apeşi butonul potrivit!
Iar asta nu este tot. În liftul cu comenzi de vei urca, 100 de vouchere surpriză de 50 de ron poți câștiga!