Tot ce are nevoie o familie, într-un singur coș: BioCorner face cumpărăturile bio, o alegere mai simplă

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Cumpărăturile pentru mesele în familie înseamnă mai mult decât să umpli frigiderul. Pe listă se regăsesc ingrediente pentru mesele din timpul săptămânii, gustări pentru copii la școală și soluții rapide pentru serile aglomerate. BioCorner simplifică rutina printr-o selecție variată de produse bio, de la alimente proaspete la ingrediente pentru cămară, astfel încât fiecare familie să-și poată construi lista în stilul propriu.

Cum simplifici cumpărăturile pentru întreaga familie?

Dacă vrei să faci o schimbare în alimentație, nu trebuie să înlocuiești totul dintr-odată. Poți începe cu produsele pe care le cumperi mai des și să alegi treptat alternative bio, în funcție de preferințele familiei și de bugetul disponibil.

BioCorner răspunde acestei nevoi practice printr-o ofertă disponibilă atât online, cât și în magazinele fizice din București și Voluntari, care include alimente proaspete, produse de băcănie, gustări și alte opțiuni pentru mesele zilnice. În acest fel, lista poate include ingrediente pentru gătit, dar și produse pentru micul dejun sau pentru gustările dintre mese.

Selecția de produse de la BioCorner pune accent pe ingrediente, producători, calitate și gust, pentru ca selectarea alimentelor să țină cont de preferințele reale ale celor care le consumă. Cei din București și din împrejurimi pot vizita magazinele BioCorner pentru a-și completa proviziile, iar cei din restul țării pot explora online categoriile disponibile, fără să fie nevoiți să caute produsele dorite în mai multe magazine.

Ce să alegi mai întâi: ce-ai zice de spaghete bio?

Cămara unei familii este mai simplu de organizat atunci când conține ingrediente versatile, care pot fi utilizate în mai multe rețete. De exemplu, pastele și sosurile bio de roșii pot deveni baza unei cine rapide sau a unui preparat adaptat gusturilor fiecăruia.

În categoria de paste bio de la BioCorner găsești spaghete bio din făină de grâu dur, alături de variante din orez brun, hrișcă ori fasole neagră. Tot aici există și paste pentru copii, inclusiv sortimente în forme de litere. Compoziția diferă de la un produs la altul, deci verifică eticheta înainte de a cumpăra.

Și oferta de sosuri este variată: găsești sosuri de roșii simple, cu busuioc, cu legume sau cu alte ingrediente. Un sos de roșii poate fi util în cămară, deoarece poate fi folosit la prepararea pizzei, a pastelor sau a lasagnei, dar și în unele supe-cremă ori ciorbe, în funcție de sortiment. Alegerea o poți face mai ușor dacă verifici ingredientele și nivelul de condimentare, în special dacă la masă vor fi și copii.

Combinația dintre paste bio și un sos potrivit este un punct de plecare pentru o cină simplă, care se pregătește rapid. Completează preparatul cu legume, brânză sau ierburi aromatice, în funcție de preferințele familiei, apoi serviți masa cu poftă.

Cum integrezi produsele bio în rutina familiei?

O listă de cumpărături este utilă atunci când pornește de la ceea ce consumă în mod obișnuit familia ta, nu de la dorința de a umple cât mai mult cămara. Iată câteva repere utile:

Include ingrediente de bază: orez, paste, conserve și sosuri pe care știi că le vei folosi.

Diversifică treptat: încearcă și alte tipuri de paste sau combinații noi de ingrediente.

Uită-te atent la etichete: ingredientele, alergenii și condițiile de păstrare diferă între produse.

Planifică realist mesele: alege cantități potrivite consumului familiei și timpului disponibil pentru gătit.

BioCorner poate fi explorat pe îndelete online sau în magazinele din Dorobanți și Voluntari. Astfel, fiecare familie poate alege varianta de cumpărături care se potrivește mai bine programului său.

Întrebări frecvente

Ce produse pot comanda de la BioCorner?

Oferta include alimente bio, fructe și legume proaspete, produse de băcănie, gustări și alte categorii pentru cumpărăturile de zi cu zi.

Ce tipuri de paste sunt disponibile la BioCorner?

În funcție de sortiment, poți alege paste din grâu dur, linte, hrișcă sau quinoa. Verifică ingredientele și instrucțiunile de preparare pentru fiecare produs.

Pot comanda produsele BioCorner online?

Da. Produsele disponibile pe site pot fi comandate online, cu opțiunile de livrare afișate pentru fiecare comandă.

Pe scurt

BioCorner reunește produse bio pentru nevoile variate ale unei familii, de la ingredientele de bază pentru mesele zilnice până la gustări și produse pentru cămară. Prin magazinele fizice și platforma online, BioCorner le pune la dispoziția celor interesați de un stil de viață mai echilibrat o selecție de alimente gustoase, certificate ecologic, și alte produse care simplifică alegerile de zi cu zi.

Descoperă produsele BioCorner și construiește un coș cu ceea ce folosește cu adevărat familia ta, ținând cont de preferințele fiecăruia.

Date de contact:

Email: [email protected]

Telefon: 0724 556 611

Adresă: Strada George Călinescu 4, București;

Jolie Ville, Strada Erou Iancu Nicolae 103, 077190 Voluntari

Social Media: www.facebook.com/biocorner

Sursă foto: biocorner.ro

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