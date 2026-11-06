Mașină de închiriat pentru familie: ce verifici iarna

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Foto: Marcel Walter / Unsplash

Pleci la munte, la târgul de Crăciun sau la bunici? Când cauți o mașină de închiriat pentru familie, câteva întrebări înainte de rezervare te ajută să știi ce cheltuieli ai de pregătit.

Înainte să alegi mașina pentru vacanța de iarnă cu copiii, imaginează-ți momentul plecării: copiii îmbrăcați gros, căruciorul lângă ușă, bagajele și poate schiurile. Fie că pornești din București spre Sinaia sau Predeal, fie că revii în țară pentru sărbători, începe cu lucrurile pe care trebuie să le lămurești înainte de rezervare. Prețul pe zi este doar unul dintre ele.

Ce mașină alegi pentru o familie cu copii?

Numără adulții și copiii, apoi scaunele pentru copii, valizele, căruciorul și echipamentul de schi. Nu te opri la numărul de locuri trecut în descriere. Întreabă cât spațiu rămâne pentru bagaje când toate locurile de care ai nevoie sunt ocupate.

Pentru o familie de patru persoane, poți începe căutarea cu un SUV compact sau un break cu portbagaj mare. Pentru un grup mai numeros, ia în calcul o mașină cu șapte locuri. Când compari mașini de închiriat pentru familie, spune concret ce iei cu tine: două scaune pentru copii, un cărucior, două valize și schiuri, de exemplu.

Cere confirmarea că toate încap în configurația de care ai nevoie. Dacă trebuie rabatat un scaun pentru echipament, verifică dacă mai rămân suficiente locuri pentru pasageri. Mai bine lămurești asta înainte să începi încărcarea.

Ce ar trebui să includă oferta, într-un exemplu concret?

La driveXplore, firmă de închirieri auto în București, cu preluare la Otopeni și Băneasa, condițiile pornesc de la garanție 50 €, fără să ai nevoie de card de credit; multe companii blochează un depozit de 500–1.500 € pe un card de credit.

Prețul include CASCO și kilometri nelimitați. Primul șofer suplimentar este gratuit, iar scaunul pentru copil este gratuit și se montează la cerere, dacă îl soliciți la rezervare. Rovinieta este inclusă în preț.

Există și opțiunea contra cost Protecție Premium, care acoperă geamurile, oglinzile, jantele, anvelopele și partea inferioară a mașinii. Cere condițiile acestei opțiuni înainte să o alegi.

La majoritatea mașinilor, tariful pe zi pentru o închiriere de cel puțin șapte zile este cu aproximativ 30% mai mic decât pentru trei zile. Dacă vacanța include și câteva zile la bunici, merită să ceri oferta pentru întreaga perioadă.

Cere suma pentru perioada exactă, cu toate opțiunile alese și costurile de preluare și predare. Notează separat garanția. Dacă planul include un târg de Crăciun la Sibiu, o oprire în Brașov și vizita la bunici, contează să ai kilometri nelimitați și rovinieta inclusă. Compară ofertele pentru același traseu și aceeași durată. Nu prelungi rezervarea doar pentru un tarif zilnic mai mic.

Foto: Bobby Thapa / Unsplash

Cum ceri scaunul pentru copil la rezervare?

Cere un scaun auto pentru copii odată cu rezervarea și comunică vârsta și greutatea copilului, astfel încât să fie pregătit scaunul potrivit. Precizează câte scaune îți trebuie, dacă ai mai mulți copii care au nevoie de ele. Scaunul solicitat la rezervare este montat înainte de preluare.

La preluare, rezervă câteva minute pentru verificarea mașinii și a scaunului pentru copil. Lămurește atunci orice întrebare despre montare, înainte să pornești la drum.

Cu ce anvelope este echipată mașina iarna?

La driveXplore, din noiembrie, toate mașinile au anvelope de iarnă sau pentru toate anotimpurile. Dacă compari mai multe oferte, întreabă fiecare firmă cu ce anvelope este echipată mașina în perioada rezervată, mai ales dacă pleci spre munte.

Verifică prognoza și condițiile de drum înainte de plecare. Nu lăsa alegerea traseului doar pe seama programului făcut cu câteva săptămâni înainte. Păstrează loc pentru o schimbare de plan dacă vremea o cere.

Cum preiei mașina de la aeroport?

Pentru preluarea de la Otopeni sau Băneasa, firma precizează „te așteptăm la terminal”, la orice oră. Transferul costă 20 € pe sens la Otopeni și 15 € pe sens la Băneasa.

În afara programului de luni până vineri, 09:00–18:00, și sâmbătă, 09:00–14:00, se adaugă 10 € pentru fiecare cursă, separat pentru preluare și predare. Duminica și sărbătorile legale sunt în afara programului. Dacă revii în țară cu un zbor târziu, cere calculul pentru ambele drumuri la aeroport, folosind orele tale de sosire și plecare. Confirmă locul și ora predării și păstrează detaliile rezervării ușor de găsit.

Cum împarți drumul până la munte?

Dacă sunteți doi adulți care conduc, trece-l de la început în rezervare și pe cel de-al doilea șofer. Stabiliți dinainte când vă schimbați la volan, înainte ca unul dintre voi să obosească.

Planifică pauze la fiecare două ore și lasă loc pentru opriri în plus, dacă cei mici au nevoie. Pentru drumul din București spre munte, pleacă devreme, ca să eviți aglomerația de pe DN1. Nu transforma însă ora sosirii într-o obligație: păstrează un program în care încap și o gustare, și o oprire neprevăzută.

Fă plinul înainte de porțiunea de munte. Pune gustările, păturile și încărcătorul la îndemână, ca să nu fie nevoie să desfaci bagajele la prima oprire.

Ce bifezi pe lista de verificare înainte de rezervare?

Spațiu pentru pasageri și bagaje, cu toate locurile necesare în uz.

Scaun pentru copil: vârsta, greutatea și câte scaune îți trebuie.

Anvelopele cu care este echipată mașina.

Al doilea șofer trecut în rezervare.

Kilometri nelimitați și rovinieta inclusă.

Garanția și cerințele privind cardul de credit.

Transferul aeroport și taxele în afara programului, pentru ambele sensuri.

Suma pentru întreaga vacanță, cu opțiunile alese.

Cu aceste lucruri stabilite, poți organiza drumul în jurul nevoilor familiei.

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