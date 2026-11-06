  MENIU  
Home > Advertorial > Mașină de închiriat pentru familie: ce verifici iarna

Mașină de închiriat pentru familie: ce verifici iarna

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Foto: Marcel Walter / Unsplash

Pleci la munte, la târgul de Crăciun sau la bunici? Când cauți o mașină de închiriat pentru familie, câteva întrebări înainte de rezervare te ajută să știi ce cheltuieli ai de pregătit.

Înainte să alegi mașina pentru vacanța de iarnă cu copiii, imaginează-ți momentul plecării: copiii îmbrăcați gros, căruciorul lângă ușă, bagajele și poate schiurile. Fie că pornești din București spre Sinaia sau Predeal, fie că revii în țară pentru sărbători, începe cu lucrurile pe care trebuie să le lămurești înainte de rezervare. Prețul pe zi este doar unul dintre ele.

Ce mașină alegi pentru o familie cu copii?

Numără adulții și copiii, apoi scaunele pentru copii, valizele, căruciorul și echipamentul de schi. Nu te opri la numărul de locuri trecut în descriere. Întreabă cât spațiu rămâne pentru bagaje când toate locurile de care ai nevoie sunt ocupate.

Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
Recomandarea zilei

Pentru o familie de patru persoane, poți începe căutarea cu un SUV compact sau un break cu portbagaj mare. Pentru un grup mai numeros, ia în calcul o mașină cu șapte locuri. Când compari mașini de închiriat pentru familie, spune concret ce iei cu tine: două scaune pentru copii, un cărucior, două valize și schiuri, de exemplu.

Cere confirmarea că toate încap în configurația de care ai nevoie. Dacă trebuie rabatat un scaun pentru echipament, verifică dacă mai rămân suficiente locuri pentru pasageri. Mai bine lămurești asta înainte să începi încărcarea.

Detalii neștiute din trecutul femeii care se iubește cu Alexandru Rafila ies acum la iveală! Ce s-a aflat despre Oana Pleșan, partenera fostului Ministru al Sănătății, care e cu 22 de ani mai tânără ca el
Detalii neștiute din trecutul femeii care se iubește cu Alexandru Rafila ies acum la iveală! Ce s-a aflat despre Oana Pleșan, partenera fostului Ministru al Sănătății, care e cu 22 de ani mai tânără ca el
Recomandarea zilei

Ce ar trebui să includă oferta, într-un exemplu concret?

La driveXplore, firmă de închirieri auto în București, cu preluare la Otopeni și Băneasa, condițiile pornesc de la garanție 50 €, fără să ai nevoie de card de credit; multe companii blochează un depozit de 500–1.500 € pe un card de credit.

Prețul include CASCO și kilometri nelimitați. Primul șofer suplimentar este gratuit, iar scaunul pentru copil este gratuit și se montează la cerere, dacă îl soliciți la rezervare. Rovinieta este inclusă în preț.

Există și opțiunea contra cost Protecție Premium, care acoperă geamurile, oglinzile, jantele, anvelopele și partea inferioară a mașinii. Cere condițiile acestei opțiuni înainte să o alegi.

La majoritatea mașinilor, tariful pe zi pentru o închiriere de cel puțin șapte zile este cu aproximativ 30% mai mic decât pentru trei zile. Dacă vacanța include și câteva zile la bunici, merită să ceri oferta pentru întreaga perioadă.

Cere suma pentru perioada exactă, cu toate opțiunile alese și costurile de preluare și predare. Notează separat garanția. Dacă planul include un târg de Crăciun la Sibiu, o oprire în Brașov și vizita la bunici, contează să ai kilometri nelimitați și rovinieta inclusă. Compară ofertele pentru același traseu și aceeași durată. Nu prelungi rezervarea doar pentru un tarif zilnic mai mic.

Mașină de închiriat pentru familie: ce verifici iarna

Foto: Bobby Thapa / Unsplash

Cum ceri scaunul pentru copil la rezervare?

Cere un scaun auto pentru copii odată cu rezervarea și comunică vârsta și greutatea copilului, astfel încât să fie pregătit scaunul potrivit. Precizează câte scaune îți trebuie, dacă ai mai mulți copii care au nevoie de ele. Scaunul solicitat la rezervare este montat înainte de preluare.

La preluare, rezervă câteva minute pentru verificarea mașinii și a scaunului pentru copil. Lămurește atunci orice întrebare despre montare, înainte să pornești la drum.

Cu ce anvelope este echipată mașina iarna?

La driveXplore, din noiembrie, toate mașinile au anvelope de iarnă sau pentru toate anotimpurile. Dacă compari mai multe oferte, întreabă fiecare firmă cu ce anvelope este echipată mașina în perioada rezervată, mai ales dacă pleci spre munte.

Verifică prognoza și condițiile de drum înainte de plecare. Nu lăsa alegerea traseului doar pe seama programului făcut cu câteva săptămâni înainte. Păstrează loc pentru o schimbare de plan dacă vremea o cere.

Cum preiei mașina de la aeroport?

Pentru preluarea de la Otopeni sau Băneasa, firma precizează „te așteptăm la terminal”, la orice oră. Transferul costă 20 € pe sens la Otopeni și 15 € pe sens la Băneasa.

În afara programului de luni până vineri, 09:00–18:00, și sâmbătă, 09:00–14:00, se adaugă 10 € pentru fiecare cursă, separat pentru preluare și predare. Duminica și sărbătorile legale sunt în afara programului. Dacă revii în țară cu un zbor târziu, cere calculul pentru ambele drumuri la aeroport, folosind orele tale de sosire și plecare. Confirmă locul și ora predării și păstrează detaliile rezervării ușor de găsit.

Cum împarți drumul până la munte?

Dacă sunteți doi adulți care conduc, trece-l de la început în rezervare și pe cel de-al doilea șofer. Stabiliți dinainte când vă schimbați la volan, înainte ca unul dintre voi să obosească.

Planifică pauze la fiecare două ore și lasă loc pentru opriri în plus, dacă cei mici au nevoie. Pentru drumul din București spre munte, pleacă devreme, ca să eviți aglomerația de pe DN1. Nu transforma însă ora sosirii într-o obligație: păstrează un program în care încap și o gustare, și o oprire neprevăzută.

Fă plinul înainte de porțiunea de munte. Pune gustările, păturile și încărcătorul la îndemână, ca să nu fie nevoie să desfaci bagajele la prima oprire.

Ce bifezi pe lista de verificare înainte de rezervare?

  • Spațiu pentru pasageri și bagaje, cu toate locurile necesare în uz.
  • Scaun pentru copil: vârsta, greutatea și câte scaune îți trebuie.
  • Anvelopele cu care este echipată mașina.
  • Al doilea șofer trecut în rezervare.
  • Kilometri nelimitați și rovinieta inclusă.
  • Garanția și cerințele privind cardul de credit.
  • Transferul aeroport și taxele în afara programului, pentru ambele sensuri.
  • Suma pentru întreaga vacanță, cu opțiunile alese.

Cu aceste lucruri stabilite, poți organiza drumul în jurul nevoilor familiei.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Doina Teodoru pleacă de la Pro TV și revine la Antena 1: „Mi-a plăcut foarte mult provocarea”
Doina Teodoru pleacă de la Pro TV și revine la Antena 1: „Mi-a plăcut foarte mult provocarea”
Maria Avram, fostă concurentă la Insula Iubirii, a fost operată de urgență din cauza unei boli rare: „O nouă lecție de viață”
Maria Avram, fostă concurentă la Insula Iubirii, a fost operată de urgență din cauza unei boli rare: „O nouă lecție de viață”
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Avantaje
Imagini de la petrecerea de cununie a Cristinei Bâtlan. Eleganță și rafinament. Preparatul care a fost în centrul atenției
Imagini de la petrecerea de cununie a Cristinei Bâtlan. Eleganță și rafinament. Preparatul care a fost în centrul atenției
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Gabriella Barbu, planuri mari după Insula Iubirii. Ce decizie a luat ispita în privința unei locuințe în București
Gabriella Barbu, planuri mari după Insula Iubirii. Ce decizie a luat ispita în privința unei locuințe în București
Ilona Brezoianu, despre scandalul cu Andreea Bălan: „Am fost anihilată din showbiz. A vorbit urât despre mine”
Ilona Brezoianu, despre scandalul cu Andreea Bălan: „Am fost anihilată din showbiz. A vorbit urât despre mine”
Gina Pistol, dezvăluiri emoționante despre latura romantică a lui Smiley: „Am plâns cu sughițuri!” Cum a surprins-o artistul
Gina Pistol, dezvăluiri emoționante despre latura romantică a lui Smiley: „Am plâns cu sughițuri!” Cum a surprins-o artistul
Cine este Dan Giuvelic, bărbatul cu 15 ani mai tânăr cu care s-a căsătorit Paula Chirilă
Cine este Dan Giuvelic, bărbatul cu 15 ani mai tânăr cu care s-a căsătorit Paula Chirilă
Pescobar și iubita lui, Lavinia, s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă
Pescobar și iubita lui, Lavinia, s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă
Observator News
Bărbat din Bacău, deghizat în măicuţă, prins de poliţişti. Suma pe care o lua din cerşit într-o oră
Bărbat din Bacău, deghizat în măicuţă, prins de poliţişti. Suma pe care o lua din cerşit într-o oră
Libertatea pentru Femei
Cine este bărbatul cu care Paula Chirilă s-a măritat azi. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită
Cine este bărbatul cu care Paula Chirilă s-a măritat azi. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită
Ultima oră! Paula Chirilă s-a măritat azi cu Dan Giuvelic, iubitul cu 15 ani mai tânăr. Imagini de colecție de la cununia civilă și detaliile nunții
Ultima oră! Paula Chirilă s-a măritat azi cu Dan Giuvelic, iubitul cu 15 ani mai tânăr. Imagini de colecție de la cununia civilă și detaliile nunții
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum arată scaunul când ai cancer de colon? Modificarea care poate fi un semnal de alarmă
Cum arată scaunul când ai cancer de colon? Modificarea care poate fi un semnal de alarmă
Țigările electronice pot ajuta fumătorii să renunțe și fără consiliere. Ce au descoperit cercetătorii britanici
Țigările electronice pot ajuta fumătorii să renunțe și fără consiliere. Ce au descoperit cercetătorii britanici
Bolile și afecțiunile care te pot lăsa fără permis de conducere. Noi reguli pentru șoferi din 6 noiembrie
Bolile și afecțiunile care te pot lăsa fără permis de conducere. Noi reguli pentru șoferi din 6 noiembrie
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril deschid porțile norocului pentru 4 zodii. Din 8 noiembrie începe o perioadă de belșug
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril deschid porțile norocului pentru 4 zodii. Din 8 noiembrie începe o perioadă de belșug
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
CSID.ro
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
Libertatea
Cum arată viața profesorilor navetiști care merg și 100 de kilometri ca să ajungă la școală: „Predau în cinci școli și îmi place ceea ce fac”
Cum arată viața profesorilor navetiști care merg și 100 de kilometri ca să ajungă la școală: „Predau în cinci școli și îmi place ceea ce fac”
Cine e Mihaela Pleșa, românca aleasă pentru a doua oară în Camera Reprezentanților a statului Texas
Cine e Mihaela Pleșa, românca aleasă pentru a doua oară în Camera Reprezentanților a statului Texas
Când scăpăm de ploi, ANM anunță vremea pentru următoarele zile: apare soarele, dar temperaturile scad sub 0 grade noaptea
Când scăpăm de ploi, ANM anunță vremea pentru următoarele zile: apare soarele, dar temperaturile scad sub 0 grade noaptea
Asigurarea de sănătate la bătrânețe: ce acoperă CNAS și ce trebuie să plătești singur
Asigurarea de sănătate la bătrânețe: ce acoperă CNAS și ce trebuie să plătești singur
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton