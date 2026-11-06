  MENIU  
Home > Advertorial > 3 tehnici NLP pe care să le folosești în dezvoltarea personală

3 tehnici NLP pe care să le folosești în dezvoltarea personală

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Oamenii au fost mereu preocupați de dezvoltarea personală, dar parcă în ultimii ani, odată cu invadarea tehnologiei în viețile noastre de zi cu zi, aceasta a devenit tot mai prezentă.

Tot în ultimii ani, termenul de NLP este din ce în ce mai cunoscut, iar tehnicile acestuia sunt tot mai întâlnite. NLP sau programarea neuro-lingvistică este o abordare care are originile în anii 70 și care presupune o serie de modele și tehnici de comunicare, de schimbare a perspectivei și de dezvoltare personală.

De multe ori considerăm că tot ceea ce ține de dezvoltare personală trebuie să țină și de psihologie în același timp, însă realitatea este că oricare dintre noi poate să lucreze în acest domeniu dacă are înclinație. Dacă este și cazul tău, tot ce trebuie să faci este să participi la un curs de consilier de dezvoltare personala și NLP și vei avea o diplomă de consilier de dezvoltare personală (NLP), cod COR 242324. Important este să îți dorești să investești în tine, pentru ca mai apoi să poți să îi ajuți și pe alții să își descopere și să își exploreze potențialul la adevărata sa valoare.

3 tehnici NLP pe care să le folosești în dezvoltarea personală

3 tehnici de NLP pe care poți să le folosești zi de zi

Pe unele dintre ele probabil le folosești deja fără să fii conștientă de numele lor sau de faptul că sunt legate de NLP.

Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
Recomandarea zilei

Rapport sau, într-un limbaj mult mai comun, vorbim despre construirea unei conexiuni puternice cu partenerul de discuții. Această conexiune se bazează pe respect, încredere și înțelegere între cei doi interlocutori. Există câteva tehnici pe care să le pui în practică pentru a construi un raport cât mai sănătos: adaptează ritmul conversației la interlocutor, acordă atenție și comunicării nonverbale, adaptează discursul persoanei cu care povestești, identifică punctele comune care vă pot aduce apropiere, fii empatică și încearcă să înțelegi cât mai bine cealaltă persoană înainte de a veni cu o soluție.

Adaptarea comunicării la interlocutor, sau mirroring și matching, este propice pentru a crea acea interacțiune confortabilă și pentru a reduce distanța dintre cei care comunică. Deși vin la pachet, între mirroring și matching există câteva deosebiri. Mirroring înseamnă să adopți parte din comportamentul interlocutorului, precum postura sau gesturile, iar matching înseamnă adaptarea discursului prin tonul vocii, ritmul vorbirii și nivelul de formalitate.

Detalii neștiute din trecutul femeii care se iubește cu Alexandru Rafila ies acum la iveală! Ce s-a aflat despre Oana Pleșan, partenera fostului Ministru al Sănătății, care e cu 22 de ani mai tânără ca el
Detalii neștiute din trecutul femeii care se iubește cu Alexandru Rafila ies acum la iveală! Ce s-a aflat despre Oana Pleșan, partenera fostului Ministru al Sănătății, care e cu 22 de ani mai tânără ca el
Recomandarea zilei

Reframingul este schimbarea atitudinii față de o situație anume prin simpla abordare a acelei situații dintr-un alt punct de vedere. De foarte multe ori, felul în care reacționăm într-o anumită situație poate să schimbe de-a dreptul gravitatea acesteia și, de aceea, schimbarea perspectivei poate să ajute enorm mental și poate duce la găsirea unor posibile soluții. A face reframing nu înseamnă a interpreta totul într-un mod mai pozitiv sau a nu înțelege pe deplin gravitatea unei situații, ci înseamnă găsirea unei perspective echilibrate și schimbarea mindsetului.

Întrebări frecvente

Ce pot face după ce am absolvit cursul Consilier pentru Dezvoltare Personală?


Odată cu absolvirea acestui curs, vei putea să lucrezi în wellbeing sau mentorat atât în centre specializate, cât și în diverse companii unde se pune accent pe aceste direcții. A nu se confunda această diplomă cu una de psiholog sau psihoterapeut, deoarece acestea sunt alte profesii unde este nevoie de educație de lungă durată.

Ce fel de certificat voi primi odată cu absolvirea unui curs de NLP?


Înainte de a te înscrie la un asemenea curs, trebuie să verifici dacă instituția care îl predă este autorizată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării. APSAP este o astfel de instituție autorizată, iar cursurile sale se desfășoară online. Dupa absolvire, vei primi un certificat care este recunoscut atât la nivel național, cât și la nivel internațional, iar ocupația pe care o vei avea este aceea de consilier pentru dezvoltare personală, cod COR 242324.

Foto: unsplash.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Doina Teodoru pleacă de la Pro TV și revine la Antena 1: „Mi-a plăcut foarte mult provocarea”
Doina Teodoru pleacă de la Pro TV și revine la Antena 1: „Mi-a plăcut foarte mult provocarea”
Maria Avram, fostă concurentă la Insula Iubirii, a fost operată de urgență din cauza unei boli rare: „O nouă lecție de viață”
Maria Avram, fostă concurentă la Insula Iubirii, a fost operată de urgență din cauza unei boli rare: „O nouă lecție de viață”
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Avantaje
Imagini de la petrecerea de cununie a Cristinei Bâtlan. Eleganță și rafinament. Preparatul care a fost în centrul atenției
Imagini de la petrecerea de cununie a Cristinei Bâtlan. Eleganță și rafinament. Preparatul care a fost în centrul atenției
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Gabriella Barbu, planuri mari după Insula Iubirii. Ce decizie a luat ispita în privința unei locuințe în București
Gabriella Barbu, planuri mari după Insula Iubirii. Ce decizie a luat ispita în privința unei locuințe în București
Ilona Brezoianu, despre scandalul cu Andreea Bălan: „Am fost anihilată din showbiz. A vorbit urât despre mine”
Ilona Brezoianu, despre scandalul cu Andreea Bălan: „Am fost anihilată din showbiz. A vorbit urât despre mine”
Gina Pistol, dezvăluiri emoționante despre latura romantică a lui Smiley: „Am plâns cu sughițuri!” Cum a surprins-o artistul
Gina Pistol, dezvăluiri emoționante despre latura romantică a lui Smiley: „Am plâns cu sughițuri!” Cum a surprins-o artistul
Cine este Dan Giuvelic, bărbatul cu 15 ani mai tânăr cu care s-a căsătorit Paula Chirilă
Cine este Dan Giuvelic, bărbatul cu 15 ani mai tânăr cu care s-a căsătorit Paula Chirilă
Pescobar și iubita lui, Lavinia, s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă
Pescobar și iubita lui, Lavinia, s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă
Observator News
Bărbat din Bacău, deghizat în măicuţă, prins de poliţişti. Suma pe care o lua din cerşit într-o oră
Bărbat din Bacău, deghizat în măicuţă, prins de poliţişti. Suma pe care o lua din cerşit într-o oră
Libertatea pentru Femei
Cine este bărbatul cu care Paula Chirilă s-a măritat azi. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită
Cine este bărbatul cu care Paula Chirilă s-a măritat azi. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită
Ultima oră! Paula Chirilă s-a măritat azi cu Dan Giuvelic, iubitul cu 15 ani mai tânăr. Imagini de colecție de la cununia civilă și detaliile nunții
Ultima oră! Paula Chirilă s-a măritat azi cu Dan Giuvelic, iubitul cu 15 ani mai tânăr. Imagini de colecție de la cununia civilă și detaliile nunții
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum arată scaunul când ai cancer de colon? Modificarea care poate fi un semnal de alarmă
Cum arată scaunul când ai cancer de colon? Modificarea care poate fi un semnal de alarmă
Țigările electronice pot ajuta fumătorii să renunțe și fără consiliere. Ce au descoperit cercetătorii britanici
Țigările electronice pot ajuta fumătorii să renunțe și fără consiliere. Ce au descoperit cercetătorii britanici
Bolile și afecțiunile care te pot lăsa fără permis de conducere. Noi reguli pentru șoferi din 6 noiembrie
Bolile și afecțiunile care te pot lăsa fără permis de conducere. Noi reguli pentru șoferi din 6 noiembrie
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril deschid porțile norocului pentru 4 zodii. Din 8 noiembrie începe o perioadă de belșug
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril deschid porțile norocului pentru 4 zodii. Din 8 noiembrie începe o perioadă de belșug
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
CSID.ro
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
Libertatea
Cum arată viața profesorilor navetiști care merg și 100 de kilometri ca să ajungă la școală: „Predau în cinci școli și îmi place ceea ce fac”
Cum arată viața profesorilor navetiști care merg și 100 de kilometri ca să ajungă la școală: „Predau în cinci școli și îmi place ceea ce fac”
Cine e Mihaela Pleșa, românca aleasă pentru a doua oară în Camera Reprezentanților a statului Texas
Cine e Mihaela Pleșa, românca aleasă pentru a doua oară în Camera Reprezentanților a statului Texas
Când scăpăm de ploi, ANM anunță vremea pentru următoarele zile: apare soarele, dar temperaturile scad sub 0 grade noaptea
Când scăpăm de ploi, ANM anunță vremea pentru următoarele zile: apare soarele, dar temperaturile scad sub 0 grade noaptea
Asigurarea de sănătate la bătrânețe: ce acoperă CNAS și ce trebuie să plătești singur
Asigurarea de sănătate la bătrânețe: ce acoperă CNAS și ce trebuie să plătești singur
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton