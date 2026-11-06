3 tehnici NLP pe care să le folosești în dezvoltarea personală

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Oamenii au fost mereu preocupați de dezvoltarea personală, dar parcă în ultimii ani, odată cu invadarea tehnologiei în viețile noastre de zi cu zi, aceasta a devenit tot mai prezentă.

Tot în ultimii ani, termenul de NLP este din ce în ce mai cunoscut, iar tehnicile acestuia sunt tot mai întâlnite. NLP sau programarea neuro-lingvistică este o abordare care are originile în anii 70 și care presupune o serie de modele și tehnici de comunicare, de schimbare a perspectivei și de dezvoltare personală.

De multe ori considerăm că tot ceea ce ține de dezvoltare personală trebuie să țină și de psihologie în același timp, însă realitatea este că oricare dintre noi poate să lucreze în acest domeniu dacă are înclinație. Dacă este și cazul tău, tot ce trebuie să faci este să participi la un curs de consilier de dezvoltare personala și NLP și vei avea o diplomă de consilier de dezvoltare personală (NLP), cod COR 242324. Important este să îți dorești să investești în tine, pentru ca mai apoi să poți să îi ajuți și pe alții să își descopere și să își exploreze potențialul la adevărata sa valoare.

3 tehnici de NLP pe care poți să le folosești zi de zi

Pe unele dintre ele probabil le folosești deja fără să fii conștientă de numele lor sau de faptul că sunt legate de NLP.

Rapport sau, într-un limbaj mult mai comun, vorbim despre construirea unei conexiuni puternice cu partenerul de discuții. Această conexiune se bazează pe respect, încredere și înțelegere între cei doi interlocutori. Există câteva tehnici pe care să le pui în practică pentru a construi un raport cât mai sănătos: adaptează ritmul conversației la interlocutor, acordă atenție și comunicării nonverbale, adaptează discursul persoanei cu care povestești, identifică punctele comune care vă pot aduce apropiere, fii empatică și încearcă să înțelegi cât mai bine cealaltă persoană înainte de a veni cu o soluție.

Adaptarea comunicării la interlocutor, sau mirroring și matching, este propice pentru a crea acea interacțiune confortabilă și pentru a reduce distanța dintre cei care comunică. Deși vin la pachet, între mirroring și matching există câteva deosebiri. Mirroring înseamnă să adopți parte din comportamentul interlocutorului, precum postura sau gesturile, iar matching înseamnă adaptarea discursului prin tonul vocii, ritmul vorbirii și nivelul de formalitate.

Reframingul este schimbarea atitudinii față de o situație anume prin simpla abordare a acelei situații dintr-un alt punct de vedere. De foarte multe ori, felul în care reacționăm într-o anumită situație poate să schimbe de-a dreptul gravitatea acesteia și, de aceea, schimbarea perspectivei poate să ajute enorm mental și poate duce la găsirea unor posibile soluții. A face reframing nu înseamnă a interpreta totul într-un mod mai pozitiv sau a nu înțelege pe deplin gravitatea unei situații, ci înseamnă găsirea unei perspective echilibrate și schimbarea mindsetului.

Întrebări frecvente

Ce pot face după ce am absolvit cursul Consilier pentru Dezvoltare Personală?



Odată cu absolvirea acestui curs, vei putea să lucrezi în wellbeing sau mentorat atât în centre specializate, cât și în diverse companii unde se pune accent pe aceste direcții. A nu se confunda această diplomă cu una de psiholog sau psihoterapeut, deoarece acestea sunt alte profesii unde este nevoie de educație de lungă durată.

Ce fel de certificat voi primi odată cu absolvirea unui curs de NLP?



Înainte de a te înscrie la un asemenea curs, trebuie să verifici dacă instituția care îl predă este autorizată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației și Cercetării. APSAP este o astfel de instituție autorizată, iar cursurile sale se desfășoară online. Dupa absolvire, vei primi un certificat care este recunoscut atât la nivel național, cât și la nivel internațional, iar ocupația pe care o vei avea este aceea de consilier pentru dezvoltare personală, cod COR 242324.

Foto: unsplash.com

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