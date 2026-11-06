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Campania „Prevenția Salvează Vieți” a ajuns la Craiova

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200 de teste HPV și 200 de mamografii gratuite pentru femeile din Craiova și împrejurimi

Campania națională „Prevenția Salvează Vieți”, inițiată de Fundația Renașterea, cu sprijinul NEPI Rockcastle, continuă la Promenada Craiova după ce a fost în Sibiu și București.

În perioada 2 – 13 noiembrie 2026, femeile din Craiova și localitățile din împrejurimi vor avea acces gratuit la investigații pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin și a cancerului de sân. Unitățile medicale mobile ale Fundației Renașterea sunt amplasate în parcarea Promenada Craiova, unde vor fi realizate 200 de teste HPV și 200 de mamografii gratuite.

Investigațiile sunt oferite în cadrul campaniei naționale prin care ne propunem să aducem prevenția mai aproape de femei și să contribuim la creșterea accesului la screening. Mulțumim pentru sprijinul acordat Rețelei de Sănătate Regina Maria, care susține campania prin intermediul specialiștilor și al laboratoarelor.

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Programările se pot face, online, pe platforma www.fundatiarenasterea.ro sau prin telefon la numarul 0373.760.261, iar testările sepot efectua în perioada 2 – 13 noiembrie, de luni până vineri, între orele 10:00 – 16:30.  

O campanie care a arătat deja cât de mare este nevoia de prevenție

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Înainte de a ajunge la Craiova, unitățile medicale mobile ale campaniei au fost prezente în județul Sibiu la Shopping City Sibiu, la București la Promenada Mall și la Vulcan Value Centre, unde interesul femeilor pentru investigațiile gratuite a fost ridicat.

La Shopping City Sibiu, în cadrul campaniei, au fost realizate 688 teste HPV și 488 mamografii, în timp ce la București au fost efectuate 870 teste HPV și 539 mamografii. Până în prezent un număr total de 2 789 de investigații gratuite au fost oferite prin intermediul campaniei.

Rezultatele primelor etape ale campaniei confirmă nevoia unor astfel de inițiative și importanța unui acces cât mai simplu la investigații medicale preventive.

După Sibiu și București, continuăm drumul campaniei și ajungem la Craiova. Fiecare oraș în care ne oprim înseamnă, pentru noi, o nouă ocazie de a transforma prevenția dintr-un îndemn într-un gest concret. 

Ne bucură faptul că putem oferi femeilor din Craiova și din împrejurimi 400 de investigații gratuite – 200 de teste HPV și 200 de mamografii. Știm deja, din experiența primelor etape ale campaniei, că atunci când investigațiile sunt accesibile, femeile răspund acestui apel.

Îmi doresc ca fiecare femeie care va ajunge la unitățile noastre mobile să plece de acolo cu sentimentul că a făcut ceva important pentru sănătatea ei. Prevenția înseamnă grijă, responsabilitate și, uneori, șansa de a descoperi o problemă înainte ca ea să devină o boală.

Le invităm pe femeile din Craiova să nu amâne. Să își facă timp pentru ele, să se programeze și să facă acest pas pentru propria sănătate. Pentru că un control făcut la timp poate însemna mai mult decât un rezultat medical – poate însemna ani de viață alături de cei dragi.”, a declarat doamna Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea.

Importanța prevenției și a accesului la investigații medicale a fost subliniată și de doamna Lia Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, prezentă la evenimentul organizat la Promenada Craiova: 

„Suntem mândri că orașul nostru este printre cele 10 din țară incluse în acest program: «Prevenția salvează vieți», iar astfel de investiții și parteneriate sunt esențiale pentru a aduce controalele de rutină mai aproape de cetățeni. Sper să fie cât mai multe doamne peste vârsta de 40 de ani care vin să facă screening în unitățile mobile amplasate în parcarea Promenada Craiova. Bolile care nu sunt diagnosticate la timp duc la consecințe grave, de aceea sper ca astfel de proiecte și caravane de prevenție să continue.”.

Prevenția ajunge mai aproape de femeile din Craiova

În cadrul campaniei pot fi realizate: testul HPV – destinat femeilor cu vârsta de peste 18 ani, cu respectarea condițiilor de recoltare; mamografie – destinată femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Campania se va desfășura pe parcursul unui an și va ajunge în mai multe mall-uri din portofoliul NEPI Rockcastle: Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Shopping City Ploiești, Brăila Mall, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare și Shopping City Târgu Mureș. 

Prin intermediul Campaniei „Prevenția salvează vieți” vom oferi femeilor, gratuit, peste 10.000 de investigații medicale.

Mesajul campaniei este simplu și esențial: prevenția nu trebuie amânată, iar accesul la investigații medicale poate salva vieți.

Testul HPV poate depista infecția cu tipuri de HPV care pot duce, în timp, la apariția cancerului de col uterin. Dacă infecția sau modificările celulare sunt descoperite la timp, acestea pot fi urmărite și tratate înainte să evolueze către cancer. Cu cât este depistat mai devreme, cu atât șansele de prevenire a cancerului de col uterin sunt mai mari.

Mamografia este o investigație imagistică utilizată pentru depistarea precoce a cancerului de sân și poate identifica modificări suspecte înainte ca acestea să fie observate prin simptome sau prin palpare. În cadrul campaniei, mamografiile sunt oferite femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Fundația Renașterea invită femeile din Craiova să se programeze și să își acorde timpul necesar pentru propria sănătate. Pentru că un test făcut la timp poate schimba un destin.

Prevenția Salvează Vieți.

***

Despre Fundația Renașterea

Înființată în anul 2001, Fundația Renașterea este o organizație de utilitate publică dedicată promovării sănătății femeilor, prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și a cancerului de col uterin. Prin proiectele și programele sale, Fundația Renașterea urmărește să faciliteze accesul femeilor la informație, prevenție și servicii medicale, inclusiv în comunitățile în care accesul la screening este mai dificil. 

Pentru mai multe informații, vizitați www.fundatiarenasterea.ro 

Despre NEPI Rockcastle 

NEPI Rockcastle este al treilea cel mai mare proprietar de centre comerciale listat la bursă din Europa, raportat la valoarea portofoliului, și cel mai mare proprietar, dezvoltator și operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est. Portofoliul său de peste 8 miliarde de euro cuprinde 60 de proprietăți situate în opt țări din regiune. Compania este lider de piață în România și Polonia (cele mai mari două piețe din portofoliul NEPI Rockcastle) și deține centre comerciale în Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Croația, Republica Cehă și Lituania.

NEPI Rockcastle își accelerează dezvoltarea printr-un program investițional de 795 milioane de euro, completat de achiziții strategice. În 2024, NEPI Rockcastle a finalizat achizițiile Magnolia Park (Wroclaw) și Silesia City Center (Katowice) ambele în Polonia, în valoare totală de aproximativ 760 milioane euro.

NEPI Rockcastle beneficiază de două avantaje strategice cheie – portofoliul său unic de spații de retail din Europa Centrală și de Est, creat în ultimii 18 ani, și echipa de peste 690 de specialiști cu un know-how unic în domeniu. 

Pentru mai multe informații, vizitați www.nepirockcastle.com 

Foto: Fundatia Renasterea

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