36 de vedete, un turneu al prieteniei și generozității: Mahony și Bogdan Techeș aduc împreună artiști și sportivi pentru construirea Centrului Neuroatipic

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Foto: TakeNotes

BRomania, Speak, Ciprian Marica, Dorian Popa, Lukas Szukala și Aris Eram se numără printre participanții la Turneul Artiștilor – Charity Padel Cup, pe 15 noiembrie. Competiția va fi transmisă live pe YouTube și TikTok, de la ora 15:00, iar publicul va putea dona pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism.

O prietenie care aduce alte prietenii aproape și o cauză pentru care merită să intri în teren. Așa a început Turneul Artiștilor, proiect inițiat de DJ-ul și producătorul muzical Mahony, caruia i s-a alaturat si Bogdan Techeș. Pe 15 noiembrie, la Padel One, în București, inițiativa ajunge la a doua ediție și reunește 36 de personalități din muzică, sport, film, televiziune și mediul online pentru a strânge fonduri destinate construcției Centrului Neuroatipic.

Mai presus de competiție, este un turneu al omeniei și prieteniei. Prin relațiile construite de-a lungul anilor și dorința de a face împreună ceva care contează, Mahony și Bogdan Techeș au adus alături de ei nume precum BRomania, Speak, Ciprian Marica, Lukas Szukala, Raul Rusescu, Aris Eram, Natanticu, Denis Hanganu și Dorian Boguță. Fiecare intră în joc cu propria energie și cu o comunitate pe care o poate mobiliza în sprijinul aceleiași cauze.

După o primă ediție dedicată gamingului, Turneul Artiștilor continuă pe terenul de padel. Organizat de TakeNotes și HITalent, evenimentul păstrează miza de la care a pornit: să transforme puterea de a aduna oameni într-un ajutor concret pentru copiii și tinerii cu autism.

Prietenia intră în teren. Publicul poate face diferența de oriunde.

Competiția va fi transmisă în direct pe YouTube și TikTok, începând cu ora 15:00, cu Bogdan Techeș, Ionuț Bodonea și Denisao în rolul gazdelor, pe canalul de Youtube al lui Bogdan Techeș. Meciurile vor alterna cu interviuri, reacții de pe marginea terenului și conversații cu participanții, iar cei care urmăresc transmisiunea vor putea dona prin intermediul serviciilor externe indicate în timpul evenimentului.

Pentru o zi, publicul îi va vedea pe participanți într-un alt rol: parteneri de echipă, adversari la fileu și susținători ai unui proiect comun. Cu ambiție, umor și prieteni care, de data aceasta, își vor ține scorul.

Alături de Mahony, BRomania, Speak, Dorian Popa, Ciprian Marica, Lukas Szukala, Raul Rusescu și Aris Eram, pe teren vor intra Natanticu, Emi, Cucu, Alex Delea, Denis Hanganu, Keed, Dorian Boguță, Diana Alexis, Ines State, Yasmin Awad, Sabin Streza, Dracea, Radu MotorBike, Tibi Crețu și Emilian, alături de alte nume din muzică, sport, televiziune și online.

Prima ediție a Turneului Artiștilor, desfășurată anul trecut, a reunit peste 34 de participanți într-o competiție caritabilă de EA FC (FIFA) și a strâns peste 6.000 de euro. Pe 15 noiembrie, întâlnirea se mută din gaming în sport, cu aceeași invitație adresată participanților și publicului: să contribuie împreună la construirea Centrului Neuroatipic.

„Ca artist, mai ales într-o zonă de nișă, înveți foarte repede cât de importantă este comunitatea. Nimic din ceea ce am construit de-a lungul anilor nu ar fi fost posibil fără oamenii care au crezut în mine, care m-au susținut și care au fost acolo, uneori chiar înainte ca lucrurile să capete contur.

De aceea, mi se pare firesc ca, în fiecare an, să încerc să dau ceva înapoi. Nu suntem la prima inițiativă caritabilă și cu siguranță nu ne dorim să fie ultima. Anul acesta vrem să facem lucrurile mai bine, să aducem mai mulți oameni împreună și să transformăm energia unei comunități într-un ajutor concret pentru cei care au nevoie.

Cred că implicarea nu trebuie să fie despre cât de mult poți face singur, ci despre cât de multe putem face împreună”, spune Mahony, coinițiatorul Turneului Artiștilor.

​„Din momentul în care am descoperit Padelul, l-am asociat instant cu ideea de interacțiune umană frumoasă. M-a fascinat modul în care acest sport poate aduce oamenii aproape şi să întărească conexiuni chiar şi în afara terenului. Tocmai din acest motiv consider că se potrivește foarte bine asocierea cu un eveniment caritabil. Să reușim la un nivel şi mai mare să fim aproape unii de alții. În vremurile în care trăim, din nefericire, sunt multe nevoi care trebuie ascultate și sprijinite, şi prin acest eveniment putem să ne unim forțele să le arătăm oamenilor că nu sunt niciodată singuri şi că orice acțiune cât de mică poate avea un impact enorm în viața unui om.”, spune Bogdan Techeș, coinițiatorul Turneului Artiștilor.

Un obiectiv comun: construirea unui centru cu 60 de cabinete de terapie

Toate fondurile colectate în cadrul evenimentului și prin transmisiunea live vor fi donate Fundației Neuroatipic pentru construcția Centrului Neuroatipic din București.

Proiectul prevede amenajarea a 60 de cabinete de terapie, alături de spații pentru sport, joacă și socializare, în care copiii și tinerii cu autism să beneficieze de evaluare și intervenții specializate. Centrul va reuni o echipă multidisciplinară și va fi conceput în acord cu nevoile senzoriale și de dezvoltare ale beneficiarilor, prin soluții arhitecturale adaptate neurodiversității.

Participanții susțin inițiativa atât prin prezența în competiție, cât și prin promovarea cauzei către propriile comunități. La rândul său, publicul poate contribui pe parcursul transmisiunii din 15 noiembrie, ajutând proiectul să se apropie de momentul în care își va putea primi beneficiarii.

Organizatori și parteneri

Cea de-a doua ediție a Turneului Artiștilor este organizată de TakeNotes și HITalent, cu sprijinul partenerilor principali ING Bank și Padel One.

Evenimentul este susținut de Padel XP, Stay Fit Gym, GymBeam, FAN Courier, Linea, Vitamin Aqua, MarkeTools și Padel RankUp. Producția transmisiunii live este asigurată de Nexus Gaming.

Parteneri media: PRO TV, GSP, Observator și Cancan.

Partener radio: Nostalgia Radio.

Partener comunicare: Amazers Nest

Turneul Artiștilor – Charity Padel Cup va avea loc pe 15 noiembrie 2026, la Padel One, în București, și va putea fi urmărit live pe YouTube și TikTok, de la ora 15:00.

Despre organizatori și fundație

TakeNotes este casa de producție a DJ-ului și producătorului muzical Mahony. Dezvoltat în jurul muzicii electronice și al comunității sale de artiști, proiectul include colaborări și inițiative din afara scenei muzicale, între care și Turneul Artiștilor.

HITalent este o agenție full-service de talent management, cu un portofoliu de peste 50 de creatori de conținut din domenii precum lifestyle, wellness și activism. Agenția dezvoltă și coordonează campanii pentru branduri, de la strategie și concept creativ până la implementare și analiza rezultatelor.

Fundația Neuroatipic susține accesul copiilor și tinerilor cu autism la servicii specializate și dezvoltarea unor medii adaptate nevoilor lor. Unul dintre principalele sale proiecte este construcția Centrului Neuroatipic din București, care va reuni servicii de evaluare și terapie, alături de spații dedicate sportului, jocului și socializării.

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