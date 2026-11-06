Primul aparat VISIA 3D din România, la DOCTOR AESTHETICA Constanța

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Clinica DOCTOR AESTHETICA din Constanța a instalat primul sistem VISIA 3D din România. Este cea mai nouă generație de analiză facială produsă de Canfield Scientific, lansată internațional în martie 2026, și combină într-o singură captură analiza computerizată a pielii cu modelarea tridimensională a feței. Până acum, cele două se realizau separat, cu echipamente diferite.

Ce schimbă analiza în trei dimensiuni

O consultație de estetică facială pornește, de obicei, de la ce vede medicul și ce descrie pacientul. Ambele sunt observații subiective, greu de comparat de la o ședință la alta.

VISIA 3D înlocuiește această primă etapă cu o măsurătoare. Opt camere industriale de 20 de megapixeli fotografiază fața simultan, din toate unghiurile, în trei tipuri de iluminare: lumină albă standard, lumină polarizată încrucișat, care elimină reflexia de la suprafață și scoate în evidență componenta vasculară de dedesubt, și lumină ultravioletă, care evidențiază leziunile pigmentare incipiente, înainte ca ele să devină vizibile cu ochiul liber.

Poziționarea pacientului este ghidată de un senzor de distanță, astfel încât imaginile făcute la șase luni distanță să fie comparabile între ele.

Ce măsoară concret

Sistemul cuantifică opt caracteristici ale pielii: petele pigmentare, ridurile, textura, porii, petele vizibile în ultraviolet, componenta brună, componenta vasculară și porfirinele, care indică prezența bacteriilor în pori.

Rezultatele nu rămân cifre izolate. Ele sunt raportate la o bază de date de referință, la persoane de aceeași vârstă și cu același fototip, iar sistemul calculează și o estimare a vârstei pielii, folosită ca reper în alegerea tratamentelor și în urmărirea lor în timp.

Componenta tridimensională adaugă măsurători de volum, nu doar de suprafață. După o procedură, cele două modele pot fi comparate direct, iar diferența de volum devine o cifră, nu o impresie.

Ce înseamnă pentru pacient

Pacientul vede pe ecran, imediat după captură, exact ce vede medicul. O pată pigmentară care în oglindă nu se distinge apare clar în modul ultraviolet. O asimetrie resimțită, dar greu de arătat, devine o valoare măsurată.

„Cea mai mare parte dintr-o consultație se consumă, de obicei, încercând să ne înțelegem reciproc: pacientul descrie ce îl deranjează, eu descriu ce văd. Analiza în trei dimensiuni ne așază pe amândoi în fața aceleiași imagini. De acolo, discuția despre ce se poate obține și despre ce nu se poate obține devine mult mai scurtă și mult mai onestă”, declară Dr. Jula-Cazacu Corina, medic specialist chirurgie maxilo-facială, DOCTOR AESTHETICA.

Ce nu face aparatul

Sistemul include o componentă de simulare, care poate arăta o estimare a aspectului după o procedură. Clinica subliniază că o simulare este o proiecție grafică, bazată pe modelul feței și pe parametrii introduși de medic. Ea nu ia în calcul modul în care țesuturile fiecărei persoane răspund la produs, metabolismul individual sau vindecarea, iar rezultatul real poate să difere.

VISIA 3D nu este un instrument de diagnostic dermatologic. Modul ultraviolet evidențiază pigmentarea, dar nu evaluează leziunile suspecte, care se investighează la o consultație de dermatologie, cu dermatoscopie. Analiza nu înlocuiește examenul clinic: măsoară ce se vede, nu ce se palpează, iar densitatea țesutului și laxitatea rămân evaluate de medic.

Despre DOCTOR AESTHETICA

DOCTOR AESTHETICA este o clinică de estetică dento-facială din Constanța, cu o echipă multidisciplinară care acoperă chirurgia maxilo-facială, procedurile estetice faciale, stomatologia, dermatologia și chirurgia plastică. Medicii clinicii au 19 ani de experiență și peste 6.000 de pacienți tratați. Informații despre servicii și programări: doctoraesthetica.ro.

Meta elemente

Meta titlu (49 caractere): Primul VISIA 3D din România, la DOCTOR AESTHETICA

Meta descriere (152 caractere): DOCTOR AESTHETICA Constanța a instalat primul sistem VISIA 3D din România: analiză computerizată a pielii și modelare facială 3D într-o singură captură.

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