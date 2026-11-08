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Ce aspirator ți se potrivește de Black Friday? Ghid DREAME pentru case, obiceiuri și nevoi diferite

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O garsonieră în care fiecare centimetru contează, un apartament în care locuiește și o pisică sau o casă în care se adună zilnic urme de pantofi, firimituri și jucării. Fiecare locuință are propriile provocări când vine vorba de curățenie, iar alegerea unui aspirator ar trebui să țină cont de ele. De Black Friday, DREAME propune soluții pentru nevoi diferite, de la aspiratoare robot care lucrează aproape singure până la modele verticale fără fir și aparate care aspiră și spală pardoselile.

Black Friday este momentul în care începem să ne uităm mai atent la lucrurile pe care ne-am dori să le avem acasă. Poate ai de ceva vreme un aspirator robot pe lista de dorințe. Sau poate aspiratorul pe care îl folosești acum încă funcționează, dar este greu, ocupă prea mult spațiu ori nu te ajută atunci când trebuie să speli și podelele.

Înainte să compari modelele și ofertele, merită să te gândești la un lucru simplu: cum arată, de fapt, curățenia în casa ta?

Dacă ai covoare, animale de companie sau copii mici, nevoile tale vor fi diferite de cele ale unei persoane care locuiește singură într-un apartament cu parchet. Iar dacă preferi să faci singur curățenie, dar să termini repede, s-ar putea ca un aspirator vertical să ți se potrivească mai bine decât un robot.

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Ce aspirator ți se potrivește de Black Friday? Ghid DREAME pentru case, obiceiuri și nevoi diferite

Am ales șase modele DREAME, din trei categorii, care răspund unor nevoi diferite și care te pot ajuta să îți faci mai ușor lista de cumpărături de Black Friday.

Dacă vrei să petreci mai puțin timp făcând curățenie: DREAME X60 Ultra Complete

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Sunt zile în care ajungi acasă și ultimul lucru pe care vrei să îl faci este să scoți aspiratorul. Totuși, firimiturile din bucătărie, praful de pe hol și părul de animale nu dispar de la sine.

Pentru cei care își doresc să automatizeze cât mai mult curățenia, DREAME X60 Ultra Complete este o opțiune de luat în calcul.

Robotul oferă o putere de aspirare de până la 35.000 Pa, iar sistemul HyperStream™ Detangling DuoBrush 2.0 ajută la prevenirea încurcării firelor de păr în perii. Poate aspira și spăla pardoselile, iar mopurile folosesc apă caldă la 40°C pentru a îndepărta mai ușor murdăria.

Un alt avantaj este navigația VersaLift DToF, care îi permite să își reducă înălțimea la aproximativ 7,95 cm, astfel încât să poată ajunge sub anumite piese de mobilier joase.

Ce aspirator ți se potrivește de Black Friday? Ghid DREAME pentru case, obiceiuri și nevoi diferite

La final, stația multifuncțională preia o mare parte din întreținere, inclusiv golirea prafului și spălarea mopurilor cu apă fierbinte la temperaturi de până la 100°C.

Este genul de aparat potrivit pentru cine își dorește să ajungă acasă și să găsească podelele deja curățate, fără să fie nevoie să se ocupe personal de fiecare etapă.

Dacă vrei un robot pentru curățenia de zi cu zi: DREAME L50 Ultra AE

Nu toată lumea are nevoie de cel mai avansat model dintr-o gamă. Uneori, îți dorești pur și simplu un aspirator robot care să se ocupe constant de praf, firimituri și urmele lăsate prin casă.

DREAME L50 Ultra AE este o alegere de luat în calcul pentru cei care vor să introducă aspirarea și spălarea automată în rutina zilnică.

Modelul oferă o putere de aspirare de până la 28.000 Pa, în timp ce sistemul TriCut Brush 3.0 contribuie la prevenirea încurcării firelor de păr în perii. Tehnologia Dual Flex Arm permite extinderea periei și a mopului pentru curățarea mai eficientă a marginilor și colțurilor, iar stația multifuncțională integrează tehnologia 100°C ThermoHub pentru spălarea mopurilor cu apă fierbinte, reducând intervențiile necesare pentru întreținere.

În loc să aștepți weekendul pentru a aspira toată locuința, poți programa curățenia mai des, în funcție de programul și nevoile tale.

Diferența față de un model premium precum X60 Ultra Complete ține de nivelul funcțiilor și al automatizării, așa că alegerea ar trebui făcută în funcție de configurația locuinței și de bugetul disponibil.

Ce aspirator ți se potrivește de Black Friday? Ghid DREAME pentru case, obiceiuri și nevoi diferite

Dacă locuiești într-un spațiu mic sau vrei ceva ușor de manevrat: DREAME Z30 Slim

Un aspirator robot nu este neapărat alegerea potrivită pentru toată lumea. Poate locuiești într-o garsonieră, ai multe piese de mobilier sau preferi să faci curățenie atunci când ai nevoie, fără să programezi un aparat.

În astfel de situații, un aspirator vertical fără fir poate fi mai practic.

DREAME Z30 Slim este conceput pentru cei care apreciază flexibilitatea și un aparat ușor de manevrat. Îl poți folosi pentru o sesiune rapidă de aspirare, fără să scoți un aspirator voluminos și fără să cauți o priză în fiecare cameră.

Cu un corp principal care cântărește doar 1,5 kg și o putere de aspirare de până la 210 AW, Z30 Slim combină manevrabilitatea cu performanța de curățare. În plus, designul 180° Lie-Flat Reach permite curățarea mai ușoară a spațiilor de sub mobilierul jos.

Este util mai ales pentru curățenia spontană: câteva firimituri după micul dejun, praful dintr-un colț sau zonele pe care vrei să le cureți înainte să vină musafirii.

Într-un spațiu mic, unde depozitarea contează la fel de mult ca performanța, dimensiunile și manevrabilitatea pot deveni criterii importante de alegere.

Dacă preferi să faci tu curățenie, dar fără cabluri: DREAME R20 Ultra

Există și persoane cărora le place să aibă control asupra curățeniei. Vor să aspire exact unde observă murdărie, să insiste asupra covoarelor sau să treacă rapid dintr-o cameră în alta.

Pentru acest stil de utilizare, DREAME R20 Ultra reprezintă o alternativă la aspiratoarele clasice cu fir.

Formatul vertical fără fir permite deplasarea mai ușoară prin locuință și oferă flexibilitate pentru curățarea diferitelor zone. Este o opțiune potrivită pentru cei care vor un aparat principal pentru aspirare, dar nu simt nevoia unui robot care să funcționeze autonom.

Cu o putere de aspirare de până la 200 AW și o autonomie maximă de 90 de minute în modul Eco, în condițiile de testare ale producătorului, R20 Ultra oferă flexibilitate pentru curățarea diferitelor zone ale locuinței. Peria universală CelesTect™ integrează și un sistem de iluminare care ajută la evidențierea prafului în zonele întunecate și sub mobilier.

Dacă ai multe covoare, mobilier care trebuie curățat frecvent sau preferi să termini toată casa într-o singură sesiune, merită să compari autonomia, accesoriile și greutatea modelelor verticale înainte de a face o alegere.

Dacă te confrunți frecvent cu pete pe podea: DREAME H15 Pro Heat

Uneori, aspirarea nu este suficientă. Mai ales în bucătărie, unde pot ajunge pe jos stropi de sos, urme de cafea sau alte lichide, ori pe hol, după o zi ploioasă.

În astfel de situații, un aparat care aspiră și spală în același timp poate fi mai util decât două dispozitive separate.

DREAME H15 Pro Heat este conceput pentru curățarea umedă și uscată a pardoselilor și folosește apă fierbinte de până la 85°C pentru spălarea acestora, în condițiile specificate de producător.

Modelul oferă o putere de aspirare de până la 22.000 Pa și integrează un braț robotic care ajută la curățarea aproape de margini. În plus, peria poate fi spălată automat cu apă fierbinte la până la 100°C, reducând efortul necesar întreținerii aparatului.

Este o alegere potrivită pentru locuințele cu pardoseli dure, în care petele și murdăria umedă apar frecvent, iar folosirea separată a aspiratorului și a mopului a devenit obositoare.

Dacă ai animale de companie și petele sunt parte din rutina ta: DREAME H15 Pro FoamWash

Ce aspirator ți se potrivește de Black Friday? Ghid DREAME pentru case, obiceiuri și nevoi diferite

Cine locuiește cu un câine sau o pisică știe că, pe lângă bucuria de a avea un animal de companie, vin și câteva provocări inevitabile: păr pe podea, urme de lăbuțe, hrană împrăștiată și, uneori, mici accidente.

DREAME H15 Pro FoamWash este conceput tocmai pentru astfel de situații, combinând aspirarea cu un sistem de curățare cu spumă.

Tehnologia FoamWash permite aplicarea țintită a spumei pentru tratarea petelor și a mirosurilor, în timp ce puterea de aspirare de până la 23.000 Pa ajută la îndepărtarea murdăriei.

Modelul include și un sistem de detectare inteligentă a murdăriei, care adaptează procesul de curățare în funcție de ceea ce întâlnește pe podea.

Pentru întreținere, peria este spălată automat cu apă fierbinte la până la 100°C, iar aparatul dispune de uscare cu aer cald.

Este o soluție de luat în calcul mai ales dacă ai pardoseli dure și te confrunți des cu pete sau urme care necesită mai mult decât o simplă aspirare.

Cum alegi, până la urmă, aspiratorul potrivit?

Înainte să adaugi un produs în coș, gândește-te la câteva lucruri: cât de mare este locuința, ce tipuri de pardoseli ai, cât de des faci curățenie și, mai ales, ce activitate ți-ai dori să nu mai faci atât de des.

Dacă vrei ca aspirarea și spălarea să se desfășoare cât mai autonom, un aspirator robot poate fi alegerea potrivită. Dacă preferi flexibilitatea și controlul direct, merită să te uiți la un aspirator vertical fără fir. Iar dacă problema principală sunt petele, lichidele și murdăria de pe pardoseli, un model wet & dry îți poate simplifica rutina.

Bugetul contează, desigur, dar și cât de des vei folosi aparatul. Un model mai avansat poate avea sens într-o casă mare, cu multe provocări de curățare, în timp ce pentru un apartament mic poate fi suficientă o soluție mai simplă.

De Black Friday, cel mai bun produs nu este neapărat cel cu cele mai multe funcții. Este cel care răspunde nevoilor tale și pe care vei continua să îl folosești cu plăcere și după ce trece perioada reducerilor.

Descoperă ofertele DREAME de Black Friday la Altex, Flanco și pe dreame.ro și alege soluția potrivită pentru locuința ta: 

  • X60 Ultra Complete: https://bit.ly/4BIBd9G
  • L50 Ultra AE: https://bit.ly/4iXpdd3
  • Z30 Slim: https://bit.ly/4ipPmRC
  • R20 Ultra: https://cutt.ly/MyInxh0r
  • H15 Pro Heat: https://bit.ly/4yVJBQv
  • H15 Pro FoamWash: https://bit.ly/4BEP0OJ

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