Leopard, cobalt și piele care pare sculptată: ce găsești weekendul acesta la MATERIA 2026

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Dacă ai obosit de genți care se repetă pe toate străzile, weekendul acesta ai unde să cauți altceva. MATERIA, târgul de design în piele, împlinește 10 ani și îi aduce pe 7 și 8 noiembrie la Art Safari New Museum, în Piața Amzei, pe artizanii care tratează pielea ca pe un material de lucru, nu ca pe un clasic plictisitor.

Ediția aniversară e una boutique, cu o selecție atentă de creatori. Iată câteva piese pentru care merită drumul:

Bijuterii care arată ca mici sculpturi. Ana Petrova (ana.bella.crafts) vine din Bulgaria cu inele din piele modelate ca petale și valuri, în albastru cobalt, roșu aprins sau argintiu oxidat. Se poartă ca declarații, nu ca accesorii.

O pădure purtată ca bijuterie. Ana Ilie aduce colecția Forest: broșe, inele și coliere cu frunze și ramuri lucrate în piele.

Culoare fără scuze. Silvia și Dan au pregătit pentru MATERIA piese noi din piele de ponei cu imprimeu leopard și roz aprins. Ce au făcut din ea afli doar la târg.

Accesorii mici care schimbă tot. HAIArt face bijuterii contemporane din piele, iar din resturile de material creează #Leatherbonbons, mici „bomboane” combinate după tehnica mix & match. Rădăcini Urbane combină pielea în coliere și cercei grafici, colorați.

Clasice care nu se învechesc. Genți Atelier437 din piele care captă patină, portofele și curele Filipp Atelier, inclusiv din piele exotică.

Toate sunt lucrate manual, în serii mici sau ca piese unicat. Le poți proba pe loc și poți afla povestea fiecăreia de la cel care a făcut-o.

MATERIA 2026 7–8 noiembrie, 11:00–20:00 Art Safari New Museum, Piața Amzei nr. 13, București Intrarea este liberă.

Foto: Art Safari

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