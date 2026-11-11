De ce contează alinierea dinților, dincolo de aspect? 5 aspecte de care să ții cont

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Mulți adulți amână un tratament ortodontic pentru că îl consideră o chestiune strict estetică, pe care și-o pot permite oricând mai târziu. Dinții înghesuiți, suprapuși sau spațiile apărute între ei influențează însă igiena zilnică, uzura smalțului și felul în care mesteci. În continuare, îți explicăm care sunt 5 dintre aspectele importante de care ar trebui să ții cont, astfel încât să ai o dantură sănătoasă.

Dinții înghesuiți se curăță mai greu

Acolo unde doi dinți se suprapun, peria nu ajunge complet, iar placa bacteriană rămâne pe loc după fiecare periaj. În timp, zona respectivă devine predispusă la carii, iar gingia din jur se inflamează și începe să sângereze la periaj.

Inflamația prelungită afectează apoi țesutul care susține dintele în os. De aceea, dacă ai dinți înghesuiți, ai nevoie de o igienă mai atentă, cu periuțe interdentare de dimensiunea potrivită, stabilită de medic.

Medicul stomatolog observă aceste zone la fiecare control. Dacă îți spune că anumite suprafețe rămân constant cu depuneri, explicația ține adesea de poziția dinților, nu de felul în care te speli.

Ce variante de tratament ai ca adult

Tratamentul ortodontic funcționează la orice vârstă și poate începe chiar de la 7 ani, fără o limită superioară. Medicul ortodont evaluează situația și recomandă dispozitivul potrivit, iar variantele discrete s-au diversificat mult în ultimii ani.

Dacă îți dorești un tratament puțin vizibil, medicul îți poate da detalii despre un aparat dentar din safir, de exemplu. Bracketurile din safir sunt transparente și se observă greu de la distanța unei conversații obișnuite, ceea ce le face potrivite pentru adulții care lucrează cu publicul sau participă frecvent la întâlniri. Alături de ele există variantele metalice, cele ceramice, aparatul lingual, montat pe fața interioară a dinților și gutierele transparente.

Reține, însă, că alegerea nu ține doar de aspect. Fiecare variantă se potrivește anumitor situații clinice, iar medicul ortodont stabilește ce funcționează pentru cazul tău după o evaluare completă.

Mușcătura influențează smalțul și articulația

Când arcadele nu se închid corect, presiunea din timpul masticației se distribuie inegal. Câțiva dinți preiau mai multă presiune decât ar trebui, iar smalțul lor se abrazează mai repede decât al celorlalți.

Efectele apar și în alte zone:

sensibilitate la rece, acolo unde smalțul s-a subțiat;

încordare în zona maxilarului, mai ales dimineața;

dificultăți la mestecat anumite alimente;

uzura inegală a lucrărilor dentare existente.

Dacă te trezești cu maxilarul încordat sau auzi un zgomot la deschiderea gurii, spune-i medicului la următoarea vizită. Articulația temporo-mandibulară se evaluează în cadrul consultației ortodontice.

Ce se schimbă în viața de zi cu zi

Alinierea corectă aduce schimbări practice, dincolo de felul în care arată zâmbetul în fotografii. Mestecatul devine mai eficient, iar periajul durează mai puțin, pentru că nu mai ai zone care cer manevre speciale.

Partea legată de încredere vine firesc din acestea. Mulți pacienți povestesc că au încetat să își acopere gura când râd, fără să își fi propus în mod explicit lucrul acesta.

Rezultatul contează și pe termen lung. Dinții aliniați se mențin mai ușor sănătoși, iar lucrările viitoare, dacă vor fi necesare, se execută în condiții mai bune .iar o mușcătură echilibrată reduce uzura prematură a smalțului și solicitarea excesivă a articulației temporo-mandibulare.

Cum începe tratamentul și cât durează

Prima consultație include evaluarea clinică și un dosar ortodontic cu radiografiile necesare, la care se adaugă modelul de studiu. Înainte de montarea aparatului, medicul stabilește și o igienizare profesională, pentru ca tratamentul să înceapă pe o bază curată.

Un tratament ortodontic durează în medie între un an și un an și jumătate, în funcție de complexitatea cazului. Pe toată durata lui revii la cabinet pentru ajustări, de obicei o dată la patru până la șase săptămâni.

La final urmează etapa de contenție, care menține rezultatul obținut. Medicul îți recomandă un dispozitiv fix sau unul mobil, iar durata purtării se stabilește în funcție de situația inițială.

Alinierea dinților influențează ține de igienaă, de uzura smalțului și de felul modul în care mesteci, iar aspectul estetic vine ca un beneficiu în plus o consecință. Dacă amâni de ani buni o consultație ortodontică, programeaz-o: evaluarea îți arată exact ce se poate corecta și în cât timp.

Sursa foto: Pexels

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