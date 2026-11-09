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Gucci îți face cu ochiul la Mega Mall: colecția de ochelari Toamnă/Iarnă 2026, în premieră la Optica București, ZEISS Vision Expert

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.  Actualizat 10.11.2026, 12:14
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După o seară de preview dedicată presei și creatorilor de conținut, colecția exclusivă a putut fi descoperită de public sâmbătă, 7 noiembrie: modele în ediție limitată și piese prezentate în premieră. Iar până la finalul lunii, orice achiziție din magazin poate aduce o pereche de ochelari de soare Gucci.

Mega Mall și partenerul său Optica București, ZEISS Vision Expert, au adus la finalul săptămânii trecute universul Gucci Eyewear mai aproape de public. Pe 6 și 7 noiembrie, magazinul de la parterul centrului comercial s-a transformat într-o vitrină exclusivistă pentru colecția Toamnă/Iarnă 2026 de ochelari de soare și rame de vedere semnate Gucci, inclusiv modele în ediție limitată și piese expuse doar pe durata evenimentului.

Detaliul care face diferența

Într-o ținută, ochelarii sunt adesea primul lucru pe care îl observăm. O pereche bine aleasă poate rafina un look minimalist, poate echilibra o apariție îndrăzneață sau poate deveni, pur și simplu, semnătura unui stil personal. Dincolo de rolul lor practic, ochelarii s-au impus ca unul dintre cele mai expresive accesorii ale garderobei contemporane.

În universul creativ al casei italiene, ochelarii de soare și ramele de vedere primesc aceeași atenție pentru proporții, materiale și detalii ca orice altă piesă din colecție. Formele recognoscibile și estetica inconfundabilă fac din fiecare model o extensie a identității brandului. Modelele de ochelari de soare atrag privirile prin volume și siluete curajoase, în timp ce ramele de vedere aduc aceeași rigoare estetică într-un accesoriu purtat zi de zi.

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Preview pentru presă și creatori de conținut

Vineri, 6 noiembrie, de la ora 17:00, magazinul a găzduit reprezentanți ai presei și creatori de conținut, care au descoperit colecția în exclusivitate, au probat modelele și au explorat propunerile Gucci pentru noul sezon, în cadrul unui eveniment dedicat. Dress code-ul serii, „All Eyes on You”, a spus totul: o întâlnire între modă, design și expertiză optică, în care accesoriul a fost în centrul atenției, iar invitații, la fel.

Gucci îți face cu ochiul la Mega Mall: colecția de ochelari Toamnă/Iarnă 2026, în premieră la Optica București, ZEISS Vision Expert

Colecția, deschisă publicului pe 7 noiembrie

A doua zi, toți vizitatorii Mega Mall au avut ocazia să descopere în exclusivitate colecția și să probeze modele care nu puteau fi găsite în altă parte. Specialiștii Optica București i-au ghidat pe clienți în acest proces, fie că își doreau ochelari de soare pentru o apariție memorabilă, fie rame de vedere care îmbină designul cu funcționalitatea.

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Toată luna, cu ochii pe Gucci

Între 1 și 30 noiembrie 2026, orice achiziție realizată la Optica București, ZEISS Vision Expert, din Mega Mall înscrie clientul în concursul prin care poate câștiga o pereche de ochelari de soare Gucci din colecția Toamnă/Iarnă 2026. Cu alte cuvinte, perechea aleasă acum poate fi urmată de încă una, semnată de același designer. 

Așadar, pentru cei care și-au propus o nouă pereche de ochelari, există până la sfârșitul lui noiembrie un motiv în plus să treacă pragul Optica București din Mega Mall: șansa de a pleca acasă cu încă un model Gucci.

Despre Mega Mall București

Mega Mall București este unul dintre cele mai moderne centre comerciale din București, inaugurat în urma unei investiții de 165 de milioane de euro. Centrul acoperă în total cca. 200.000 metri pătrați și face parte din portofoliul NEPI Rockcastle. Mall-ul dispune de un spațiu închiriabil de aproximativ 76.000 de metri pătrați, dispuși pe 5 niveluri, și găzduiește peste 200 de magazine, dar și o parcare cu o capacitate de aproximativ 3.000 de locuri dispuse pe 7 niveluri, dintre care 1.000 sunt situate pe acoperiș.

Centrul comercial propune un mix complet de branduri de renume național și internațional pentru toate nevoile și interesele, precum și diverse opțiuni de relaxare și petrecere a timpului liber: un food court de 10.000 mp cu o varietate de restaurante, fast food-uri și cafenele pentru toate gusturile, o sală de fitness WorldClass, de 2.500 de metri pătrați, dotată cu o piscină semiolimpică, un cinematograf Cinema City cu 14 săli ultramoderne și tehnologia 4Dx, un concept modern de spații de distracții, operat de TrickShot Mega Mall, sală de jocuri deschisă non-stop, dar și un loc de joacă, adus de Gymboland, pentru copiii de toate vârstele.

Aici sunt prezente unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte, îngrijire şi accesorii din țară, printre care H&M, Zara, Mango, Peek & Cloppenburg, Guess, Carpisa, New Yorker, Pull&Bear, C&A, Bershka, Notino, Sephora, Stradivarius, Bigotti, Adidas, Nike, JD Sports, Foot Locker, Douglas, Intimissimi, Nala, NEXT, HUMANIC, Benvenuti, Bath&Body Works, Sportisimo, Intersport, MAC, Aldo, B&B Collection, Kultho, Daar, Teilor, Victoria’s Secret, Springfield, Triumph, iStyle, Pepco, Skechers, SKINN, Zeiss. Oferta de foodcourt cuprinde cafenele precum Manufaktura și, din 2017, restaurante ca Taco Bell, McDonald’s și Trickshot Mega Mall, care include și o zonă de petrecere a timpului liber, cu biliard și bowling. Tot la Mega Mall București au fost deschise primele magazine Reserved Man, Pupa, Sport Vision, Buzz, Normal, Romanian Store, Wendy’s, BIPA și Burger King din România. În decembrie 2019, a fost inaugurată cafeneaua-concept Starbucks, amenajată sub formă de insulă. Începând cu noiembrie 2022, vizitatorii Mega Mall București pot descoperi primul magazin fizic epantofi.ro la parter.

Mega Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă care recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Vulcan Value Centre.

Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

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