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De la sala de fitness la ținutele de zi: cum au devenit hainele sport piese esențiale în garderoba feminină

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Colanții, bustierele și hanoracele nu mai aparțin exclusiv sălilor de sport. Combinate cu atenție, piesele de activewear pot crea ținute moderne, confortabile și feminine, potrivite pentru numeroase momente ale zilei. Secretul stă în proporții, culori și câteva alegeri simple de styling.

O dimineață aglomerată, o cafea în oraș, o plimbare sau o sesiune de antrenament. Programul unei zile poate include activități diferite, iar garderoba contemporană încearcă să răspundă acestei diversități.

De aici vine și atractivitatea stilului athleisure, care îmbină elemente sportive cu piese vestimentare de zi cu zi.

Nu este necesar ca întreaga ținută să fie sport. Uneori, o singură piesă este suficientă pentru a crea un aspect relaxat, dar bine construit.

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De la sala de fitness la ținutele de zi: cum au devenit hainele sport piese esențiale în garderoba feminină

Colanții și hanoracul oversized: echilibrul dintre două siluete

Una dintre combinațiile cele mai ușor de realizat pornește de la contrastul dintre o piesă ajustată și una amplă.

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Colanții urmăresc linia picioarelor, în timp ce un hanorac oversized adaugă volum în partea superioară. Rezultatul poate fi echilibrat printr-o pereche de sneakers simpli și o geantă cu design minimalist.

Pentru o ținută discretă, negrul, griul și bejul sunt alegeri ușor de combinat. Pentru un aspect mai expresiv, o piesă în roz sau albastru deschis poate deveni punctul de atracție.

Seturile coordonate elimină o parte din dilemele vestimentare

Există zile în care alegerea unei ținute complete pare mai complicată decât ar trebui.

Un set sport în aceeași culoare simplifică procesul. Bustiera și colanții sau pantalonii scurți creează o bază vizuală coerentă, peste care pot fi adăugate o cămașă lejeră, o jachetă sau un hanorac.

De la sala de fitness la ținutele de zi: cum au devenit hainele sport piese esențiale în garderoba feminină

Branduri europene precum PEACH PUMP includ în colecțiile lor combinații de bustiere, colanți și pantaloni scurți concepute pentru a putea fi purtate împreună.

Paleta de culori și detaliile croielilor oferă posibilitatea de a construi atât ținute sportive, cât și combinații casual, în funcție de preferințele personale.

Fustele și rochiile sport: o alternativă feminină

Influența tenisului asupra modei casual a adus în atenție fustele scurte, liniile curate și combinațiile de alb, negru sau culori pastelate.

O fustă sport poate fi combinată cu un tricou simplu și sneakers. O rochie sport cu o croială bine definită poate crea, la rândul ei, o ținută relaxată pentru activități de zi.

Detaliile funcționale, precum pantalonii scurți integrați sau buzunarele, pot adăuga un avantaj practic fără să schimbe aspectul feminin al piesei.

În colecțiile PEACH PUMP se regăsesc și fuste, și rochii sport, pe lângă echipamentele clasice pentru fitness.

De la sala de fitness la ținutele de zi: cum au devenit hainele sport piese esențiale în garderoba feminină

Cum alegem culorile fără să încărcăm ținuta

O regulă simplă de styling este să pornim de la o culoare dominantă și să adăugăm cel mult unul sau două accente.

Un set negru poate fi completat cu o jachetă albă. Un top bej poate fi asociat cu pantaloni în tonuri apropiate. Iar un set roz poate fi echilibrat prin accesorii neutre.

Nu există obligația de a asorta perfect fiecare piesă. Important este ca ansamblul să pară intenționat, nu întâmplător.

Mai mult decât o tendință: libertatea de a adapta garderoba

Popularitatea hainelor sport în afara sălii de fitness nu înseamnă că orice echipament este potrivit pentru orice ocazie.

Materialul, gradul de susținere, transparența și croiala trebuie să corespundă contextului. Un top conceput pentru un anumit tip de antrenament poate avea altă funcție decât o piesă casual cu aspect sportiv.

De la sala de fitness la ținutele de zi: cum au devenit hainele sport piese esențiale în garderoba feminină

Ceea ce face stilul athleisure interesant este libertatea de a experimenta și de a adapta piesele la propriul stil de viață.

Pentru inspirație, colecțiile de îmbrăcăminte sport pentru femei PEACH PUMP reunesc colanți, bustiere, pantaloni scurți și alte piese care pot fi combinate în diferite moduri.

În definitiv, o garderobă reușită nu este definită de numărul hainelor, ci de posibilitățile pe care acestea le oferă. Iar atunci când confortul și stilul se întâlnesc, chiar și o piesă concepută inițial pentru sport își poate găsi locul în ținutele de zi cu zi.

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