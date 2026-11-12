Prețuri speciale pentru elevi şi studenți la reprezentația de după amiază a  „SPĂRGĂTORULUI DE NUCI” de la Sala Palatului, de Sfântul Andrei

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Celebra companie Ukrainian Classical Ballet aniversează 10 ani de activitate cu două reprezentaţii la Bucureşti ale spectacolului simbol al sărbătorilor de iarnă – „SPĂRGĂTORUL DE NUCI.”

Feeria în care jucăriile prind viaţă, iar Prinţul, Clara, Zâna Dulciurilor, Misteriosul Drosselmayer şi Regele şoarecilor încântă publicul cu graţia şi virtuozitatea lor va avea loc de Sfântul Andrei, la Sala Palatului „Spărgătorul de nuci” va avea două reprezentaţii pe 30 noiembrie, de la ora 16.00 şi de la ora 19.30, iar organizatorii anunţă că, pentru reprezentaţia de după amiază elevii şi studenţii pot achiziţiona bilete cu 50% reducere. Spectacolul îii va aduce în scenă, ca prim-solişti, pe Veronika Hordina şi Jerome Anthony Barnes, stele în ascensiune la nivel internaţional.

„Ne străduim să prezentăm cele mai frumoase și interesante spectacole de balet clasic cu ajutorul tehnologiilor moderne. În expresia artistică, păstrăm tradiția baletului clasic în mișcările noastre și acceptăm cu deschidere elemente moderne de coregrafie. Cufundă-te în frumusețea, eleganța și armonia „Spărgătorului de nuci!” Ivan Zhuravlov – fondator al companiei Ukrainian Classical Ballet

Iar reprezentantul Fantasy & Dance Entertainment completează: „ne propunem să aducem periodic în faţa publicului, titluri celebre, ce pun în valoare bogăţia, frumuseţea şi graţia baletului clasic, cu care Ukrainian Classical Ballet a primit aplauze la scenă deschisă pretutindeni.

Spărgătorul de Nuci (The Nutcracker) este unul dintre cele mai îndrăgite balete clasice din lume, o poveste plină de magie, eleganță și emoție, care transformă spiritul Crăciunului într-un spectacol de neuitat. Prin muzica inconfundabilă a lui Ceaikovski, coregrafii spectaculoase, costume strălucitoare și decoruri feerice, publicul este purtat într-un univers al viselor, unde copilăria, imaginația și iubirea se împletesc într-o celebrare a frumuseții și a speranței, adresată tuturor vârstelor.

Biletele pentru cele două reprezentaţii ale Spărgătorului de nuci programate pe 30 noiembrie 2026, la Sala Palatului din București, dar şi pentru „Lacul lebedelor,” deja programat pe 9 februarie 2027 se găsesc pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro.

Despre Veronika Hordina – prim solista Spărgătorul de nuci

Veronika Hordina este o balerină profesionistă, cu experiență în balet clasic și contemporan, remarcată prin eleganța mișcărilor, precizia tehnică și sensibilitatea interpretării.

Activează într-un colectiv specializat în balet clasic, neoclasic și dans contemporan, participând la producții prezentate pe scene importante din Germania și din alte țări europene.

A făcut parte din distribuția unor spectacole precum „Floating Spaces”, „5 Seasons”, „Kintsugi”, „Silentium” și „Blushing”, colaborând cu coregrafi precum Edvin Revazov, Marco Goecke și Luca-Andrea Tessarini.

Despre Jerome Anthony Barnes – prim solist „Spărgătorul de nuci”

Jerome s-a format la Royal Ballet School între 2009 – 2017, unde a beneficiat de o bursă integrală. În 2013 s-a clasat pe locul 3 la competiția Young British Dancer of the Year.

În iulie 2017 a absolvit cu un contract de artist la Scottish Ballet, unde a urcat treptat în ierarhie până la rangul de Principal, dansând roluri emblematice precum Prințul Moștenitor Rudolf în Mayerling și Prințul în Spărgătorul de Nuci, atât în versiunea lui Peter Darrell, cât și în producția Northern Ballet a lui David Nixon, când a avut o colaborare ca invitat cu aceștia în 2023.

Jerome a lucrat îndeaproape cu numeroși coregrafi și profesioniști din balet pe parcursul activității sale la Scottish Ballet și The Royal Ballet, dansând balete clasice de amploare și lucrări contemporane.

A primit premiul One Dance UK Rising Star Award în 2021 și a fost nominalizat la categoria „Emerging Artist” la cea de-a 21-a ediție a National Dance Awards.

Foto: Arhiva Ukrainian Classical Ballet

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