„The Final Countdown” se aude la NIBIRU: Europe vine la ROCK DAYS 2027

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Trupa suedeză se alătură celor de la Alternosfera, Bosquito, Cargo, IRIS, Phoenix și Vița de Vie pentru două zile de concerte, pe 31 iulie și 1 august 2027, la NIBIRU Arena, în Costinești.

ROCK DAYS trece granițele rockului românesc la cea de-a doua ediție și aduce la NIBIRU Europe, trupa din spatele hiturilor „The Final Countdown”, „Carrie” și „Rock the Night”. După un debut care a plasat festivalul printre cele mai bine vândute evenimente din calendarul NIBIRU, ediția din 2027 crește cu primul său act internațional și un program care reunește mai multe generații de fani.

Cu o introducere de clape recognoscibilă din primele secunde, „The Final Countdown” a depășit de mult scena concertelor. Lansată în 1986, piesa a devenit coloana sonoră a unor momente de pe stadioane, din competiții sportive și din cultura pop. În vara lui 2027, celebrul refren ajunge la malul Mării Negre, într-un concert Europe la NIBIRU Arena.

Două zile de rock. Refrene care aduc generațiile împreună

NIBIRU Rockdays Lineup

Europe, Alternosfera, Bosquito, Cargo, IRIS, Phoenix și Vița de Vie formează un line-up construit în jurul muzicii care a creat comunități și a umplut săli de concerte, indiferent de generație.

De la întâlnirea dintre rock și folclor a trupei Phoenix la energia transmisă de Alternosfera și Vița de Vie, de la repertoriul IRIS și Cargo la combinația de rock și influențe latino a trupei Bosquito, ROCK DAYS aduce pe aceeași scenă identități muzicale distincte și piese pe care publicul le poate cânta împreună. Europe adaugă acestei întâlniri hituri internaționale care și-au păstrat locul în playlisturi timp de patru decenii.

Confirmarea trupei suedeze marchează o nouă etapă pentru ROCK DAYS și consolidează locul rockului în programul NIBIRU, alături de festivalurile și concertele dedicate altor comunități muzicale.

ROCK DAYS 2027 are loc pe 31 iulie și 1 august, la NIBIRU Arena, în Costinești. Abonamentele pentru cele două zile sunt disponibile de la 229 de lei pe nibiru.net și în rețeaua iaBilet.

Despre NIBIRU

NIBIRU este o destinație de entertainment de pe litoralul românesc, în care muzica, gastronomia și cultura se întâlnesc cu experiențele pentru familii, activitățile pentru copii și energia comunităților. Situat în Costinești, NIBIRU aduce în același loc festivaluri cu artiști români și internaționali, concerte, restaurante și evenimente care dau fiecărei generații propriile motive să vină și să revină. Un loc cu ritmuri, gusturi și povești diferite, construit în jurul bucuriei de a fi împreună.

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