  MENIU  
Home > Advertorial > „The Final Countdown” se aude la NIBIRU: Europe vine la ROCK DAYS 2027

„The Final Countdown” se aude la NIBIRU: Europe vine la ROCK DAYS 2027

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 12.11.2026, 14:25
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Trupa suedeză se alătură celor de la Alternosfera, Bosquito, Cargo, IRIS, Phoenix și Vița de Vie pentru două zile de concerte, pe 31 iulie și 1 august 2027, la NIBIRU Arena, în Costinești.

ROCK DAYS trece granițele rockului românesc la cea de-a doua ediție și aduce la NIBIRU Europe, trupa din spatele hiturilor „The Final Countdown”, „Carrie” și „Rock the Night”. După un debut care a plasat festivalul printre cele mai bine vândute evenimente din calendarul NIBIRU, ediția din 2027 crește cu primul său act internațional și un program care reunește mai multe generații de fani.

Cu o introducere de clape recognoscibilă din primele secunde, „The Final Countdown” a depășit de mult scena concertelor. Lansată în 1986, piesa a devenit coloana sonoră a unor momente de pe stadioane, din competiții sportive și din cultura pop. În vara lui 2027, celebrul refren ajunge la malul Mării Negre, într-un concert Europe la NIBIRU Arena.

Două zile de rock. Refrene care aduc generațiile împreună

NIBIRU Rockdays Lineup

NIBIRU Rockdays Lineup

S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!!
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!!
Recomandarea zilei

Europe, Alternosfera, Bosquito, Cargo, IRIS, Phoenix și Vița de Vie formează un line-up construit în jurul muzicii care a creat comunități și a umplut săli de concerte, indiferent de generație.

De la întâlnirea dintre rock și folclor a trupei Phoenix la energia transmisă de Alternosfera și Vița de Vie, de la repertoriul IRIS și Cargo la combinația de rock și influențe latino a trupei Bosquito, ROCK DAYS aduce pe aceeași scenă identități muzicale distincte și piese pe care publicul le poate cânta împreună. Europe adaugă acestei întâlniri hituri internaționale care și-au păstrat locul în playlisturi timp de patru decenii.

„Nu-l trimit la cumpărături, nu-l pun să schimbe scutecul copilului... Bărbatul e bărbat”, spunea Ilinca Vandici despre fostul ei soț. Acum, la 3 ani de la divorț, Andrei Neacșu a dat-o în judecată. Ce îi cere în instanță
„Nu-l trimit la cumpărături, nu-l pun să schimbe scutecul copilului... Bărbatul e bărbat”, spunea Ilinca Vandici despre fostul ei soț. Acum, la 3 ani de la divorț, Andrei Neacșu a dat-o în judecată. Ce îi cere în instanță
Recomandarea zilei

Confirmarea trupei suedeze marchează o nouă etapă pentru ROCK DAYS și consolidează locul rockului în programul NIBIRU, alături de festivalurile și concertele dedicate altor comunități muzicale.

ROCK DAYS 2027 are loc pe 31 iulie și 1 august, la NIBIRU Arena, în Costinești. Abonamentele pentru cele două zile sunt disponibile de la 229 de lei pe nibiru.net și în rețeaua iaBilet.

Despre NIBIRU

NIBIRU este o destinație de entertainment de pe litoralul românesc, în care muzica, gastronomia și cultura se întâlnesc cu experiențele pentru familii, activitățile pentru copii și energia comunităților. Situat în Costinești, NIBIRU aduce în același loc festivaluri cu artiști români și internaționali, concerte, restaurante și evenimente care dau fiecărei generații propriile motive să vină și să revină. Un loc cu ritmuri, gusturi și povești diferite, construit în jurul bucuriei de a fi împreună.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Kylie Jenner, în centrul unui scandal. Vedeta, dată în judecată de o menajeră care o acuză de discriminare și rele tratamente
Kylie Jenner, în centrul unui scandal. Vedeta, dată în judecată de o menajeră care o acuză de discriminare și rele tratamente
Ariana Grande a revenit în brațele fostului iubit. Cum au fost surprinși cei doi
Ariana Grande a revenit în brațele fostului iubit. Cum au fost surprinși cei doi
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Avantaje
Rugăciuni și lacrimi. Drama prin care trece Mara Bănică, tocmai a venit cel mai dureros anunț de la ea
Rugăciuni și lacrimi. Drama prin care trece Mara Bănică, tocmai a venit cel mai dureros anunț de la ea
Urania - verdict ferm, cu noutăți neașteptate doar o zodie. Tensiuni, dezamăgiri și probleme în relații... Și asta nu e tot!
Urania - verdict ferm, cu noutăți neașteptate doar o zodie. Tensiuni, dezamăgiri și probleme în relații... Și asta nu e tot!
Elle
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar doi ani de relație, cele două vedete au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar doi ani de relație, cele două vedete au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cine a câștigat Asia Express 2026. Gabi Torje și Alin Alexuc au primit trofeul sezonului 9, Drumul Mătăsii
Cine a câștigat Asia Express 2026. Gabi Torje și Alin Alexuc au primit trofeul sezonului 9, Drumul Mătăsii
Cum au reacționat socrii Paulei Chirilă când au aflat de relația ei cu Dan Giuvelic: „I-a pus un pic în gardă!”
Cum au reacționat socrii Paulei Chirilă când au aflat de relația ei cu Dan Giuvelic: „I-a pus un pic în gardă!”
Cum este, de fapt, Cheloo în spatele camerelor de filmat. Mirela Vaida a dat cărțile pe față după experiența Asia Express: „Ne certa ori de câte ori îi mulțumeam”
Cum este, de fapt, Cheloo în spatele camerelor de filmat. Mirela Vaida a dat cărțile pe față după experiența Asia Express: „Ne certa ori de câte ori îi mulțumeam”
Cum s-a adaptat Violeta la facultate în America! Vestea dată de Andreea Marin: "Are o activitate nebună, seamănă cu mama ei..."
Cum s-a adaptat Violeta la facultate în America! Vestea dată de Andreea Marin: "Are o activitate nebună, seamănă cu mama ei..."
Schimb neașteptat de replici între Cristian Tudor Popescu și Florin Salam. Artistul i-a răspuns jurnalistului în direct, pe TikTok: „Nu poți să vorbești așa despre un om pe care nu îl cunoști”
Schimb neașteptat de replici între Cristian Tudor Popescu și Florin Salam. Artistul i-a răspuns jurnalistului în direct, pe TikTok: „Nu poți să vorbești așa despre un om pe care nu îl cunoști”
Observator News
La 22 de ani, a ales o meserie plătită cu 3.000 de euro pe lună. Stă acasă doar 3 zile, dar spune că merită
La 22 de ani, a ales o meserie plătită cu 3.000 de euro pe lună. Stă acasă doar 3 zile, dar spune că merită
Libertatea pentru Femei
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Ovidiu Vanghele, anunț după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni. Ce îl deranjează cel mai tare pe jurnalist
Ovidiu Vanghele, anunț după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni. Ce îl deranjează cel mai tare pe jurnalist
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Demența poate începe cu 9 semne care nu au legătură cu pierderea memoriei. Schimbările pe care mulți le ignoră ani la rând
Demența poate începe cu 9 semne care nu au legătură cu pierderea memoriei. Schimbările pe care mulți le ignoră ani la rând
De ce ne simțim mai triști când se întunecă devreme. Metoda de 30 de minute care poate ameliora depresia de iarnă
De ce ne simțim mai triști când se întunecă devreme. Metoda de 30 de minute care poate ameliora depresia de iarnă
Ai mai multe boli cronice. Poți obține automat un grad mai mare de handicap? Ce prevăd criteriile medicale
Ai mai multe boli cronice. Poți obține automat un grad mai mare de handicap? Ce prevăd criteriile medicale
Secretul unei glicemii mai stabile ar putea fi chiar în dormitor. Ce au descoperit cercetătorii după un experiment de o lună
Secretul unei glicemii mai stabile ar putea fi chiar în dormitor. Ce au descoperit cercetătorii după un experiment de o lună
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Mirela Vaida a dezvăluit ritualul de la care familia ei nu se abate niciodată! Cei trei copii nu adorm până când nu fac acest lucru împreună. Prezentatoarea a povestit și cum gestionează certurile și haosul din casă
Mirela Vaida a dezvăluit ritualul de la care familia ei nu se abate niciodată! Cei trei copii nu adorm până când nu fac acest lucru împreună. Prezentatoarea a povestit și cum gestionează certurile și haosul din casă
27 de imagini din vila Mirelei Vaida de la Snagov! Casa are cinci camere, un living cu perete de sticlă și o grădină spectaculoasă. Vedeta a investit 30.000 de euro doar în amenajarea piscinei!
27 de imagini din vila Mirelei Vaida de la Snagov! Casa are cinci camere, un living cu perete de sticlă și o grădină spectaculoasă. Vedeta a investit 30.000 de euro doar în amenajarea piscinei!
CSID.ro
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
Vedeta TV care și-a făcut 50 de operații estetice: „8 măriri de sâni, 3 liftinguri la fese, plus nas, urechi, tot! Acum am avut o infecție generalizată”
Vedeta TV care și-a făcut 50 de operații estetice: „8 măriri de sâni, 3 liftinguri la fese, plus nas, urechi, tot! Acum am avut o infecție generalizată”
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
Libertatea
Cum au fost surprinși Gabi Torje și Alin Alexuc în Shanghai, după ce au câștigat Asia Express 2026. Au sărbătorit victoria cu Mirela Vaida și Oana Tomoiagă
Cum au fost surprinși Gabi Torje și Alin Alexuc în Shanghai, după ce au câștigat Asia Express 2026. Au sărbătorit victoria cu Mirela Vaida și Oana Tomoiagă
Mesajul de dragoste primit de Oana Tomoiagă de la iubitul ei, după eliminarea de la „Asia Express” 2026. „Mi-a demonstrat încă odată”
Mesajul de dragoste primit de Oana Tomoiagă de la iubitul ei, după eliminarea de la „Asia Express” 2026. „Mi-a demonstrat încă odată”
Ilinca Vandici, chemată în instanță de fostul soț, Andrei Neacșu. Care e motivul celor două procese deschise la Judecătoria Buftea
Ilinca Vandici, chemată în instanță de fostul soț, Andrei Neacșu. Care e motivul celor două procese deschise la Judecătoria Buftea
Care sunt cele mai ieftine 30 de produse alimentare de bază găsite pe rafturile Auchan și cât costă ele
Care sunt cele mai ieftine 30 de produse alimentare de bază găsite pe rafturile Auchan și cât costă ele
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton