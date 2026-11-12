Bucătăria pe care ți-o dorești există – doar că nu știai unde să cauți

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Renovarea unei bucătării pare, la prima vedere, un proiect costisitor și complicat.

Mulți oameni amână această decizie ani la rând, convinși că mobilierul de calitate implică neapărat un buget considerabil.

În realitate, piața s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar mobila ieftină de bucătărie a ajuns să îmbine funcționalitatea cu un aspect estetic surprinzător de plăcut.

Ceea ce diferențiază o achiziție reușită de una dezamăgitoare nu este prețul în sine, ci înțelegerea clară a nevoilor spațiului. O bucătărie mică, de exemplu, impune soluții modulare și multifuncționale, în timp ce o bucătărie generoasă permite o configurație mai liberă.

Alegerea mobilierului potrivit înseamnă să gândești pe termen lung – nu doar cum arată astăzi, ci cât de bine va rezista și cât de ușor poate fi adaptat în timp.

Există un aspect pe care puțini cumpărători îl iau în considerare atunci când caută mobila ieftină de bucătărie: compatibilitatea dintre stilul mobilierului fix și piesele mobile, cum ar fi masa sau scaunele. Tocmai acest echilibru face diferența dintre o bucătărie care pare improvizată și una care transmite coerență vizuală, chiar și cu un buget redus.

Ce înseamnă cu adevărat „mobila ieftină de bucătărie” în 2026

Termenul „ieftin” a căpătat o conotație negativă pe nedrept. Producătorii europeni de mobilier au investit masiv în optimizarea proceselor de fabricație, ceea ce a dus la reducerea costurilor fără a compromite materialele.

Plăcile de PAL melaminat de bună calitate, de exemplu, rezistă bine la umiditate și la variațiile de temperatură specifice bucătăriei, iar prețul lor accesibil nu reflectă o calitate inferioară, ci o eficiență mai mare în producție. Mobila ieftină de bucătărie nu mai înseamnă automat dulapuri care scârțâie sau fronturi care se decolorează după câteva luni – înseamnă un raport corect între cost și performanță.

Un criteriu important de evaluare este sistemul de balamale și glisiere. Chiar și la mobilierul de buget, există furnizori care montează balamale cu amortizare, ceea ce prelungește considerabil durata de viață a fronturilor. Când compari două seturi de mobilă la prețuri similare, testează mișcarea ușilor și a sertarelor – nu te uita doar la finisaj.

Masa rotundă extensibilă – o alegere mai inteligentă decât pare

O masă rotundă extensibilă rezolvă una dintre cele mai frecvente dileme ale bucătăriilor mici: cum să oferi loc suficient atunci când ai musafiri, fără să sacrifici spațiul în zilele obișnuite. În poziție retrasă, o masă rotundă cu diametrul de 90-100 cm ocupă un colț discret și lasă circulația liberă.

Extinsă, aceeași masă poate găzdui confortabil patru până la șase persoane, în funcție de model.

Mecanismele de extensie ale meselor moderne s-au îmbunătățit mult față de generațiile anterioare. Sistemele cu șine metalice integrate permit extinderea și retragerea în câteva secunde, fără a dezechilibra structura blatului.

Materialele folosite pentru blaturi variază de la MDF melaminat și PAL până la furnir natural sau sticlă temperată, fiecare cu avantajele sale în ceea ce privește întreținerea și aspectul vizual.

O masă rotundă extensibilă din MDF cu finisaj mat rezistă bine la zgârieturi ușoare și se curăță simplu, ceea ce o face ideală pentru o familie cu copii.

Cum alegi picioarele potrivite pentru o masă de bucătărie

Detaliul cel mai neglijat la achiziția unei mese este structura de susținere. Picioarele centrale sau piedestalul sunt mai avantajoase decât cele patru picioare individuale, pentru că lasă mai mult spațiu liber în jurul mesei și permit aranjarea scaunelor fără obstacole.

Dacă optezi pentru o masă rotundă extensibilă cu piedestal, verifică diametrul bazei – cu cât este mai larg, cu atât masa estemai stabilă atunci când este extinsă complet.

Cum coordonezi mobila fixă cu piesele mobile

Coerența vizuală a unei bucătării nu depinde de un buget mare, ci de consecvența culorilor și a materialelor. Dacă dulapurile sunt în tonuri deschise, cum ar fi alb mat sau gri deschis, o masă rotundă extensibilă cu blat în aceeași nuanță sau într-un lemn natural deschis va crea continuitate. Pe eMAG, de exemplu, poți filtra produsele după culoare și stil, ceea ce simplifică mult procesul de coordonare vizuală fără a fi nevoit să vizitezi mai multe magazine fizice.

Mixul de materiale funcționează bine atunci când există un element comun – fie culoarea, fie textura. Un set de scaune tapițate în gri închis echilibrează o masă cu blat alb și adaugă profunzime vizuală spațiului. Mobila ieftină de bucătărie poate arăta coerent și bine gândit dacă alegi cu atenție aceste combinații, în loc să cumperi fiecare piesă separat, fără un fir comun.

Cel mai practic lucru pe care îl poți face înainte de orice achiziție este să măsori de două ori și să desenezi un plan simplu al bucătăriei – chiar și pe o foaie de hârtie.

Știind exact câți centimetri ai la dispoziție între insulă și perete sau între masă și ușa de acces, elimini riscul de a comanda mobila ieftină de bucătărie care arată perfect online, dar nu se potrivește în spațiul real.

Foto: pexels.com

Urmărește-ne pe Google News