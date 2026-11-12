Crăciunul își face loc în casele românilor. Decorațiuni festive de la 4,99 lei, disponibile la Lidl

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Primele luminițe își găsesc locul la ferestre, decorațiunile apar în living, iar colțurile casei încep să capete atmosfera specifică sărbătorilor. De joi, 12 noiembrie, Livarno aduce la Lidl o nouă selecție de produse dedicate sezonului festiv, astfel încât pregătirile pentru Crăciun să poată începe din timp și la prețuri accesibile.

Luminițele care dau tonul sărbătorilor

Sunt printre primele decorațiuni care apar în casă și cele care schimbă cel mai repede atmosfera unei încăperi. Pentru acest sezon, Lidl propune mai multe variante de instalații și decorațiuni luminoase:

Instalație luminoasă tip păpădie, 200 de LED-uri, lungime totală 6,8 m – 39,99 lei ;

; Ghirlandă luminoasă, 200 de LED-uri, lungime 10 x 1,95 m, cu baterie și telecomandă – 39,99 lei ;

; Instalație luminoasă tip țurțuri, 148 de LED-uri– 64,99 lei ;

; Furtun luminos, 200 de LED-uri, lungime totală 15 m, cu baterii și telecomandă – 49,99 lei ;

; Plasă de lumini / perdea luminoasă – 39,99 lei ;

; Instalație luminoasă cu baterii, 40 de LED-uri – 4,99 lei.

Decorațiuni care atrag toate privirile

De la figurine luminoase la brazi decorativi și ornamente inspirate de universul sărbătorilor, oferta include variante pentru toate gusturile și bugetele.

Printre acestea se numără:

Figurină decorativă cu LED – 69,99 lei ;

; Brad decorativ cu 45 de LED-uri, înălțime 45 cm – 29,99 lei ;

; Decorațiune LED în formă de stea – 69,99 lei ;

; Decorațiune LED metalică tip cadou – 119 lei ;

; Brad de Crăciun, 370 de LED-uri – 89,99 lei, reducere de 10% cu Lidl Plus.

Pentru interior, grădină sau terasa casei

Pregătirile pentru sărbători nu se opresc la ușa locuinței. Pentru decorul exterior, Lidl aduce și o serie de produse potrivite pentru grădină, balcon sau curte:

Lămpi de grădină cu LED, model baston de Crăciun, 4/5 bucăți – 24,99 lei ;

; Decorațiune grădină cu iluminare LED – 24,99 lei ;

; Ghirlandă brad artificial, 80 de LED-uri, lungime totală 10 m – 79,99 lei ;

; Instalație luminoasă solară, 100 de LED-uri – 24,99 lei ;

; Pom decorativ cu 216 LED-uri, înălțime 150 cm – 79,99 lei , reducere de 11% cu Lidl Plus;

, reducere de 11% cu Lidl Plus; Brazi de Crăciun, 28 x 61 x 16 cm / 41 x 44 x 16 cm – 49,99 lei.

Fie că preferi un decor discret sau unul care transformă complet locuința, selecția Livarno disponibilă din 12 noiembrie în toate magazinele Lidl aduce numeroase idei pentru pregătirile de Crăciun. De la luminițe și figurine până la decorațiuni pentru grădină și accesorii pentru brad, sezonul sărbătorilor începe cu inspirație pentru fiecare colț al casei, la prețuri avantajoase.

Descoperă decorațiunile pregătite de Lidl pentru sezonul sărbătorilor aici.

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