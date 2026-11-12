Lantmännen Unibake aniversează 10 ani în România și își consolidează rolul de hub strategic pentru Europa de Sud-Est

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Investiții de peste 100 de milioane de euro, o creștere de 10 ori a vânzărilor și peste 500 de milioane de produse fabricate anual au transformat operațiunile din România într-un pilon regional de dezvoltare al grupului.

Lantmännen Unibake marchează 10 ani de prezență în România, perioadă în care operațiunile locale au evoluat de la o singură unitate de producție la un hub strategic pentru Europa de Sud-Est. În acești zece ani, compania a investit constant în dezvoltarea capacităților de producție, în tehnologie, oameni și inovație, transformând România într-o piață-cheie în cadrul grupului și într-o bază importantă pentru dezvoltarea regională.

Un deceniu de creștere susținută

De la preluarea fabricii din Pantelimon în 2016, compania a investit peste 100 de milioane de euro în extinderea capacităților de producție, infrastructură și automatizare. În aceeași perioadă, vânzările au crescut de zece ori. Astăzi, fabrica produce anual peste 500 de milioane de produse destinate atât pieței locale, cât și exportului către 19 piețe externe.

În prezent, aproximativ 30% din producția locală este destinată exportului, iar operațiunile din România joacă un rol important în strategia de dezvoltare a companiei în Europa de Sud-Est.

Parte a grupului Lantmännen, compania investește în dezvoltare sustenabilă, cu accent pe eficiență operațională, utilizarea responsabilă a resurselor și consolidarea unui lanț alimentar sustenabil.

O organizație construită împreună cu oamenii săi

Lantmännen Unibake România are în prezent aproximativ 300 de angajați, comparativ cu 80 la începutul operațiunilor locale. Dezvoltarea companiei a fost susținută de investiții în oameni, o cultură organizațională bazată pe colaborare și învățare continuă, precum și de integrarea în economia locală prin colaborarea cu furnizori din România și crearea de oportunități profesionale în comunitățile din jurul fabricii din Pantelimon.

„Acești 10 ani în România înseamnă, înainte de toate, oameni. Colegi care au construit cu pasiune, parteneri care au crescut alături de noi și clienți care ne-au acordat încrederea lor. Împreună am transformat o operațiune locală într-un centru regional cu ambiții și rezultate solide. Avem o echipă puternică, o cultură organizațională sănătoasă și determinarea de a continua să inovăm și să creștem în anii care vin”, a declarat Viorel Ognean, Managing Director, Lantmännen Unibake România și Europa de Sud-Est.

Un portofoliu în continuă dezvoltare

Compania deservește atât segmentul de retail, cât și marile lanțuri QSR și operatorii HoReCa din România și din regiune. Portofoliul local include brandurile Natur’A și Schulstad, precum și alte produse dezvoltate în cadrul grupului, adaptate tendințelor de consum și cererii pieței. În prezent, compania comercializează peste 200 de produse, acoperind multiple categorii de panificație.

Specialitățile de pâine de inspirație artizanală comercializate sub brandul Natur’A sunt realizate cu maia, coapte pe vatră de piatră și fără aditivi, răspunzând interesului tot mai mare al consumatorilor pentru produse cu ingrediente simple, gust autentic și o experiență de consum superioară.

Privind spre următorii 10 ani

Aniversarea marchează și începutul unei noi etape de dezvoltare. Compania continuă investițiile în producție, inovație și extinderea portofoliului, următorul pas fiind punerea în funcțiune a unei noi linii de producție care va contribui la creșterea capacității totale a fabricii la aproximativ 70.000 de tone anual.

„În urmă cu un deceniu am văzut în România oportunitatea de a construi o operațiune cu potențial regional. Astăzi, investiția de peste 100 de milioane de euro, echipa puternică pe care am format-o și poziția de hub pentru Europa de Sud-Est demonstrează valoarea pe termen lung a acestei decizii. România ocupă un loc important în strategia noastră regională și joacă un rol relevant în dezvoltarea Lantmännen Unibake în Europa Centrală și de Est, contribuind la crearea de valoare pentru clienții, partenerii, angajații și comunitățile cu care lucrăm. Avem încredere în potențialul acestei piețe și continuăm să investim în capacități de producție, inovație și oameni, dezvoltând în același timp operațiuni tot mai eficiente și mai sustenabile. Prin fiecare investiție pe care o realizăm, urmărim să susținem atât creșterea afacerii, cât și obiectivul nostru pe termen lung de a contribui la un sistem alimentar mai sustenabil”, a declarat Jan Hertz, CCO and Chief Operating Officer Central & Eastern Europe BA, Lantmännen Unibake.

Sub mesajul „10 Years of growing together.”, compania celebrează un deceniu de creștere construit prin investiții constante, parteneriate solide și dezvoltarea unei echipe puternice, pregătind totodată următoarea etapă de dezvoltare a operațiunilor din România.

Despre Lantmännen Unibake România

Lantmännen Unibake România este filiala locală a grupului internațional Lantmännen Unibake, unul dintre cele mai mari grupuri de panificație din Europa, specializat în produse de panificație congelate, cu 36 de brutării în 20 de țări. Activă pe piața din România din 2016, compania deține o unitate modernă de producție in Pantelimon, la cele mai înalte standarde de calitate si siguranță alimentară, care furnizează o gamă variată de categorii de panificație – de la chifle pentru burgeri și hot-dog, până la specialități de pâine sub brandul Natur’A® și patiserie – către retail, industria HoReCa și lanțuri internaționale de restaurante tip QSR.

Sediu: Șos. Cernica 119B-119C, Pantelimon, Ilfov.

Website: www.lantmannen-unibake.ro

Contact: [email protected]

Persoana de contact:

Brigitta Balogh

Internal Communication Specialist

[email protected]

+40 743 050 818

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