Lidl dă startul pregătirilor pentru Moș Nicolae și Crăciun cu o gamă variată de jucării Lupilu, la prețuri de la 19,99 lei

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Mai sunt câteva săptămâni până la Moș Nicolae și Crăciun, dar lista de cadouri pentru cei mici poate fi pregătită din timp. În perioada 16-22 noiembrie, Lidl aduce în magazine o selecție extinsă de jucării Lupilu, cu opțiuni pentru diferite vârste, tipuri de joacă și bugete: de la jocuri educative și seturi de bucătărie până la circuite auto, trenulețe și bucătării din lemn. Prețurile pornesc de la 19,99 lei, astfel încât părinții pot începe cumpărăturile pentru sărbători din vreme și pot alege cadoul potrivit în funcție de interesele copilului și de buget.

Cadouri accesibile, de la 19,99 lei

Un cadou pentru cei mici nu trebuie să însemne neapărat un buget mare. Pentru Moș Nicolae sau pentru o surpriză care să completeze cadourile de Crăciun, selecția Lupilu include jocul educativ din lemn, cu variante de 27, 30 sau 29 de piese, la 19,99 lei. Tot la 19,99 lei este disponibil și trenul din lemn, recomandat copiilor din categoria de vârstă +2 ani.

Pentru jocurile de-a magazinul sau de-a bucătăria gama Lupilu include setul de alimente (24,99 lei), iar selecția se extinde cu accesorii de bucătărie și diferite seturi pizza/dulciuri sau set fondue/căsuță/curcan (29,99 lei). Pentru copiii pasionați de vehicule, Lidl are în magazine un set cu mașinuțe în cutie de lemn care costă 34,99 lei.

Joaca de-a bucătăria, magazinul sau atelierul

Pentru cadourile mai consistente, oferta Lupilu merge către jucării care construiesc propriul spațiu de joacă al copilului. Grillul/patiseria din lemn, cu 33 de piese, costă 99,99 lei, iar mașina de spălat sau frigiderul sunt disponibile la 119 lei.

Unul dintre cele mai atractive produse din selecție este bucătăria Lupilu cu lumini și sunete, cu 26 de piese, frigider cu aparat pentru cuburi de gheață și cuptor cu lumină. Cu aplicația Lidl Plus, aceasta este disponibilă la 199 lei, cu o reducere de 20% de la 249 lei. La același preț cu Lidl Plus este disponibil și bancul de lucru la care copiii pot lucra la primele lor proiecte DYI. Bucătăria Street Food și magazinul din lemn (fiecare costă 249 lei) dispun de accesorii și funcții care îi ajută pe copii să să recreeze, prin joacă, situații pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi.

De la locomotive și circuite auto la ferme și parcuri de distracții

O categorie generoasă este dedicată vehiculelor și seturilor din lemn. Locomotiva electrică cu lumini și sunete costă 44,99 lei, iar seturile gară/depou/macara, cu 17 sau 26 de piese, sunt disponibile la 64,99 lei.

Pentru construcții mai ample, setul cale ferată Lupilu, cu 47 sau 41 de piese, costă 79,99 lei, iar circuitul auto din lemn, cu traseu de 4 metri și variante de 35 sau 38 de piese, este disponibil la 89,99 lei. Selecția continuă cu parcul dinozauri/ferma, la 99,99 lei, și cu seturile parc de distracții/șantier feroviar sau stație de pompieri/stadion de fotbal, la 149 lei.

De la picnic și prăjituri la castele și povești

Și jocurile de rol pot deveni punctul de plecare pentru alegerea cadoului. Coșul de picnic/setul pentru micul dejun/geanta de cumpărături sunt disponibile la 44,99 lei, iar căruciorul sau patul pentru păpuși costă 59,99 lei.

Pentru o joacă mai amplă, magazinul de dulciuri/standul de înghețată, cu variante de 18 sau 36 de piese, costă 99,99 lei, în timp ce castelul de prințese Lupilu este disponibil la 159 lei.

Astfel, părinții pot porni de la ceea ce îi atrage deja pe cei mici, fie că sunt vehiculele, poveștile, gătitul, construcțiile sau jocurile de rol, și pot găsi variante situate în zone diferite de preț.

Cadourile pot fi bifate mai devreme anul acesta

Pregătirea cadourilor din timp poate însemna și mai puține cumpărături lăsate pentru ultimele zile înainte de sărbători. Selecția Lupilu disponibilă la Lidl între 16 și 22 noiembrie acoperă atât micile surprize potrivite pentru Moș Nicolae, cât și cadouri mai consistente. Întreaga selecție Lidl de jocuri și jucării poate fi descoperită aici: Catalogul – de jucării | Catalog Lidl.

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