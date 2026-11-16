Cum ai grijă de părul vopsit și cum îi menții aspectul?

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Vopsirea poate schimba textura părului, mai ales dacă ai ales o nuanță mai deschisă sau ai trecut prin decolorare. În timpul procesului, cuticula — stratul exterior al firului — se deschide pentru a permite pătrunderea pigmentului. După aceea, părul poate pierde mai ușor apă și lipide, adică substanțe grase naturale care îl mențin suplu.

O rutină adaptată te ajută să reduci uscăciunea, să limitezi estomparea culorii și să păstrezi un aspect îngrijit între vizitele la salon. Contează atât produsele pe care le alegi, cât și felul în care speli, usuci și coafezi părul. Iată pașii practici pe care îi poți urma.

De ce are părul vopsit nevoie de îngrijire specială?

Vopseaua permanentă și decolorantul pot crește porozitatea firului de păr. Un fir poros absoarbe rapid apa și produsele de îngrijire, dar le pierde la fel de repede. De aceea, părul se poate încâlci mai ușor, poate avea vârfuri aspre sau poate deveni fragil la periere.

Pigmentul artificial se elimină treptat prin spălare, expunere la radiații UV, apă foarte fierbinte și utilizarea repetată a aparatelor termice. Nuanțele roșcate, arămii, pastelate, blondul rece și culorile intense se estompează, în majoritatea cazurilor, mai repede decât șatenul sau brunetul.

Pentru curățarea uzuală, poți folosi șamponul destinat părului vopsit, ales în funcție de particularitățile scalpului tău. Dacă acesta se îngrașă repede, ai nevoie de o formulă care curăță eficient rădăcina, fără să usuce excesiv lungimile. Dacă simți disconfort, uscăciune sau sensibilitate, caută formule blânde și evită parfumurile intense, dacă le tolerezi greu.

Produsele pentru protecția culorii susțin menținerea pigmenților aplicați peste melanina naturală, pigmentul care dă culoarea proprie a firului de păr. Totuși, un produs cosmetic nu poate opri complet estomparea nuanței. Îl poți folosi ca parte dintr-o rutină consecventă, alături de măsuri de protecție față de căldură și soare.

Prima regulă după vopsire: când și cum speli părul?

Hairstylistul sau instrucțiunile de pe ambalaj îți pot indica momentul potrivit pentru prima spălare. Nu există o regulă identică pentru toate tipurile de vopsea, fiindcă formulele și tehnicile de aplicare diferă. În general, evită să speli părul imediat după vopsire, dacă specialistul nu ți-a recomandat altfel.

Spală părul atunci când scalpul are nevoie de curățare. Sebumul, transpirația și produsele de styling se pot acumula la rădăcină, iar amânarea excesivă a spălării poate provoca disconfort. Dacă ai scalp gras, îl poți spăla mai des, însă folosește apă călduță și masează ușor cu buricele degetelor.

Apa fierbinte poate accentua senzația de uscăciune și poate grăbi pierderea pigmentului. Folosește apă călduță pentru spălare, apoi clătește cu apă puțin mai rece, dacă te simți confortabil. Nu este nevoie să folosești apă foarte rece, deoarece aceasta nu curăță mai bine și poate crea disconfort.

Aplică șamponul în primul rând pe scalp. Adaugă puțină apă, masează delicat rădăcinile și lasă spuma să ajungă pe lungimi în timpul clătirii. Evită frecarea energică a vârfurilor. Repetă șamponarea doar dacă părul este foarte încărcat cu sebum, produse de styling sau impurități.

Ce șampon alegi pentru părul vopsit?

Caută pe etichetă mențiuni precum „pentru păr vopsit”, „protecția culorii” sau „pentru păr tratat chimic”. Aceste formule conțin adesea agenți de curățare mai blânzi și ingrediente emoliente, care lasă firul mai ușor de pieptănat după uscare.

Șampoanele fără sulfați pot fi potrivite pentru unele persoane, mai ales dacă au lungimile uscate sau părul decolorat. Totuși, nu reprezintă singura alegere potrivită. Urmărește felul în care reacționează scalpul tău: un produs bun trebuie să curețe eficient, fără mâncărime, senzație de piele care ține sau încărcare rapidă la rădăcină.

Limitează folosirea șampoanelor clarifiante, concepute pentru curățare intensă. Acestea pot fi utile ocazional, de exemplu după folosirea frecventă a produselor de styling, dar utilizarea repetată poate usca lungimile. Dacă ai mătreață, dermatită seboreică sau altă afecțiune a scalpului, discută cu dermatologul sau farmacistul înainte să alegi produse specifice.

Rutina pentru balsam, mască și produse fără clătire

Aplică balsam pe lungimi și vârfuri după șamponare. Acesta netezește temporar cuticula, reduce frecarea dintre fire și ajută la descurcare. Dacă părul tău se îngrașă rapid, păstrează balsamul la câțiva centimetri distanță de rădăcină.

O dată pe săptămână, înlocuiește balsamul cu o mască hidratantă sau reparatoare. Pentru părul decolorat, caută formule emoliente, care reduc senzația de rigiditate. Dacă folosești produse cu proteine și observi că părul devine tare sau greu de aranjat, alternează-le cu măști hidratante. Respectă timpul de acționare indicat pe ambalaj; o aplicare mai lungă nu aduce automat rezultate mai bune.

După spălare, tamponează părul cu un prosop din microfibră sau bumbac. Nu îl freca energic. Poți aplica apoi un spray leave-in ori o cremă de descurcare, în cantitate mică. Aceste produse susțin pieptănarea și pot reduce aspectul electrizat, mai ales la părul lung, ondulat sau creț.

Cum protejezi părul vopsit de căldură, soare și clor?

Aplică un produs cu protecție termică înainte să folosești uscătorul, placa sau ondulatorul. Setează aparatul la cea mai mică temperatură care îți permite să obții coafura dorită. Nu insista de mai multe ori pe aceeași șuviță, deoarece căldura repetată poate favoriza ruperea firelor și aspectul tern.

Vara, poartă pălărie sau eșarfă atunci când stai mult timp la soare. Razele UV pot afecta pigmentul și pot usca lungimile. Produsele capilare cu filtre UV pot completa protecția, dar nu înlocuiesc acoperirea fizică a părului și a scalpului în zilele foarte însorite.

Înainte de piscină sau de mare, umezește părul cu apă curată. Firul deja hidratat poate absorbi mai puțin clor sau sare. După înot, clătește-l cât mai repede. Clorul poate modifica reflexele părului blond sau decolorat, iar apa sărată poate lăsa lungimile rigide.

Cum menții nuanța în funcție de culoare?

Dacă ai păr blond, gri sau decolorat, produsele cu pigment mov ori albastru pot diminua temporar reflexele galben-arămii. Respectă timpul de acționare de pe ambalaj și testează produsul pe o șuviță ascunsă, mai ales dacă părul este foarte poros. O utilizare prea frecventă poate lăsa reflexe violet sau cenușii.

Părul brunet și șaten își păstrează mai bine aspectul prin hidratare și protecție față de căldură. Pentru roșcat, arămiu, pastel sau culori fantezie, poți folosi balsamuri și măști cu pigment temporar, apropiat de nuanța actuală. Aplică produsul uniform, folosește mănuși și protejează prosoapele, deoarece pigmenții pot păta textilele.

Aceste produse nu acoperă constant firele albe și nu corectează diferențele mari de culoare. Dacă observi pete, benzi de culoare, reflexe nedorite persistente sau deteriorare după decolorare, apelează la un hairstylist. Evită să aplici repetat vopsea permanentă pe toată lungimea doar pentru a reîmprospăta culoarea.

Greșeli frecvente care estompează rapid culoarea

Evită obiceiurile care pot afecta părul vopsit:

Speli părul zilnic cu apă fierbinte, deși scalpul nu are nevoie de asta.

Renunți la balsam, iar lungimile se încâlcesc și se freacă între ele.

Folosești placa sau ondulatorul fără protecție termică.

Descurci părul ud cu forță, pornind de la rădăcină.

Uscuci părul frecându-l energic cu prosopul.

Intri în piscină fără să clătești părul după aceea.

Aplici frecvent vopsea permanentă peste lungimile deja colorate.

Ignori usturimea, roșeața, veziculele sau mâncărimea apărute după vopsire.

Dacă ai scalp sensibil, nu aplica vopsea pe pielea iritată, zgâriată sau inflamată. Fă testul de alergie indicat de producător înainte de fiecare vopsire, chiar dacă ai utilizat aceeași formulă anterior. Sensibilizarea alergică poate apărea în timp.

Când ceri sfatul unui specialist?

Cere sfatul medicului dermatolog sau al farmacistului dacă apar mâncărime persistentă, arsură, roșeață accentuată, umflături, vezicule ori erupții după colorare. Aceste manifestări pot sugera iritație sau reacție alergică de contact și necesită evaluare. Nu aplica produse noi peste zona afectată și nu încerca să corectezi acasă culoarea imediat după o reacție.

Programează-te la dermatolog și dacă observi cădere accentuată, rupere repetată a firelor sau scalp dureros. Părul fragil după proceduri chimice are nevoie de pauză de la decolorare și coafare termică intensă. Pentru schimbări mari de culoare, corectarea petelor sau trecerea de la foarte închis la blond, solicită ajutorul unui profesionist.

O rutină simplă rămâne suficientă pentru utilizare uzuală: șampon adaptat scalpului, balsam după fiecare spălare, mască săptămânală, produs fără clătire și protecție termică înainte de coafare. Urmărește felul în care reacționează părul tău, ajustează produsele treptat și evită schimbările multiple în aceeași perioadă.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Pentru simptome persistente ale scalpului sau reacții apărute după vopsire, discută cu medicul dermatolog sau cu farmacistul.

Foto: shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News