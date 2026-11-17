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Noile Inimioare Bio Junior cu căpșuni, cacao și cheddar transformă fiecare pauză într-un moment plin de gust și veselie.

fără zahăr adăugat

cu sirop de agave

fără gluten

Bio Junior își extinde portofoliul cu o gamă nouă de gustări în formă de inimioare, create pentru micile momente de bucurie ale copiilor. Disponibile în trei variante – Inimioare cu căpșuni, Inimioare cu cacao și Inimioare cu cheddar – noile produse îmbină gustul atractiv, forma jucăușă și ingredientele atent alese.

Toate cele trei sortimente sunt produse eco, fără gluten, fără conservanți și fără coloranți. Variantele cu căpșuni și cacao sunt, în plus, fără zahăr adăugat*, oferind părinților o alternativă potrivită pentru gustările dintre mese.

Noua gamă răspunde preferințelor diferite ale copiilor:

Bio Junior Inimioare cu căpșuni – o gustare fructată, veselă și aromată;

– o gustare fructată, veselă și aromată; Bio Junior Inimioare cu cacao – alegerea potrivită pentru micii iubitori ai gustului de cacao;

– alegerea potrivită pentru micii iubitori ai gustului de cacao; Bio Junior Inimioare cu cheddar – o variantă sărată, cu gust savuros de brânză.

Ambalajele individuale de 30 g sunt ușor de luat în ghiozdan, în excursii, în parc sau în călătorii. Forma de inimioară și simpaticul personaj Goldie transformă fiecare pachet într-o invitație la joacă și descoperire.

„Prin noua gamă Bio Junior Inimioare ne-am dorit să aducem împreună ingredientele atent selectate, gusturile iubite de copii și un format practic pentru părinți. Fiecare sortiment are propria personalitate, dar toate transmit același lucru: o gustare oferită cu drag poate face orice pauză mai frumoasă”, declară Adelina Pasat, Director Comercial Nutrivita.

Bio Junior Inimioare sunt potrivite pentru pauza de la școală, pentru activitățile de după-amiază sau pentru momentele petrecute în familie. Cele trei sortimente pot fi descoperite în rețeaua de magazine partenere și online, pe www.nutrivita.ro.

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