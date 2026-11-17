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ISSA Christmas Fair propune experiențe ecvestre, gastronomie, patinoar, meșteșuguri și spectacole de sezon, pe Domeniul ISSA, în apropiere de Salina Turda. Târgul va fi deschis în fiecare weekend, între 28 noiembrie și 30 decembrie, iar accesul este gratuit.

Începând cu 28 noiembrie, ISSA Resort, situat proximitatea Salinei Turda, își deschide porțile pentru cea de-a doua ediție ISSA Christmas Fair, un târg de Crăciun construit în jurul unui element mai puțin întâlnit în astfel de evenimente: universul ecvestru.

Povestea prinde viață prin conceptul ISSA Christmas Express, o călătorie imaginară reinterpretată în stilul ISSA, în care caii și trăsurile devin protagoniști, purtând vizitatorii între stații festive, fiecare cu propriile atracții și experiențe de descoperit.

În fiecare weekend, până pe 30 decembrie, vizitatorii sunt invitați să descopere un domeniu de 70 de hectare transformat într-un decor de sărbătoare, unde plimbările cu trăsura, paradele și spectacolele cu cai, alături de un patinoar în aer liber inaugurat în exclusivitate în acest sezon, completează experiențele gastronomice și activitățile pentru întreaga familie.

O componentă importantă a evenimentului este participarea producătorilor și artizanilor din Transilvania, care aduc în târg produse locale, specialități gastronomice și meșteșuguri tradiționale. ISSA Christmas Fair creează astfel un punct de întâlnire între comunitatea locală, vizitatorii din regiune și experiențele specifice domeniului.

Deschiderea târgului și aprinderea luminilor, pe 28 noiembrie

Pe 28 noiembrie, de la ora 17:00, ISSA Resort marchează deschiderea târgului și începutul sezonului de sărbătoare. Mii de lumini vor îmbraca Domeniul ISSA într-un decor spectaculos, inspirat de simbolurile călătoriei și de atmosfera Crăciunului.

În Christmas Market, vizitatorii pot descoperi preparate savuroase de sezon și suveniruri, pot admira bradul uriaș de Crăciun și paradele cailor ISSA sau se pot bucura de experiențe în caruselul ecvestru.

În aceeași zi se deschide și patinoarul, amplasat în manejul exterior al resortului. Acesta va fi deschis zilnic până la finalul lunii februarie 2027.

Cai, gastronomie și tradiții de Crăciun

ISSA Christmas Fair va reuni producători locali, artizani și creatori din Transilvania, cu o selecție variată de produse, specialități de sezon și idei de cadouri. Oferta gastronomică va include castane coapte, kürtőskalács, cozonac, mere coapte, vin fiert și alte băuturi calde specifice sezonului.

Programul include ateliere de creație și meșteșuguri dedicate familiei, precum decorat turtă dulce, pictură pe ceramică și ilustrație, alături de demonstrații de fierărie, muzică live și întâlniri cu Moș Crăciun, completate de workshop-uri dedicate adulților, precum degustări de vin. Din program nu vor lipsi plimbările cu trăsura, paradele și spectacolele ecvestre. Atelierele dedicate copiilor și adulților și se desfășoară pe bază de înscriere.

„După succesul primei ediții, ne-am dorit să construim o experiență aparte de Crăciun, care să valorifice ceea ce are Domeniul ISSA distinct: universul ecvestru, ospitalitatea și gastronomia. Conceptul ISSA Christmas Express este invitația noastră de a descoperi toate acestea într-un cadru de iarnă, alături de familie și prieteni. În același timp, ne dorim ca târgul să devină un loc de întâlnire pentru comunitate și să aducă în prim-plan producătorii, artizanii și tradițiile locale. Ne bucurăm să deschidem domeniul publicului și să oferim acces liber la târg”, spune Noel Aasa, General Manager Domeniul ISSA.

ISSA Christmas Fair se desfășoară în fiecare weekend, în perioada 28 noiembrie – 30 decembrie 2026, la ISSA Resort, în apropiere de Salina Turda. Accesul la târg este gratuit. Produsele, spectacolele și activitățile cu tarif individual se achită separat. Patinoarul este deschis zilnic, inclusiv în timpul săptămânii, până la finalul lunii februarie 2027.

Programul și detaliile despre experiențele din târg vor fi publicate în curând pe www.issaresort.ro.

ISSA Christmas Fair 2026 este organizat cu sprijinul partenerilor Nova Power & Gas, Electrogrup, Banca Transilvania, Kaufland, Coca-Cola, Asigest și Miramax, alături de Magic FM, partener media al evenimentului.

Despre ISSA Resort

Parte din grupul ISSA Estate, ISSA Resort este situat în proximitatea Salinei Turda și reunește ospitalitatea de cinci stele, universul ecvestru, gastronomia, wellness-ul și experiențele viticole într-un concept de turism experiențial.

Construit în jurul unui manej interior de 360°, resortul include spații de cazare premium, restaurante, facilități spa & wellness, zone sportive și spații dedicate evenimentelor private și corporate.

Pe tot parcursul anului, ISSA Resort găzduiește spectacole ecvestre, experiențe de leisure, evenimente private și evenimente corporate de mari dimensiuni. Infrastructura sa cuprinde 75 de camere și suite, Charm Grand Ballroom, spații dedicate conferințelor și evenimentelor premium, precum și acces la podgoria și crama proprie, Crama La Salina.

ISSA Resort se află la aproximativ 30 de minute de Aeroportul Internațional Cluj-Napoca.

Din portofoliul ISSA Estate fac parte și ISSA Village, ISSA Vineyard și ISSA Garden, branduri integrate în Domeniul ISSA, care completează oferta de ospitalitate prin unități de cazare, experiențe viticole, gastronomie și servicii de organizare a evenimentelor. Grupul include, de asemenea, Crama La Salina, cu activități de producție și distribuție de vin, precum și o verticală ecvestră dedicată, care integrează infrastructură specializată, activități ecvestre și servicii conexe.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la adresa [email protected].

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