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Un salariu competitiv poate convinge un candidat să accepte o ofertă. Însă cultura organizațională este cea care influențează decizia de a rămâne, de a vorbi pozitiv despre companie și de a investi energie și implicare în activitatea de zi cu zi.

În 2026, diferența dintre promisiunea făcută în procesul de recrutare și experiența reală a angajatului devine vizibilă foarte repede. Oamenii observă dacă managerii îi ascultă, dacă efortul le este recunoscut și dacă beneficiile oferite răspund unor nevoi reale, nu doar bifează o listă standard de avantaje.

Pentru a înțelege cât de bine funcționează aceste elemente și unde există oportunități de îmbunătățire, organizațiile au nevoie de o evaluare constantă a experienței angajaților. O analiză relevantă poate porni de la câteva direcții esențiale:

nivelul de fericire și implicare al angajaților;

sentimentul de apartenență și frecvența feedbackului;

legătura dintre beneficii, recunoaștere și retenție;

modul în care este măsurată experiența angajaților după implementarea inițiativelor și programelor interne.

Cultura organizațională se observă în experiența zilnică a angajaților

O strategie de employer branding nu se construiește prin sloganuri. Ea prinde contur din experiențele repetate pe care angajații le trăiesc zi de zi: modul în care se iau deciziile, felul în care sunt tratate greșelile, rapiditatea cu care primesc sprijin și măsura în care contribuțiile lor sunt observate și apreciate.

Employer brand: percepția pe care angajații, candidații și foștii angajați o au despre companie ca angajator. Acesta se construiește prin experiențe concrete și interacțiuni de zi cu zi, nu doar prin mesajele promovate în comunicarea de recrutare.

Un brand de angajator credibil se construiește atunci când promisiunile făcute în exterior sunt confirmate de experiențele trăite în interiorul organizației. Dacă o companie promovează autonomia, dar fiecare decizie trece prin numeroase niveluri de aprobare, credibilitatea mesajului se erodează. Dacă vorbește despre grija față de oameni, dar recompensează exclusiv rezultatele excepționale, angajații observă rapid discrepanța dintre discurs și realitate.

O cultură organizațională sănătoasă nu presupune absența conflictelor sau a provocărilor. Ea se vede în capacitatea oamenilor de a ridica probleme fără teama de a fi marginalizați, de a cere clarificări fără rețineri și de a primi feedback într-un mod constructiv. În acest spațiu de încredere se formează sentimentul de apartenență, unul dintre factorii care susțin performanța pe termen lung.

Datele studiului “Barometrul fericirii la locul de muncă” realizat de compania britanică de tehnologie The Happiness Index, evidențiază o realitate interesantă în România: productivitatea percepută a echipelor este evaluată la 7,9 din 10, în timp ce sentimentul de apartenență la organizație obține un scor de 6,7. Rezultatele sugerează că o echipă poate avea performanțe bune și, în același timp, să nu simtă o conexiune puternică cu organizația din care face parte. Tocmai acest decalaj reprezintă una dintre provocările majore pentru companii atunci când își construiesc brandul de angajator.

Ce arată Barometrul fericirii la locul de muncă în 2026

Datele din studiul Worklife Happiness Barometer 2026 arată că angajații români prezintă un scor general pentru sănătatea culturii organizaționale de 7,3. Valoarea este egală cu referința globală și peste scorul european de 6,9. Fericirea la locul de muncă înregistrează 7,2, iar implicarea 7,4.

Productivitatea echipei: scorul este 7,9, peste valoarea globală de 7,6 și cea europeană de 7,1.

Recompensa financiară, incluzând salariul sau beneficiile: scorul este 6,1, sub referința globală de 6,5.

Intenția de a rămâne în companie: 73% dintre angajați vor să rămână la actualul loc de muncă, iar 17% iau în calcul plecarea în următoarele 12 luni.

Reputația internă: 39% ar recomanda compania, 23% sunt pasivi, iar 38% nu ar recomanda-o.

Indicatorii conturează o realitate cu două dimensiuni. Pe de o parte, angajații consideră că își gestionează eficient volumul de muncă și apreciază colaborarea din echipe. Pe de altă parte, nivelul de feedback primit și sentimentul de apartenență sunt mai reduse. Aceste rezultate arată că o cultură organizațională solidă are nevoie atât de claritate și eficiență operațională, cât și de conexiune umană, recunoaștere și încredere.

Instrumentul The Happiness Index îi ajută pe angajatori să urmărească în mod constant aceste aspecte, oferind o imagine de ansamblu asupra nivelului de fericire, implicare și apartenență al angajaților, precum și asupra calității relațiilor, a recunoașterii primite, a sensului perceput în muncă și a clarității obiectivelor.

Recunoașterea și apartenența: pilonii unui employer brand puternic

Un angajat nu evaluează compania numai prin prisma salariului și a beneficiilor primite. La fel de mult contează felul în care este tratat în momentele solicitante, modul în care organizația reacționează atunci când apare o problemă și măsura în care contribuția sa este recunoscută, chiar și atunci când aceasta nu se reflectă imediat în indicatorii financiari.

Recunoaștere: confirmarea concretă contribuției unui coleg, fie că este vorba despre efort, progres, mod de gândire, inițiativă sau decizie . Nu este o laudă automată. Un mesaj precum „ai făcut o treabă bună” valorează mai mult când explică ce anume a fost apreciat și de ce a contat

De reținut: feedbackul corectiv este mai ușor de acceptat atunci când angajatul știe că efortul și contribuția sa sunt observate și apreciate. Recunoașterea nu înlocuiește nevoia de corectare, dar creează contextul de încredere care face feedbackul mai constructiv și mai ușor de valorificat.

În studiul Pluxee, recunoașterea are scorul 6,6, cel mai redus dintre temele analizate în zona emoțională. Frecvența feedbackului ajunge la 6,1, față de 7,4 la nivel global. Aceste valori nu spun că angajații nu muncesc. Arată că legătura dintre efortul depus și răspunsul companiei nu este suficient de vizibilă.

Principalii factori care influențează atât implicarea, cât și fericirea în companiile din România sunt inspirația și sentimentul de apartenență. Ambele înregistrează o corelație strânsă de 0,79, alături de oportunitățile de a avansa în carieră, asociate implicării, cu o corelație de 0,77, și sentimentul de a fi valorizat ca individ, care susține fericirea, cu un indice de corelație de 0,77. Pentru organizațiile românești, abordarea deficitului actual de „apartenență”, oferirea unor șanse reale de creștere, precum și construirea unei culturi care să-i inspire pe membrii echipelor sunt aspecte esențiale pentru păstrarea angajaților extrem de productivi și consolidarea legăturii emoționale dintre ei și companie.

Un employer brand puternic se construiește prin comportamente consecvente și experiențe repetate: manageri care ascultă înainte să judece, obiective comunicate clar, aprecieri specifice pentru munca bine făcută și deschidere față de opinii diferite. Nu sunt gesturi spectaculoase, dar tocmai prin repetare devin parte din cultura organizației și dau credibilitate promisiunilor făcute de companie.

Cum susține Pluxee cultura organizațională prin beneficii și instrumente de măsurare

Pluxee este un partener pentru companiile care vor să conecteze beneficiile extrasalariale de experiența reală a angajaților. În acest demers, un rol important îl are The Happiness Index, instrumentul, care oferă organizațiilor o imagine clară asupra nivelului de implicare, apartenență și satisfacție al echipelor. La rândul lor, soluțiile Pluxee pentru masa de prânz, timp liber și recunoaștere contribuie la construirea unei experiențe mai relevante și mai apropiate de nevoile angajaților.

Confidențialitatea răspunsurilor: Prin feedback anonim și 18 sondaje predefinite, The Happiness Index le permite companiilor să înțeleagă mai bine experiența angajaților. Angajații răspund cu mai multă sinceritate, iar echipele de HR obțin informații relevante despre cultura organizațională, bazate pe date, nu doar pe percepții individuale.

Interpretare și acțiune: platforma folosește neuroștiință, inteligență artificială, machine learning și analiza sentimentelor. Rezultatele pot fi urmărite în timp real, apoi discutate cu managerii pentru a decide .ariile de îmbunătățire și a stabili acțiunile necesare.

Beneficii relevante pentru nevoi reale: rezultatele sondajelor pot arăta că angajații nu simt o corespondență corectă între contribuția lor și salariile și beneficiile primite. Primul pas nu este adăugarea unui nou beneficiu, ci înțelegerea a ceea ce contează cu adevărat pentru diferite grupuri de angajați și a modului în care beneficiile existente pot fi folosite în viața de zi cu zi.

Decizii bazate pe date pentru HR: datele oferă un punct de plecare pentru conversații mai relevante despre retenție, integrarea noilor angajați, management și experiența de lucru a angajaților, inclusiv a celor remote. Cu o experiență construită alături de peste 35.000 de companii din România, Pluxee pune la dispoziție soluții care pot fi adaptate organizațiilor de dimensiuni și profiluri diferite.

Un instrument de măsurare nu schimbă de unul singur o cultură.El ajută însă la identificarea punctelor de tensiune, a nevoilor și a oportunităților de îmbunătățire. Diferența o fac deciziile și acțiunile care urmează, respectiv modul în care liderii aleg să răspundă la feedbackul primit și să îl transforme în schimbări concrete.

Beneficii extrasalariale care completează experiența angajatului

Beneficiile extrasalariale își ating scopul atunci când răspund unor nevoi reale și se integrează firesc în experiența de zi cu zi a angajaților. Pentru ca acestea să fie percepute ca valoroase, angajații trebuie să înțeleagă legătura dintre beneficiul oferit, propriile așteptări și grija pe care compania o are față de echipă. Deși un pachet standardizat poate fi ușor de administrat, el nu reflectă întotdeauna diversitatea unei organizații formate din angajați cu vârste, priorități și stiluri de viață diferite.

Pluxee Gusto: cardul de masă susține cheltuielile zilnice pentru alimentație și reprezintă unul dintre cele mai utilizate beneficii din pachetul de recompensare.

Pluxee Turist: cardul de vacanță le permite angajaților accesul la experiențe de relaxare și recuperare, susținând echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Pluxee Cadou: o soluție potrivită pentru momente de recunoaștere în ocazii precum 8 martie, Paște, 1 iunie, Crăciun..

MyBenefits by Pluxee: platforma de beneficii flexibile permite personalizarea pachetului de beneficii în funcție de preferințele angajaților.

Flexibilitatea devine tot mai importantă în special pentru generațiile aflate la începutul carierei. . Rezultatele studiului indică un scor de 8,4 pentru ideea că accesul la beneficiile relevante ar crește fericirea și implicarea. Mesajul nu este nevoia de a oferi mai multe beneficii, ci de a construi pachete mai bine adaptate realităților și priorităților angajaților.

Un portofoliu de beneficii extrasalariale cum este cel de la Pluxee poate susține promisiunea unei organizații de a avea grijă de oamenii săi atunci când este relevant, ușor de utilizat și comunicat constant. În acest fel, beneficiile nu mai reprezintă doar un element al pachetului de recompensare, ci o componentă integrată a experienței angajaților și a brandului de angajator.

Plan de acțiune pentru un employer brand credibil

Promisiunea de angajator devine credibilă atunci când poate fi verificată în comportamentele de zi cu zi ale membrilor echipelor.

Înainte de a modifica pachetul de beneficii, este important să înțelegi care sunt nevoile echipelor. Pot ține de nivelul recompensării, de lipsa de comunicare sau de relația cu managerul. În absența acestui diagnostic, organizația riscă să investească în soluții atractive pe hârtie, dar prea puțin utilizate.

Măsoară punctul de plecare: evaluează indicatori precum fericirea la locul de muncă, implicarea, sentimentul de apartenență, nivelul de recunoaștere, calitatea feedbackului și intenția de rămânere în organizație. Analizează rezultatele în funcție de echipă, vechime, rol sau model de lucru pentru a identifica diferențele relevante.

Conectează acțiunile cu indicatori clari: dacă provocarea este lipsa recunoașterii, introdu mecanisme de feedback și urmărește evoluția acestora în timp. Dacă nevoia este legată de flexibilitate, monitorizează gradul de utilizare a beneficiilor și nivelul de satisfacție după implementare.

Repetă măsurarea la intervale potrivite și comunică ce s-a schimbat. Angajații nu așteaptă perfecțiune. Așteaptă să vadă că răspunsurile lor sunt ascultate și transformate în decizii concrete.

Cultura organizațională și impactul în activitate

Cum alegi și gestionezi corect beneficiile extrasalariale

Pornește de la profilul echipei: un pachet potrivit pentru o companie cu personal predominant remote poate arăta diferit față de unul destinat angajaților din producție, retail sau servicii. Ține cont de vârstă, locație, program, venit și nevoile exprimate în sondaje.

Explică valoarea concretă: angajații trebuie să știe ce primesc, unde pot folosi beneficiul, cum îl accesează și ce reguli se aplică. O comunicare neclară face ca un beneficiu bun să pară complicat sau inutil.

Verifică utilizarea: numărul de beneficiari înscriși nu spune totul. Urmărește frecvența folosirii, beneficiile preferate și întrebările către HR. Datele arată dacă programul ajunge efectiv în viața angajaților.

Ascultă diferențele dintre grupuri: de exemplu, angajații noi, cei care lucrează remote și colegii aflați la mijlocul carierei pot avea așteptări diferite. Un sondaj anonim, precum cel disponibil prin The Happiness Index, poate separa percepția generală de nevoile unor segmente concrete.

Revizuiește anual direcția: bugetul, legislația, comportamentul angajaților și structura companiei se schimbă în timp. De aceea, pachetul de beneficii trebuie evaluat constant. Păstrează beneficiile care sunt folosite și apreciate, ajustează opțiunile care nu mai răspund nevoilor și comunică motivul deciziilor.

Un employer brand credibil se construiește prin consecvență: Aceeași grijă față de oameni trebuie să se regăsească în modul în care compania colectează feedback, în interacțiunile dintre manageri și echipe, în politica de recompensare și în alegerea beneficiilor. Cultura organizațională devine vizibilă atunci când promisiunea companiei se reflectă în fiecare etapă a experienței de muncă.

Dacă vrei să înțelegi unde se află organizația ta și ce poate fi îmbunătățit, primul pas este măsurarea nivelului de fericire, implicare și apartenență. Pe baza acestor rezultate, poți defini acțiuni concrete pentru recunoaștere, experiența angajaților și pachetul de beneficii. O abordare bazată pe date oferă nu doar o imagine mai clară asupra culturii organizaționale, ci și direcții de acțiune cu impact real asupra oamenilor și performanței.

Referințe și surse oficiale

Pluxee România – Barometrul fericirii la locul de muncă 2026 https://www.pluxee.ro/barometrul-fericirii/

The Happiness Index, https://www.pluxee.ro/produse/the-happiness-index/

Sursa foto: Pexels.com

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