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Brandul de modă Reserved își continuă expansiunea pe piața din România, prin deschiderea unui nou magazin în centrul comercial Sun Plaza din București, pe 26 noiembrie, la ora 10:00, fiind al 24-lea magazin al brandului la nivel național și al cincilea din București. Noua locație le va oferi clienților acces la cele mai recente colecții ale brandului, dedicate femeilor, bărbaților și copiilor, într-un spațiu conceput pentru a asigura o experiență de shopping modernă și confortabilă.

Cu o suprafață comercială de 2.180 mp, magazinul beneficiază de un design contemporan, care îmbină estetica distinctivă Reserved cu funcționalitatea și confortul. Spațiul este organizat astfel încât clienții să poată explora cu ușurință colecțiile și să descopere o varietate de articole vestimentare și accesorii, de la piese esențiale pentru garderoba de zi cu zi până la articole inspirate de cele mai noi tendințe.

Pentru a sărbători deschiderea, Reserved a pregătit oferte speciale și surprize pentru vizitatori. Toți clienții vor beneficia de o reducere de 50 de lei la cumpărături de minimum 299 de lei, în timp ce primii 50 de clienți care vor vizita noul magazin din Sun Plaza în ziua deschiderii vor beneficia de o reducere de 50% la întreaga cumpărătură, pentru achiziții de minimum 299 de lei, în limita unei valori maxime a coșului de cumpărături de 2.000 de lei.

În plus, primii 100 de clienți care sunt membri ai programului de loialitate ReservedForMe și fac cumpărături în valoare de peste 199 de lei vor primi o pungă cadou cu surprize, precum și o cafea sau o ciocolată caldă. Un DJ prezent la eveniment va contribui la atmosfera dinamică și plină de energie, transformând ziua deschiderii într-o experiență de shopping animată și memorabilă.

„Deschiderea noului magazin Reserved marchează o nouă etapă în dezvoltarea brandului pe piața din România și ne oferă oportunitatea de a fi mai aproape de clienții noștri. Ne bucurăm să aducem colecțiile Reserved în Sun Plaza și să le oferim vizitatorilor ocazia de a descoperi cele mai noi piese vestimentare ale brandului într-un magazin modern, conceput pentru a asigura o experiență de shopping cât mai plăcută. Această deschidere reflectă angajamentul nostru de a ne extinde constant rețeaua de magazine și de a răspunde așteptărilor clienților noștri”, a declarat Alexandru Roman, Leasing Manager, Reserved România.

Din 2008, Reserved oferă pe piața din România articole vestimentare și accesorii pentru femei, bărbați și copii, devenind unul dintre brandurile cunoscute din segmentul local de fashion. Prin colecțiile sale, brandul îmbină tendințele actuale cu piese versatile, potrivite pentru diferite stiluri și ocazii. Colecțiile Reserved sunt disponibile atât în magazinele fizice și online, cât și prin intermediul aplicației mobile dedicate. Mai multe informații despre brand și colecții sunt disponibile pe www.reserved.com/ro/ro/.

Deschiderea magazinului din Sun Plaza face parte din strategia de dezvoltare a Reserved în România, prin care brandul își propune să fie mai aproape de clienți și să le ofere acces la colecțiile sale într-un număr tot mai mare de locații.

Despre LPP

LPP este o companie poloneză de familie și una dintre companiile de îmbrăcăminte cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală. De 30 de ani, compania activează cu succes atât în Polonia, cât și pe piețele internaționale, oferindu-și colecțiile în orașe importante precum Londra, Milano, Hamburg, Varșovia, Praga, Budapesta, București și Helsinki.

LPP administrează cinci branduri de modă – Reserved, Cropp, House, Mohito și Sinsay –, ale căror produse sunt disponibile în prezent în magazine fizice și online, în aproape 40 de piețe din întreaga lume. Compania operează o rețea de peste 2.200 de magazine, cu o suprafață totală de aproape 2 milioane mp, și distribuie anual articole vestimentare și accesorii pe trei continente. Mai multe informații despre companie sunt disponibile pe www.lpp.com/en/.

LPP are, de asemenea, un rol important în calitate de angajator, cu peste 43.000 de angajați în cadrul sediilor și structurilor sale comerciale din Polonia, Europa, Asia și Africa. Compania este listată la Bursa de Valori din Varșovia, în cadrul indicelui WIG20, și este inclusă, de asemenea, în prestigiosul indice MSCI Poland.

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