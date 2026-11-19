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La patruzeci, cincizeci de ani, pierderea unui dinte nu mai e un capitol pe care îl închizi fără discuție. Multe femei ajung la stomatolog cu aceeași întrebare: merită un implant, sau e mai simplu să trăiesc cu golul de acolo? Răspunsul scurt e că un dinte lipsă nu rămâne niciodată „doar estetic”. Osul maxilarului sau al mandibulei, lipsit de stimularea pe care o oferea rădăcina naturală, începe încet să se resoarbă, iar dinții vecini pot migra spre spațiul gol.

Ce se întâmplă, de fapt, în timpul tratamentului

Un implant dentar e, în esență, o rădăcină artificială din titan, înșurubată în os. Peste ea se montează, mai târziu, o coroană care imită dintele natural. Procesul nu e instant. Osul are nevoie de timp să „prindă” implantul, printr-un proces numit osteointegrare, care durează în medie trei până la șase luni. La mandibulă, osul e mai dens, iar integrarea e de regulă mai rapidă, trei-patru luni. La maxilarul superior, densitatea osoasă e mai mică, așa că procesul se întinde adesea cinci-șase luni.

Primele una-două săptămâni după intervenție sunt dedicate vindecării inițiale a țesutului. Urmează etapa de osteointegrare propriu-zisă, iar restaurarea finală, coroana montată pe implant, vine abia după ce medicul confirmă că osul s-a fixat solid în jurul rădăcinii artificiale. Graba în această etapă e, de multe ori, motivul pentru care un implant nu reușește cum ar trebui.

La implant dentar la Clinica NEO din Baia Mare, unde se montează implanturi Neodent by Straumann, elvețiene, la 2.400 lei pe implant, și Bredent, din Germania, la 2.700 lei, Dr. Eduard Duda, medic stomatolog, explică fiecare etapă pacientei înainte de intervenție, nu doar costul final.

Cine e candidat pentru implant, și cine nu

Nu orice persoană care a pierdut un dinte e candidat ideal pentru implant imediat. Contraindicația cea mai clară e diabetul necontrolat, care interferează direct cu capacitatea osului de a se vindeca și de a integra implantul. Fumatul intens rămâne un factor de risc important. Nu neapărat o interdicție absolută, dar studiile arată o rată de insucces semnificativ mai mare la fumătorii înrăiți față de nefumători. Radioterapia în doze mari la nivelul capului și gâtului reduce, la rândul ei, șansele de succes.

Alte situații, osteoporoza sau o densitate osoasă scăzută, boala parodontală netratată, sau pur și simplu un volum de os insuficient în zona dintelui lipsă, nu exclud automat un implant. De multe ori se pot corecta înainte de intervenție, printr-o adiție osoasă sau, pentru implanturile din zona molarilor superiori, printr-un sinus lift, o procedură care crește volumul osos disponibil în zona sinusului maxilar.

Ratele de succes, fără promisiuni absolute

Studiile de specialitate citează, pentru implanturile dentare, o rată medie de succes de aproximativ 95%. O analiză pe un eșantion mai extins a raportat un procent și mai ridicat, aproape 98%, iar un studiu multicentric pe cinci ani pentru un tip specific de implant a ajuns la 98,8-99,1% supraviețuire. Cifrele variază de la un studiu la altul, firesc, pentru că depind de tipul implantului, de starea osului și de respectarea recomandărilor medicului în perioada de vindecare. Niciun medic serios nu poate promite un rezultat sigur sută la sută. Poate doar explica probabilitățile reale, bazate pe starea clinică a fiecărei paciente.

Factorii care influențează cel mai mult aceste procente nu sunt, de regulă, legați de marca implantului, ci de densitatea osoasă din zona tratată, de respectarea perioadei de vindecare fără suprasolicitare și de igiena orală zilnică din lunile de după intervenție. Un implant montat tehnic perfect poate eșua, totuși, dacă pacienta fumează intens în perioada de vindecare sau ignoră controalele de monitorizare stabilite de medic.

Întrebările care merită puse înainte de a decide

Multe paciente ajung la prima consultație fără să știe ce să întrebe. Câteva repere ajută: cât durează, concret, fiecare etapă în cazul meu? Ce se întâmplă dacă osul nu e suficient? Ce alternative există dacă implantul nu reușește din prima tentativă? Și, la fel de important, ce presupune îngrijirea zilnică după montarea coroanei finale?

Pentru paciente care vor să compare mai multe opinii înainte de decizie, întrebările frecvente despre implantul dentar publicate de clinică acoperă exact acest tip de nelămuriri, de la durata tratamentului până la diferențele dintre mărcile de implant folosite.

Decizia rămâne una personală, luată împreună cu medicul

Un implant dentar nu e o modă trecătoare și nu e nici o soluție universal valabilă pentru orice caz. E o decizie medicală, luată după o evaluare clinică reală, cu radiografie și, uneori, un CT dentar. Pentru o femeie la patruzeci sau cincizeci de ani, întrebarea corectă nu e „ce aleg prietenele mele”, ci „ce recomandă, concret, medicul care mi-a analizat situația din gură”.

Un ultim detaliu, des trecut cu vederea: perioada de vindecare nu se termină în ziua în care se montează coroana finală. Osul continuă să se remodeleze în jurul implantului câteva luni bune de la restaurare, motiv pentru care controalele periodice rămân necesare și după ce tratamentul „pare” terminat.

Ce se schimbă, practic, în rutina zilnică

În primele zile de la intervenție, medicul recomandă de regulă alimente moi și evitarea zonei tratate la periaj, până la cicatrizarea inițială a țesutului. Pe termen lung, igiena în jurul unui implant cere, de fapt, aceeași disciplină ca cea pentru dinții naturali, periaj de două ori pe zi, folosirea aței dentare sau a periuțelor interdentare, plus controalele periodice stabilite de medic. Diferența reală nu e în efortul zilnic, ci în consecințele neglijenței: o inflamație netratată în jurul unui implant poate afecta osul din jur mai rapid decât una din jurul unui dinte natural, pentru că structura de susținere e diferită.

Pentru o pacientă care a trecut deja printr-o extracție sau printr-un dinte pierdut din cauza unei carii avansate, aceste detalii nu sunt teoretice. Sunt exact ce determină dacă investiția într-un implant ține zece ani sau doar trei.

Imagine principală: Foto: Pexels. Imagine ilustrativă.

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