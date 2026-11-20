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La o zgardă pentru câini, mărimea corectă o afli cu ruleta: măsori gâtul și cauți centimetrii în tabelul modelului, iar rasa îți dă doar o idee. Materialul hotărăște cât de comodă e zgarda, cât ține și cum o îngrijești. Zgărzile Plain de la Petique, de exemplu, sunt din piele full-grain vopsită în masă, au catarama și inelul din alamă, iar căptușeala moale rămâne plăcută la gât și după multe ore de purtat.

Cum măsori gâtul ca să alegi mărimea corectă

Clubul chinologic american (AKC) recomandă să te bazezi pe măsura exactă a câinelui: mărimile scrise pe etichete sunt doar estimări. Ai nevoie de o ruletă moale, de croitorie, și de două minute în care câinele stă liniștit.

Cum măsori:

câinele stă în picioare, relaxat, cu capul în poziția obișnuită;

treci ruleta în jurul gâtului, puțin sub urechi și deasupra umerilor, acolo unde stă zgarda;

ruleta stă lipită de piele, iar la blana lungă o strecori printre fire;

notezi cifra în centimetri și o compari cu tabelul modelului ales.

În tabel, fiecare mărime acoperă un interval. Cauți mărimea la care măsura ta cade cam la mijloc, ca să rămână găuri libere de o parte și de alta pentru reglaj. La zgarda Plain, M e pentru 33-39 cm, deci la 36 cm iei M. Intervalele vecine se suprapun puțin: la 38 cm intră și M, și L. Când gâtul e între două mărimi, o iei pe cea mai mare și o închizi pe prima gaură.

Rasa te ajută doar să te orientezi. În ghidul Plain, un Beagle mic poartă S, iar unul mare, M: decide ruleta. Proba finală o faci cu zgarda pe gât. Zgarda potrivită rămâne la locul ei când o tragi ușor spre urechi.

Petique (petique.ro) e un magazin online cu recompense naturale și accesorii din piele pentru câini. Pe pagina colecției vezi fiecare zgardă din piele pentru câini în toate culorile, cu ghidul de mărimi și intervalul în centimetri pentru fiecare model.

Lățimea zgărzii crește odată cu talia

Mărimea ține și de lățime. La zgarda Plain, lățimea urcă pas cu pas, ca zgarda să stea proporționat pe câine:

XXS și XS, 1,7 cm;

S, 2 cm;

M, 2,5 cm;

L, 3 cm;

XL, 3,5 cm;

XXL, 4 cm.

Un Yorkshire Terrier poartă de obicei XS, lată de 1,7 cm. Un Bulldog francez ajunge la M, de 2,5 cm, un Labrador mare la XL, de 3,5 cm, iar un Dog german la XXL, de 4 cm. Plain Sand se găsește în toate cele șapte mărimi, de la XXS pentru rasele foarte mici până la XXL pentru câinii foarte mari.

Prima zgardă a puiului, pas cu pas

Puiul crește repede în primul an, amintește AKC, așa că zgarda se schimbă de câteva ori până la talia de adult. Îi iei mărimea mai mare și îl măsori din nou peste două luni. Clubul chinologic britanic (Royal Kennel Club) recomandă pentru început o zgardă mică și ușoară, potrivită cu talia de acum.

Puiul acceptă mai ușor zgarda dacă o leagă de recompense. Un ghid al Universității Purdue, scris pentru câinii din canise, descrie pașii:

ții zgarda ca pe un cerc larg și îl atragi cu o recompensă să-și treacă singur botul prin ea;

o așezi pe gât, încă desfăcută, și îi dai recompense între timp;

o închizi, îi dai o recompensă și o desfaci după cinci secunde;

apoi crești treptat timpul, de la minute la perioade mai lungi, cu joacă și recompense.

Royal Kennel Club insistă pe ordine: întâi pui zgarda, apoi vine recompensa, imediat. În primele zile, câinele poartă zgarda doar când ești prin preajmă, ca să vezi dacă se agață de mobilă.

În România, câinii se identifică prin microcip, implantat în zona gâtului în cel mult 90 de zile de la fătare, după normele ANSVSA. Codul are 15 cifre și începe cu 642, codul țării, iar câinele intră în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân odată cu microciparea.

Pe zgardă, datele de contact stau la vedere. AKC arată că zgărzile cu cataramă sau cu clips sunt cel mai des folosite pentru plăcuța cu numele, iar datele de contact pe zgardă ajută când câinele se rătăcește. Pe plăcuță încap de obicei numele câinelui și un număr de telefon.

La Petique, zgarda împletită Twisted are un inel mic între cataramă și inelul D, făcut pentru medalionul cu datele câinelui. La Plain, inelul D stă pe ceafă, ca lesa să se prindă repede.

De ce contează materialul unei zgărzi pentru câini

AKC recomandă să alegi materialul după blană, talie și sensibilitatea pielii. La un câine adult contează rezistența la apă, la căldură și la zgârieturile din joacă. Pielea căptușită sau rulată ferește de frecare gâtul câinilor cu blană scurtă sau cu pielea sensibilă.

Standardul european pentru terminologia pielăriei, EN 15987, face câteva distincții utile la cumpărare:

fața pielii (în engleză „grain”) e partea exterioară, cu desenul natural al speciei, rămasă după ce s-au îndepărtat părul și epiderma;

pielea full-grain își păstrează fața întreagă, neșlefuită;

pielea „corectată” are fața șlefuită parțial, apoi acoperită cu un finisaj;

pielea „spalt” vine din straturile de dedesubt, iar fața naturală rămâne pe stratul de sus.

Zgărzile Plain sunt lucrate manual din piele bovină full-grain, vopsită în masă: pigmentul pătrunde în toată grosimea pielii, așa că zgarda rezistă la zgârieturi și își păstrează culoarea ani la rând. Căptușeala groasă din interior o face comodă la purtare îndelungată. O inserție din microfibră îi dă rezistență când câinele trage, iar marginile îndoite și cusute stau netede pe blană. Catarama și inelul D sunt din alamă masivă.

Sand e un bej deschis, care merge cu orice culoare de blană. Amber e un portocaliu cald, ușor de zărit la plimbările din parc sau din pădure.

Piele împletită, cerată sau nubuc impermeabil

Zgarda Twisted e cea mai subțire din gama Petique, lată de 1,2-1,6 cm, după mărime. Șnururile fine de piele bovină sunt împletite manual în tehnica italiană Intrecciato. Profilul rotund și greutatea mică o fac comodă inclusiv când câinele stă întins.

Imperial Florence, o ediție limitată, are piele Crazy Horse cerată și o bandă de bumbac în roșu și verde, cu alamă în finisaj auriu. Standardul EN 15987 numește „pull-up” pielea făcută să se deschidă la culoare când e întinsă. Așa se comportă și pielea cerată: la îndoire apar două nuanțe, iar urmele de purtare desenează în timp o marmorare diferită de la o zgardă la alta.

Nubucul, spune același standard, e piele șlefuită pe față până capătă un efect catifelat, cu desenul feței încă vizibil. La Petique, zgarda din nubuc are un finisaj impermeabil, potrivit pentru plimbările pe ploaie și pe vreme schimbătoare. O găsești în Pistachio, un verde fistic pastelat, și în Chocolate, un maro ciocolatiu. În timp, pielea capătă o patină naturală.

Cum îngrijești o zgardă din piele

AKC sfătuiește să cureți zgarda de fiecare dată când îi faci baie câinelui. Pentru zgărzile Plain, fișa produsului dă trei pași:

o ștergi cu o lavetă umedă;

din când în când îi dai cu balsam pentru piele, ca să rămână suplă;

o ferești de umezeala multă.

Zgarda din nubuc o lași să se usuce la aer după ce s-a udat. Cât timp o cureți, verifici și catarama, cusăturile și gaura pe care o închizi de obicei. La pui, verificarea asta îți arată și când a venit vremea mărimii următoare.

Plimbarea cu lesa lejeră, cu recompense

Un studiu publicat în 2020 în Veterinary Record a măsurat, pe un model de gât, apăsarea zgărzii când lesa e trasă. Autorii recomandă plimbarea cu lesa lejeră, cu gâtul liber, iar zgarda rămâne locul plăcuței cu datele câinelui. Royal Kennel Club spune la fel: lesa e un dispozitiv de siguranță, iar mersul îl conduci cu recompense.

Metoda AKC are un singur principiu: mersul continuă doar cu lesa lejeră.

Când câinele trage, te oprești pe loc și aștepți.

Lesa se lasă și atârnă în formă de J, iar câinele se întoarce spre tine.

Îl lauzi, îi dai recompensa lângă picior și pornești mai departe.

După vreo trei metri parcurși cu lesa lejeră, îl lași câteva minute să adulmece.

Royal Kennel Club adaugă două detalii: ții mâna cu recompensa jos, ca să rămână cu labele pe pământ, și reduci treptat numărul recompenselor. Asociația americană a medicilor veterinari comportamentaliști (AVSAB) recomandă dresajul cu recompense pentru orice câine.

Bucata potrivită e cât un bob de mazăre, chiar și pentru un câine mare, notează AKC. În parc, printre mirosuri și alți câini, scoți recompensa cu miros puternic. În buzunar merg cele care se păstrează la temperatura camerei, ca bucățile de carne uscată.

Plămânul uscat: ce se întâmplă la uscare și cât dai

Plămânul de vită crud are aproape 80% apă. În general, la uscarea cu aer, un curent cald trece mai multe ore peste bucăți, până ce apa scade la cam 10-14%. Pleacă doar apa: proteinele, grăsimile și mineralele rămân în bucata mai mică. Din peste 400 g de plămân crud ies cam 100 g uscat, așa că proteinele sunt de aproximativ patru ori mai concentrate. Mineralele, ca fierul și zincul, rămân și ele, iar gustul devine mai intens.

Uscarea explică și de ce recompensa stă în buzunar. Microbii au nevoie de apă liberă ca să se înmulțească, iar în carnea uscată bacteriile periculoase nu se mai pot înmulți. Punga închisă, la loc uscat și răcoros, ferită de soare, ține luni întregi.

Plămânul de vită uscat de la Petique, în pungă de 100 g, are un singur ingredient, deci știi exact ce mănâncă câinele. Bucățile de 15 cm, aerate, se rup ușor în bucăți mici și merg la orice câine, de la pui la senior. Pentru casă există și punga de 500 g.

Recompensele intră în socoteala zilei: AKC și WSAVA recomandă să rămână sub 10% din calorii. Pentru un câine adult de 10 kg, asta înseamnă cam 47 kcal, adică aproximativ 12 g de plămân uscat pe zi, din toate recompensele. Rupi bucățile pe măsura gurii câinelui și lași apă proaspătă la îndemână.

Scoate ruleta diseară și măsoară-i gâtul. Plain Sand are toate cele șapte mărimi, iar bejul deschis merge cu orice blană. La prima plimbare cu zgarda nouă, ia și punga de plămân.

Foto: Petique

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