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Dureri abdominale fără o cauză clară după analize și ecografie: ce urmează?

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Ai urmat traseul recomandat: consult → ecografie → analize, iar rezultatele sunt în limite normale, însă durerea abdominală persistă sau reapare? Este firesc să te întrebi ce mai poți verifica și dacă trebuie să îți faci griji. Unele cauze țin de digestie, de aparatul urinar, de zona ginecologică sau de musculatura abdomenului, iar medicul stabilește următorul pas după ce analizează simptomele și istoricul tău.

Ce informații oferă o ecografie abdominală?

Ecografia abdominală oferă informații despre aspectul ficatului, vezicii biliare, pancreasului, rinichilor, splinei, vezicii urinare și, uneori, al unor structuri din pelvis. Un rezultat fără modificări reduce probabilitatea unor probleme precum calculii biliari mari, chisturile voluminoase sau dilatarea căilor urinare.

Analizele de sânge completează imaginea, dar medicul nu le citește separat, ci într-un context care ține cont și de locul durerii, mese, tranzit intestinal, menstruație și istoric familial. Contează și modul în care s-a desfășurat ecografia: gazele intestinale pot limita vizualizarea unor zone, iar o examinare făcută între episoadele dureroase poate să nu surprindă anumite modificări. De aceea, dacă simptomele persistă, medicul poate recomanda investigații suplimentare, precum un RMN. Dacă locuiești în Capitală, poți programa un RMN în București, sector 3, pentru o evaluare mai detaliată a țesuturilor moi.

Ce nu identifică mereu ecografia?

Ecografia nu examinează direct mucoasa stomacului, a duodenului sau a colonului. Gastrita, ulcerul, refluxul gastroesofagian sau unele inflamații intestinale pot necesita un test respirator, o analiză din scaun, o gastroscopie sau o colonoscopie, dacă simptomele susțin această direcție.

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Uneori, durerea apare fără o leziune vizibilă: sindromul de intestin iritabil sau dispepsia funcțională pot provoca crampe și balonare, deși investigațiile de rutină nu indică schimbări structurale. La femei, durerea în partea inferioară a abdomenului poate avea cauze ginecologice, precum ovulația, endometrioza sau chisturile ovariene, și poate necesita consult de obstetrică-ginecologie. Pentru suspiciuni de endometrioză sau leziuni neclare ecografic, un RMN de abdomen și pelvis poate completa evaluarea, mai ales atunci când simptomele persistă.

Ce poți face înainte de consultația următoare?

Câțiva pași simpli te ajută pe tine și pe medic să ajungeți mai rapid la o direcție clară:

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  • revino la medic cu toate rezultatele: medicul de familie, specialistul în medicină internă, gastroenterologul, ginecologul sau urologul poate corela datele și stabili care este pasul următor;
  • notează tiparul durerii timp de 1-2 săptămâni: ora și durata, zona și intensitatea, mesele consumate înainte, balonarea sau tranzitul modificat, perioada menstruală și medicamentele luate;
  • verifică dacă durerea pornește din peretele abdominal: mușchii, nervii sau o hernie pot provoca disconfort care se accentuează la tuse, efort sau încordare;
  • completează analizele doar dacă simptomele le justifică: medicul poate recomanda sumar de urină pentru dureri asociate cu usturime sau febră, amilază și lipază pentru dureri în partea superioară, calprotectină fecală pentru diaree persistentă sau sânge în scaun.

Endoscopie și imagistică avansată, atunci când este nevoie

Gastroscopia îi permite medicului să vadă interiorul esofagului, stomacului și duodenului, și se recomandă mai ales pentru durere persistentă, dificultate la înghițire sau suspiciune de ulcer. Colonoscopia poate deveni utilă în cazul în care apare sânge în scaun, tranzitul se modifică pe termen lung sau există un istoric familial relevant.

Uneori, medicul are nevoie de imagistică mai detaliată a țesuturilor moi, ficatului, căilor biliare sau pelvisului, iar RMN-ul oferă acest tip de informații fără radiații ionizante. Anunță medicul dacă ești însărcinată, ai implanturi metalice, claustrofobie sau ai avut reacții la substanța de contrast.

Semne de alarmă care necesită o evaluare rapidă

Cere ajutor medical imediat dacă apar semne precum:

  • durere bruscă și intensă;
  • abdomen rigid sau foarte sensibil;
  • vărsături repetate cu sânge;
  • scaun negru sau sânge roșu;
  • febră persistentă;
  • leșin;
  • îngălbenirea pielii;
  • abdomen umflat fără eliminare de gaze;
  • durere în sarcină asociată cu sângerare vaginală.

În aceste situații, sună la 112 sau mergi la o unitate de urgență.

Durerile abdominale la copii

La copii, constipația, virozele digestive, infecțiile urinare sau anumite intoleranțe pot provoca dureri abdominale, iar copilul poate descrie greu ce simte. Programează rapid un consult dacă apar febră repetată, vărsături persistente, sânge în scaun, stagnare în greutate sau durere care îl trezește din somn.

Păstrează un jurnal al simptomelor, asigură o hidratare corespunzătoare și o alimentație cu porții moderate, la ore regulate. Nu administra repetat antiinflamatoare sau antibiotice fără recomandare. 

Disclaimer: Acest articol are un scop informativ și nu înlocuiește consultația medicală. Pentru dureri abdominale persistente sau simptome de alarmă, discută cu un medic.

Surse de informare:

  • „Abdominal Pain.”, Mayo Clinic, mayoclinic.org/symptoms/abdominal-pain/basics/causes/sym-20050728. Accesat în data de 8 octombrie 2026.
  • „Abdominal Pain: Causes, Types & Treatment.”, Cleveland Clinic, my.clevelandclinic.org/health/symptoms/4167-abdominal-pain. Accesat în data de 8 octombrie 2026.

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